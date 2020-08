Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","shortLead":"A munkára megbízott férfi felélte a kórháztól kapott, mintegy 5,7 millió forintot, de a lift nem készült el.","id":"20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64b24c10-39ee-43ae-8daf-2b5bcc91ae44","keywords":null,"link":"/itthon/20200813_sikkasztas_lift_korhaz_felfuggesztett_borton","timestamp":"2020. augusztus. 13. 09:43","title":"Ellopta a kórházi liftre kapott pénzt, felfüggesztett börtönt kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft elárulta, mikortól vásárolható meg a gyártó legújabb konzolja, az Xbox Series X. Már nem kell sokat várni rá.","shortLead":"A Microsoft elárulta, mikortól vásárolható meg a gyártó legújabb konzolja, az Xbox Series X. Már nem kell sokat várni...","id":"20200812_microsoft_xbox_series_x_megjelenes_november_jatekkonzol_halo_infinite","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7af3c3a-98f8-4ffe-a48c-596d986832c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1136aaa-d90a-4032-9c0b-d99880b0661c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_xbox_series_x_megjelenes_november_jatekkonzol_halo_infinite","timestamp":"2020. augusztus. 12. 14:03","title":"Novembertől kapható a vadonatúj Xbox","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók segítségével frissíti néhány régi utasszállítójának fedélzeti szoftverét.","shortLead":"A floppy-lemezek nem csak régiek, de biztonságosak is. Ezért sem véletlen, hogy a Boeing ilyen adathordozók...","id":"20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7cd1dfc-b0dc-4307-a57e-9abbc8bc0225&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed3f441f-b834-4b8b-a365-76dc96fd9c89","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_boeing_747_utasszallito_floppy_meghajto_adatbazis_frissites","timestamp":"2020. augusztus. 11. 15:03","title":"Még mindig floppy-lemezekkel frissítik a Boeing 747-eseket, 8 darab kell 28 naponta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Vidnyánszky üzent az SZFE diákjainak és tanárainak. Van ahol leszakadhat az ég. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Vidnyánszky üzent az SZFE diákjainak és tanárainak. Van ahol leszakadhat az ég. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","id":"20200813_Radar360_Milliardos_raketabeszerzes_aggaszto_orosz_vakcina","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d404c8b1-ca87-43a6-93e0-80fae851bb45","keywords":null,"link":"/360/20200813_Radar360_Milliardos_raketabeszerzes_aggaszto_orosz_vakcina","timestamp":"2020. augusztus. 13. 07:55","title":"Radar360: Milliárdos rakétabeszerzés, aggasztó orosz vakcina","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud fizetni. A tárgyalásokat nehezíti, hogy most nemcsak országoknak vagy az IMF-nek tartoznak, hanem sok magánhitelezőnek is. ","shortLead":"Dollármilliárdok repkednek, de egyelőre nem tudni, hogy a koronavírus-járvány miatt kialakult válság közepette ki tud...","id":"202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9126244-6750-4f49-b239-5d52d5eb77b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18aa0df6-7635-4136-9d5c-65e2fea93a41","keywords":null,"link":"/360/202032__adossagcsapda__fejlodok__leminositesek__hiteltelen_hitelesek","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:00","title":"Az utóbbi száz év legsúlyosabb adósságválsága fenyeget a fejlődő világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek az eszközről. Legutóbb például az áráról hallottunk, és nem lettünk tőle boldogok.","shortLead":"Ahogy közeledik augusztus vége, a Microsoft összehajtható telefonjának vélt bemutatási ideje, úgy szaporodnak a hírek...","id":"20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bca4bc4e-f9e4-40d0-b379-c9cc50f1aca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4033006b-f31f-4a3c-9b74-c49f2e2ba3bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20200812_microsoft_surface_duo_varhato_ara_kiszivargott","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:03","title":"Drágább lehet, mint egy iPhone – Kiszivárgott a Microsoft nagy visszatérését ígérő telefon ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e69c987-adf0-4bc8-93ec-fc42f2ed401b","c_author":"Németh András","category":"360","description":"Sokat ártott már nemzetének Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, de a legnagyobb bűnt most követi el: ezrek életét veszélyezteti azzal, hogy rosszul értelmezett büszkeségből letagadja a koronavírus létezését országában, ám a magyar hatóságok nem hisznek neki, és nagyon nem ajánlják az odautazást.","shortLead":"Sokat ártott már nemzetének Gurbanguly Berdimuhamedow türkmén elnök, de a legnagyobb bűnt most követi el: ezrek életét...","id":"20200812_GurbangulyBerdimuhamedow_koronavirus_jarvany_por_turkmenisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e69c987-adf0-4bc8-93ec-fc42f2ed401b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a1bef2d-559e-4e8a-9ce0-965e5d2e18a6","keywords":null,"link":"/360/20200812_GurbangulyBerdimuhamedow_koronavirus_jarvany_por_turkmenisztan","timestamp":"2020. augusztus. 12. 19:00","title":"Porhintés vírusügyben: a türkmén elnöknek higgyünk, vagy Orbán Viktornak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek felújítására. Vác ugyanígy járt, az ügyben illetékes Magyar Turisztikai Ügynökségnél hallgatnak.","shortLead":"Három éve várja a szentendrei önkormányzat a kormány által nekik szánt pénzt a rossz állapotú műemléki épületek...","id":"20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0f83c14-e671-4b4a-b952-127f6ac99791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79c419a-09ed-451f-85e0-f2af6ff7cb78","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200812_szentendre_belvaros_templomdomb_mtu_lezaras","timestamp":"2020. augusztus. 12. 16:48","title":"Lezárták a szentendrei belváros egy részét, annyira rossz állapotban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]