[{"available":true,"c_guid":"b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A törvény szerint jár a táppénz járványügyi hatósági karantén idején, a kormány rendeleti szinten kivételt képzett.

","shortLead":"A törvény szerint jár a táppénz járványügyi hatósági karantén idején, a kormány rendeleti szinten kivételt képzett.

","id":"20200813_A_kormany_sajat_hataskorben_elvette_a_tappenzt_a_koronakarantenos_magyaroktol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b22ac86c-9e9d-453d-835f-143fc319c1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec43f0c-92a6-4310-b932-f929bcab11a1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_A_kormany_sajat_hataskorben_elvette_a_tappenzt_a_koronakarantenos_magyaroktol","timestamp":"2020. augusztus. 13. 12:40","title":"A kormány saját hatáskörben elvette a táppénzt a külföldön nyaralt karanténosoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is fontosak.","shortLead":"Több olyan műholdfelvételt is kiadott a NASA, amelyeken a bejrúti robbanások helyszíne látható. A képek több okból is...","id":"20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9146a464-da46-4dd4-b32d-400d90116815&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d904da3c-4795-4d4b-a7ad-6b418040bc81","keywords":null,"link":"/tudomany/20200811_bejrut_robbanas_nasa_muholdkepek_muholdak_urfoto","timestamp":"2020. augusztus. 11. 17:16","title":"A NASA űrből készített felvétele mutatja igazán, mekkora pusztításon van túl Bejrút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f99404d6-4a92-4502-8cc2-3814f59531dc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk.","shortLead":"A hét-nyolc óra egybefüggő pihenés nem is olyan magától értetődő, mint gondolnánk.","id":"20200812_Ugy_kellene_aludnunk_mint_a_kozepkorban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f99404d6-4a92-4502-8cc2-3814f59531dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad56c850-28db-436d-847c-775c389a6395","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Ugy_kellene_aludnunk_mint_a_kozepkorban","timestamp":"2020. augusztus. 12. 12:05","title":"Úgy kellene aludnunk, mint a középkorban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","shortLead":"Nyáron különösen fontos odafigyelni a tisztítás időzítésére.","id":"20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5186e24d-87ca-4030-a5c2-81922b479ab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a51d6b0-5a10-4882-a28e-9dfee6c97168","keywords":null,"link":"/elet/20200812_Fogmosas_etkezes_SOTE","timestamp":"2020. augusztus. 12. 11:30","title":"A Semmelweis szakértője szerint nem szabad nyáron evés után egyből fogat mosni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","shortLead":"Az elmaradt fesztiválszezon miatt óvatosak a tulajdonosok.","id":"20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2865c75f-2ad4-46e0-bcdf-0bc785c74f31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5228cfa1-fd56-4cb3-8749-d9f1362ce4f1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200813_Annyival_tamogatja_a_kormany_a_fesztivalszektort_mint_amennyi_csak_a_Sziget_profitja_volt_tavaly","timestamp":"2020. augusztus. 13. 10:21","title":"Nem nyúltak a Sziget 700 milliós profitjához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","shortLead":"Új halálesetről nem számolt be a kormányzati tájékoztató oldal.","id":"20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=179a1fa9-b1dd-49af-9396-424ea80f3603&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"051a73bd-1139-4461-80fb-621b4fb2c891","keywords":null,"link":"/itthon/20200812_Ujabb_22_magyarnal_azonositottak_a_koronavirust","timestamp":"2020. augusztus. 12. 09:35","title":"Újabb 22 magyar fertőződött meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","shortLead":"Már nem kedveli. Pedig kedvelte.","id":"20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3c351260-db0b-44f4-9c62-471f628a3a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a97cefbf-9f75-4316-8b1d-2a4b4baa2626","keywords":null,"link":"/vilag/20200811_donald_trump_hszi_csin_ping_kinai_elnok_vuhan","timestamp":"2020. augusztus. 11. 20:31","title":"Trump már nem úgy érez a kínai elnök iránt, mint korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633","c_author":"HVG","category":"360","description":"Rugalmasan, a la carte választhatnak a tihanyi építési szabályok közül azok, akiknek szabad. Így lett \"gazdasági épület\" Orbán Viktor barátja, illetve Rogán-Gaál Cecília nyaralója.","shortLead":"Rugalmasan, a la carte választhatnak a tihanyi építési szabályok közül azok, akiknek szabad. Így lett \"gazdasági...","id":"202033_a_la_carte_epitesi_szabalyok_tihanyi_modra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f70e28d-6209-4cce-a9b3-d1d8ec266633&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ab1fb97-1812-4b5d-ba4a-2d310b8d1241","keywords":null,"link":"/360/202033_a_la_carte_epitesi_szabalyok_tihanyi_modra","timestamp":"2020. augusztus. 13. 11:00","title":"Tihanyban Mészáros Lőrinc háza papíron akár istálló is lehetne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]