[{"available":true,"c_guid":"cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Budakeszi mellett található területet a civilek tiltakozása nyomán és az önkormányzat rendelkezése értelmében nem lehet beépíteni.","shortLead":"A Budakeszi mellett található területet a civilek tiltakozása nyomán és az önkormányzat rendelkezése értelmében nem...","id":"20200816_Megmenekulhet_az_Alomvolgy","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cc397b4f-c445-42ef-a3ed-702e774e469a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc18e1d-a25e-4718-a32e-d5f16b2e3693","keywords":null,"link":"/itthon/20200816_Megmenekulhet_az_Alomvolgy","timestamp":"2020. augusztus. 16. 19:47","title":"Megmenekülhet az Álomvölgy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9f69044-2a9a-4213-8314-8f9ed5afee7a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A széria írója maga is biszexuális.","shortLead":"A széria írója maga is biszexuális.","id":"20200817_disney_the_owl_house_rajzfilm_sorozat_biszexualis","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c9f69044-2a9a-4213-8314-8f9ed5afee7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fea611f-20cf-4427-80f3-13d59a7a52d3","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_disney_the_owl_house_rajzfilm_sorozat_biszexualis","timestamp":"2020. augusztus. 17. 08:58","title":"Biszexuális szereplője lesz egy Disney-sorozatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután, hogy meglátogatta őt egy New York-i kórházban.","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök közölte, hogy öccse, Robert Trump szombat este elhunyt, egy nappal azután...","id":"20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0054b618-25e3-4bd5-ab6f-560c439a6f88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01712571-7d78-41a2-8210-99a50de8773d","keywords":null,"link":"/vilag/20200816_Meghalt_Donald_Trump_occse","timestamp":"2020. augusztus. 16. 08:17","title":"Meghalt Donald Trump öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8556a598-d015-4d66-b88e-0b2beea20837","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség is megszólalt a szivárványos zászlók letépése miatt. 