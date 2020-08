Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez be. Épp akkor, amikor az amerikai külügyminiszter látványosan mellőzte Magyarországot kelet-európai körútjából.","shortLead":"A kormány elköteleződött amellett, hogy amerikai levegő-levegő rakétákkal szerelt norvég légvédelmi rendszert szerez...","id":"20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=89ee8789-bf35-4de6-b396-c42636528b84&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5201a338-dac2-46b5-8064-5ca96680caf0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_Magyarorszag_oszver_legvedelmi_rendszert_vesz_300_milliard_forintert","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:31","title":"300 milliárd forintért vesz légvédelmi rendszert Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket csalásnak tartó tüntetők ellen. Harmadik napja folytatódnak a tiltakozások, a résztvevők szám alacsonyabb volt, mint az első két napon. ","shortLead":"Először ismerték el a fehérorosz hatóságok, hogy éles lőszert használtak a vasárnapi elnökválasztási eredményeket...","id":"20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9cfdab04-27b7-47bb-b81d-e95d6e73a47f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e62e62d7-bf8c-4afd-b70b-e180e99d90a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200812_Eles_loszert_is_hasznaltak_a_feherorosz_rendorok","timestamp":"2020. augusztus. 12. 18:13","title":"Éles lőszert is használtak a fehérorosz rendőrök a tüntetők ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jelentős tisztogatást végzett az elmúlt időszakban a Facebook: a koronavírussal kapcsolatos hamis információk miatt rengeteg bejegyzést töröltek le, még többet jelöltek meg egy figyelmeztetéssel a közösségi oldalon és az Instagram képmegosztón.","shortLead":"Jelentős tisztogatást végzett az elmúlt időszakban a Facebook: a koronavírussal kapcsolatos hamis információk miatt...","id":"20200812_facebook_instagram_koronavirus_torolt_bejegyzesek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45e34bc4-2636-410d-a7ec-dbfa9265dc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"214adc38-4f9c-4926-8717-c9f3813c35ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_facebook_instagram_koronavirus_torolt_bejegyzesek","timestamp":"2020. augusztus. 12. 10:03","title":"7 millió bejegyzést törölt a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek felújítására. Vác ugyanígy járt, az ügyben illetékes Magyar Turisztikai Ügynökségnél hallgatnak.","shortLead":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek...","id":"20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79c419a-09ed-451f-85e0-f2af6ff7cb78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:48","title":"Lezárták a szentendrei belváros egy részét, annyira rossz állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett ÉletMentő applikációt, amely most még gyorsabb és hatékonyabb lett: chatbot funkciót is kapott, amely megkönnyíti a felhasználók dolgát és kérdezz-felelek formában segíti az elsősegélynyújtást is.","shortLead":"Már mintegy félmillióan töltötték le az Országos Mentőszolgálat és a Vodafone Magyarország Alapítvány által fejlesztett...","id":"20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc749921-b007-47e7-8ff3-b37c232750c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ce8df8b-7db0-4c62-8d69-e54f95dca845","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_vodafone_omsz_eletmento_app_chatbot_5g","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:03","title":"500 ezren már letöltötték a Mentők alkalmazását – új funkció jött az ÉletMentőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A kieső külföldi vendégéjszakákat semmi nem tudja pótolni a fővárosban a szövetség szerint.","shortLead":"A kieső külföldi vendégéjszakákat semmi nem tudja pótolni a fővárosban a szövetség szerint.","id":"20200812_szallodaszovetseg_turizmus_budapest_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4bb775b9-e2a1-4b6c-8a9d-139820613570&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9afd72ef-b75c-411a-846f-17e05e85885b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szallodaszovetseg_turizmus_budapest_koronavirus","timestamp":"2020. augusztus. 12. 08:43","title":"Szállodaszövetség: 2021 húsvétjáig nem áll helyre a fővárosi turizmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd","c_author":"MTI","category":"gazdasag.zhvg","description":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt, hogy a nedvesség hatására kikeljenek. ","shortLead":"Több mint 80 Celsius-fokon is megél egy most felfedezett rák, és a petéi akár évtizedekig is várják az esőt...","id":"20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0cfccc96-5f63-4782-a261-19f4aeeb65dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18410966-0674-4253-9e55-125dd009cd04","keywords":null,"link":"/zhvg/20200811_A_Fold_legforrobb_pontjan_is_megelo_rakfajt_talaltak","timestamp":"2020. augusztus. 11. 13:45","title":"Olyan rákra bukkantak, amelyik a pokolban is túl tudna élni ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6965e9-0806-4628-b9c0-68d3a06c3cef","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei határoznak. Ez a tény pedig válasz mindazoknak, akik a minszki eseményekből a bárdolatlan populisták világméretű visszaszorulását olvassák ki. Vélemény. ","shortLead":"Fehéroroszországról aktuálisan nem a szavazófülkék, hanem az utca és/vagy a nemzetközi diplomácia tárgyalótermei...","id":"20200812_Hont_Andras_Minszk_es_mink","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e6965e9-0806-4628-b9c0-68d3a06c3cef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f62c2692-3129-4ba3-add7-bb9c46ca659b","keywords":null,"link":"/360/20200812_Hont_Andras_Minszk_es_mink","timestamp":"2020. augusztus. 12. 15:00","title":"Hont András: Mit üzen a magyar ellenzéknek Minszk? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]