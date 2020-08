Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","shortLead":"Lukasz Szumowski kifejezetten népszerű volt, a jövőben orvosként folytatja.","id":"20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9bd6c1a-bcad-4347-9e9d-31475cad605b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939de23b-483b-4e24-9f21-06bca9e9f048","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_Lemond_a_lengyel_egeszsegugyi_miniszter","timestamp":"2020. augusztus. 18. 16:49","title":"Lemond a lengyel egészségügyi miniszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült a Bloomberg.","shortLead":"Egybegyúrja előfizetéses szolgáltatásait az Apple, hogy csomagként, olcsóbban is értékesíthesse azokat – értesült...","id":"20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=afc9d912-1d84-42b5-93b5-f5593cd82a9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"916bf020-9e94-4534-bc83-14cc99abe712","keywords":null,"link":"/tudomany/20200817_apple_szolgaltatasok_iphone_12_apple_music_elofizetes_apple_tv_plusz","timestamp":"2020. augusztus. 17. 12:33","title":"Tárhely, filmek, zenék, hírek – új csomagokkal állhat elő az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","shortLead":"A libanoni vámhatóság vezetőjét viszont letartóztatták.","id":"20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fe85c5b8-d915-41dd-9591-ebf3a79599a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455b7c9a-4a30-4d28-af14-dbafcb3e3434","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_bejrut_robbanas_vamhatosag_letartoztatas","timestamp":"2020. augusztus. 18. 07:27","title":"Még mindig nem tudni, mi okozta a hatalmas robbanást Bejrútban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"19 megyéből 18-ban kevesebbet visznek haza az országos átlagkeresetnél. 