Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Elsőre talán furcsán hangozhat, hogy szükség van Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságra, ám a laktációs szaktanácsadók szerint a szoptatás valóban olyan ügy, amellyel foglalkozni kell. Rózsa Ibolya, az Anyatejút Tudásközpont alapítója elmagyarázta, mit jelent a gyakorlatban szoptatástámogatás, miért kellene azt széleskörűen biztosítani, és mi köze van ehhez a környezetvédelemnek vagy éppen a szoptatni nem akaró édesanyák elfogadásának.","shortLead":"Elsőre talán furcsán hangozhat, hogy szükség van Szoptatást Támogató Nemzeti Bizottságra, ám a laktációs szaktanácsadók...","id":"20200824_Nem_tenyerel_a_nok_mellere_a_politika_valoban_vedelemre_szorul_a_szoptatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2d7aae11-92b0-4638-8964-8ed0177b837a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b4ec47e-0404-4f13-b733-24f36d7ecb79","keywords":null,"link":"/elet/20200824_Nem_tenyerel_a_nok_mellere_a_politika_valoban_vedelemre_szorul_a_szoptatas","timestamp":"2020. augusztus. 24. 06:30","title":"Nem államosítja a nők mellét a politika, valóban védelemre szorul a szoptatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is szót ejt.","shortLead":"Az osztrák lap online vitája több szempontot figyelembe véve elemzi Magyarország állapotát és a belarusz helyzetről is...","id":"20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79df6ecb-b173-477c-945d-82d158a13cf1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a53ff11-bcd8-44b2-8836-195173fe561e","keywords":null,"link":"/360/20200822_Der_Standard_Feheroroszorszagban_felebred_a_demokracia_Magyarorszagon_viszont_haldoklik","timestamp":"2020. augusztus. 22. 09:55","title":"Der Standard: Magyarországon haldoklik a demokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","shortLead":"A mentőautóból kipakolták a táskáját.","id":"20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea98a598-862d-400c-95e6-78823115b8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"419c915d-623f-4f33-b3a8-e2264ab9b74d","keywords":null,"link":"/itthon/20200823_Megloptak_egy_mentost_mikozben_beteget_latott_el_Revfulopon","timestamp":"2020. augusztus. 23. 10:45","title":"Megloptak egy mentőst, miközben beteget látott el Révfülöpön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e44df04-3149-477b-9ce3-816381c06555","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Bűnbe csábító szexualitás, bűntudat és lelki elszigeteltség. Vészjósló, fülledt atmoszféra. A díszvendég című film a HVG ajánlójában.","shortLead":"Bűnbe csábító szexualitás, bűntudat és lelki elszigeteltség. Vészjósló, fülledt atmoszféra. A díszvendég című film...","id":"202034_film__apa_es_lanya_bune_a_diszvendeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2e44df04-3149-477b-9ce3-816381c06555&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fd04873-7fce-484a-b727-71307d644d66","keywords":null,"link":"/360/202034_film__apa_es_lanya_bune_a_diszvendeg","timestamp":"2020. augusztus. 22. 12:30","title":"Valami nincs rendben a nyúlimádó élelmiszer-ellenőrrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","shortLead":"Fekete-Szalóky Zoltán az elmúlt évben az Országút című kulturális-közéleti lapnál dolgozott.","id":"20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5adba1-eaf5-416e-8c60-92989f10f0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b1e1e1a-6ed2-49f1-b02e-bfe0eeea00b4","keywords":null,"link":"/kultura/20200822_fekete_szaloky_zoltan_index","timestamp":"2020. augusztus. 22. 15:13","title":"Media1: Az InfoRádió egykori felelős szerkesztője lehet az Index hírigazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha még mindig kísértene a 100 éve született, de papíron maradt sevres-i béke.","shortLead":"Törökország földközi-tengeri terjeszkedése nemcsak a regionális stabilitást, de a NATO kohézióját is fenyegeti. Mintha...","id":"202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ebda8ef8-1af3-49d6-9ee5-ec3ff8de470b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acf42a8b-1eef-4c9a-8042-347da280c6f8","keywords":null,"link":"/360/202034__a_torok_trianon__kek_haza__hajsza_afoldgazert__harom_tenger_ordoge","timestamp":"2020. augusztus. 22. 16:00","title":"Harcolni is kész a török elnök a Földközi-tenger mélyén felfedezett gázmezőkért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adbf82e2-0554-4679-999a-d3d966d3f7eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Igen, eltalálta: Áder Jánosra és az ünneplő magyar népre. Udvariasság, udvariasság, de nyilván akkor is jól esik egy ilyen jó baráttól, akinek ráadásul annyi dolga van.","shortLead":"Igen, eltalálta: Áder Jánosra és az ünneplő magyar népre. Udvariasság, udvariasság, de nyilván akkor is jól esik...","id":"20200823_Kitalalna_kire_jutott_ideje_Lukasenkanak_a_verzivataros_idokben_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=adbf82e2-0554-4679-999a-d3d966d3f7eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3834f8b-33fd-4cea-aecb-585405a972d5","keywords":null,"link":"/vilag/20200823_Kitalalna_kire_jutott_ideje_Lukasenkanak_a_verzivataros_idokben_is","timestamp":"2020. augusztus. 23. 18:56","title":"Kitalálná, kire jutott ideje Lukasenkának a vérzivataros időkben is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","shortLead":"Az olasz Liga elnöke a magyar család- és ifjúságpolitikát dicsérte Riminiben.","id":"20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e2571cb-483c-4f6f-a94d-760fcfca7454&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b23b71e9-2ea6-4c25-90cf-6a09946c4ae1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200824_matteo_salvini_orban_viktor_szuletes_csaladpolitika","timestamp":"2020. augusztus. 24. 08:42","title":"Salvini: Orbán kettő nullra legyőzte Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]