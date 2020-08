Jön az első olyan telefon, amelynél a kijelző alatt van a kamera

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja lehetővé tette, hogy több iparágban is maradandót alkosson. A kevesek egyike, Elon Musk, elképesztő innovációkat kezdeményezett az elektromos autók, a kereskedelmi űrhajózás és a napelemes rendszerek területén. Sorozatunk végigköveti életútját a dél-afrikai gyermekkortól az üzleti élet csúcsáig.","shortLead":"Nagyon kevés olyan személyiséget találunk az egész történelemben, akinek hajthatatlansága és eredeti látásmódja...","id":"20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e81d7f60-b41f-424d-9af2-9cef6eeaf99d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a056328-5c90-4254-8dec-a9cc1ee6ec0f","keywords":null,"link":"/360/20200818_A_Tesla_szuletese__Elon_Musk_eletutja_8_resz","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:00","title":"A Tesla születése – Elon Musk életútja 8. rész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak meg kell osztaniuk egymással a koronavírus elleni oltás terén elért eredményeiket.","shortLead":"Senki sincs biztonságban az Egészségügyi Világszervezet szerint, amíg mindenki nincs biztonságban, ezért az országoknak...","id":"20200818_who_vakcinanacionalizmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22f410da-ae36-4735-a145-72fb44051d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4dcdf0b9-aa10-45ee-a973-7da4f7598124","keywords":null,"link":"/vilag/20200818_who_vakcinanacionalizmus","timestamp":"2020. augusztus. 18. 19:14","title":"A \"vakcinanacionalizmus\" miatt figyelmeztet a WHO","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a","c_author":"HVG","category":"360","description":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége között, mint ahogy arra a jövedelmi viszonyaik alapján számítani lehet.","shortLead":"A legfrissebb statisztikai adatok szerint kisebb a különbség az eltérő társadalmi rétegek háztartásainak felszereltsége...","id":"202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8df65770-916b-4018-9588-a4bf4479832a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a24cbda0-a119-4f8b-811b-7b422daa231a","keywords":null,"link":"/360/202033_szegeny_kontra_gazdag_haztartasok_azotthonilegkondi_meg_kevesek_kivaltsaga","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:00","title":"Szegény kontra gazdag háztartások: az otthoni légkondi még kevesek kiváltsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás közben is látogatható a komplexum, ráadásul régészek adnak tájékoztatást az érdeklődőknek.","shortLead":"Végre alaposan megvizsgálják a mohácsi csatához kapcsolódó tömegsírok egyikét a sátorhelyi emlékhelyen. A feltárás...","id":"20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78a3479c-cd24-494c-ae13-f37e872c5898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867fd8ee-f7bd-442f-90ce-5ffc6e5f63cd","keywords":null,"link":"/kultura/20200817_tomegsir_mohacsi_csata_satorhely_regeszet","timestamp":"2020. augusztus. 17. 16:59","title":"Kibontják a mohácsi csata emlékhelyének egy tömegsírját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","shortLead":"A lapnál egyelőre nem erősítenek meg semmilyen információt.","id":"20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7bc9359-2b0a-4c3b-ad74-8bb57b00f032","keywords":null,"link":"/itthon/20200819_Kiszivargott_az_Index_uj_foszerkesztojenek_es_egyik_leendo_helyettesenek_neve","timestamp":"2020. augusztus. 19. 05:48","title":"Alakul az Index stábja, már új főszerkesztőről és leendő helyettesekről terjednek hírek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre csak mobilon fog látszódni.","shortLead":"Maga a Chrome böngésző fog értesíteni róla, ha gyorsan betöltő weboldalt látogatna meg a netező. A jelvény egyelőre...","id":"20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4e07496e-a89b-4f4d-b15b-2dacbc034ac9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeafe0f3-00d0-4b7a-8ec9-63f09efdbe17","keywords":null,"link":"/tudomany/20200818_google_chrome_lassu_weboldal_billog","timestamp":"2020. augusztus. 18. 12:12","title":"A Chrome elkezdi felcímkézni a gyors weboldalakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2192ebfe-0a12-40d3-a479-1302477a6bfb","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Pékáruval is kereskedhet a műsorvezető-rendező celeb, Till Attila vállalkozása.","shortLead":"Pékáruval is kereskedhet a műsorvezető-rendező celeb, Till Attila vállalkozása.","id":"20200818_KENYERLELKE_Till_Attilaek_fesztivaloznak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2192ebfe-0a12-40d3-a479-1302477a6bfb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfcf6b1-176c-47e4-8729-3a122b3dc8f8","keywords":null,"link":"/360/20200818_KENYERLELKE_Till_Attilaek_fesztivaloznak","timestamp":"2020. augusztus. 18. 14:00","title":"Till Attiláék cége már fesztiválozhat is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Több megyében felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","shortLead":"Több megyében felhőszakadásra figyelmeztet a meteorológiai szolgálat.","id":"20200818_idojaras_felhoszakadas_eso","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e38b7255-3a77-4fca-95d6-d6c9547fa2f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1470e285-b214-416b-9f2a-76c84dca50b8","keywords":null,"link":"/itthon/20200818_idojaras_felhoszakadas_eso","timestamp":"2020. augusztus. 18. 06:13","title":"Ma is sok eső várható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]