Mielőtt megtörténik a különleges Apple-szemüveg piaci bevezetése, a cég más módon is elkezdené hozzászoktatni az embereket az AR, vagyis a kiterjesztett valóság élményéhez – értesült a Bloomberg.

Az Apple terveit állítása szerint közelebbről ismerő Mark Gurman szerint az amerikai gyártó nem csak egy különleges AR-szemüveget tervez piacra dobni néhány éven belül. Mielőtt erre sor kerül, a cég különféle műsorokat vetítene Apple TV+ szolgáltatásán keresztül, melyek képesek lennének kihasználni ezt a modern technológiát, amelyet kiterjesztett valóságnak (angolul augmented realitynek) nevez a szakma.

A Bloomberg által hitelesnek vélt pletyka szerint az AR-műsorok nagyjából ugyanúgy működnének, mint a már piacon lévő AR-alkalmazások: a néző a telefonja/táblagép segítségével közvetlen kapcsolatba kerülhetne az adás egy elemével. A Bloomberg példa gyanánt a holdra szállásos sorozat, a For All Mankindot hozza fel,

amelynek egyik holdjáróját ezáltal a nappalijában is elindíthatná a felhasználó.

Fontos tudni, hogy az AR-technológia most is létezik, az Apple ráadásul rendszerszinten támogatja. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztők gond nélkül készíthetnek olyan appokat, melyek objektumai a szoba falára vetítve jelennek meg. Ilyenekből ma főleg edukációs célú szolgáltatások léteznek, de az Apple állítólag azt tervezi, hogy a szórakozás/szórakoztatás felé is nyit.

Az élmény persze az amerikai gyártó Apple Glassként elhíresült szemüvegével lesz majd teljes, amelyet az utolsó hírek alapján valamikor 2022-ben mutathatnak be. Azért csak akkor, mert az eszköz még nincs kész, habár többek szerint néhány funkciója már most, napjainkban is remekül működik.

De nem csak az AR tűnik csábító üzleti területnek az Apple szemében, amit a Protocol hétfői híre is megerősít: e szerint Tim Cookék csendben felvásárolták a Spaces nevű, igen sikeres VR-startupot. Ez a cég azonban nem az AR, hanem a virtuális valóság (virtual reality) területén gyárt tartalmakat, mióta néhány éve kiváltak a Dreamworks Animationsből. Hogy a vállalkozással pontosan mi a célja az Apple-nek, az egyelőre nem ismert. Az ugyanakkor jól látszik, hogy a gyártó szép lassan ezen a területen is megveti a lábát, amire nyilván szükség is van, ha sikerre akarják vinni az új terméket.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.