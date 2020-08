Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=48bcd25c-7491-438f-a44c-13b7b135dfe9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b32b32ef-0604-47a5-9165-59e9e69d2de2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200827_Marabu_Feknyuz_Letelt_Orban_szabadsaga","timestamp":"2020. augusztus. 27. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Letelt Orbán szabadsága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe7afcb-0b96-4c96-ae6b-cc1ac38960f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fővárosi Közgyűlés azt kéri a kormánytól, hogy állítsák le a fakivágásokkal járó beruházást. Ha ez nem történik meg, októberben jöhet a tilalom.","shortLead":"A Fővárosi Közgyűlés azt kéri a kormánytól, hogy állítsák le a fakivágásokkal járó beruházást. Ha ez nem történik meg...","id":"20200827_epitesi_tilalom_hajogyari_sziget_fovarosi_kozgyules","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1fe7afcb-0b96-4c96-ae6b-cc1ac38960f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee88972-6389-46e4-a840-caaa203be024","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_epitesi_tilalom_hajogyari_sziget_fovarosi_kozgyules","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:50","title":"Építési tilalmat rendelhetnek el a Hajógyári-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d478d4f3-0530-4485-80cd-201e437522a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két nappal korábban még feleslegesnek tartotta a nyomozást a Kreml.","shortLead":"Két nappal korábban még feleslegesnek tartotta a nyomozást a Kreml.","id":"20200827_navalnij_mergezes_oroszorszag_nyomozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d478d4f3-0530-4485-80cd-201e437522a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58b3b309-c56e-449e-aa20-0316368aa202","keywords":null,"link":"/vilag/20200827_navalnij_mergezes_oroszorszag_nyomozas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 13:37","title":"Nyomozást indított az orosz belügyminisztérium Navalnij ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","shortLead":"Négy év alatt jutott el a bíróság oda, hogy másodfokon is Juhász Péter javára ítéljen a TV2 ellen.","id":"20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6ffdcc0-298e-4ff5-8110-2d81d41264d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84606880-9c94-4c7e-9757-fc3719d32382","keywords":null,"link":"/itthon/20200826_tv2_juhasz_peter_tenyek","timestamp":"2020. augusztus. 26. 15:37","title":"Tizenhat helyreigazítást kell a TV2-nek közzétennie, mert lejáratták Juhász Pétert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan fest egy Volkswagen Bogár és egy Rolls-Royce szerelemgyereke.","id":"20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0eeca12-1934-45a2-8d68-58c9bd350e6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5f2aa82-734e-4145-b1d7-588552429e45","keywords":null,"link":"/cegauto/20200827_volksrolls_korbefotoztuk_az_egyedi_luxus_bogarat","timestamp":"2020. augusztus. 27. 09:21","title":"VolksRolls: körbefotóztuk az egyedi luxus Bogarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfe97f3-a2cb-4897-b3d5-d65ea37c7dbe","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"A legismertebb magyar mennybemenetele és pokoljárása – két félidőben. A nemzeti musicalben számtalan drámai pillanat maradt kiaknázatlanul.","shortLead":"A legismertebb magyar mennybemenetele és pokoljárása – két félidőben. A nemzeti musicalben számtalan drámai pillanat...","id":"202035__puskas_amusical__oselobemutato__megy_abal__helyzetkihasznalas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dfe97f3-a2cb-4897-b3d5-d65ea37c7dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2111c61-8ece-4117-92c4-10cfdf6faaf4","keywords":null,"link":"/360/202035__puskas_amusical__oselobemutato__megy_abal__helyzetkihasznalas","timestamp":"2020. augusztus. 27. 19:00","title":"Elpuskázott ziccer lett a Puskás musical","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali ideje alatt voltak korrupciógyanúsak, de bűncselekmény hiányában nincs nyomozás.","shortLead":"A volt főpolgármester júliusban tett feljelentést azokban az ügyekben, amelyek az új városvezetés szerint az ő hivatali...","id":"20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=78352cf5-8972-49b1-8c6a-9977c3fe1692&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e536367c-9e47-4b7e-bb94-ffdd4597daf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200826_rendorseg_korrupcio_tarlos","timestamp":"2020. augusztus. 26. 17:48","title":"Nem nyomoz a rendőrség Tarlós István ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e44d1aa-2a82-491c-8e26-16720ee3b884","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"itthon","description":"Óvatosak, és a mostaninál nagyobb szigort is ildomosnak tartanák a hvg.hu olvasói – derült ki felmérésünkből. A csütörtökön megjelent cikkünkben arról kérdeztük oldalunk látogatóit, ők milyen módon védekeznének a járvány jelenlegi szakaszában, illetve azt is megtudakoltuk, ők maguk milyen stratégiát választanak a koronavírussal kapcsolatban. ","shortLead":"Óvatosak, és a mostaninál nagyobb szigort is ildomosnak tartanák a hvg.hu olvasói – derült ki felmérésünkből...","id":"20200828_Szigor_az_iskolakban_felelem_a_vakcinatol__igy_kuzdenenek_a_koronavirussal_a_hvghu_olvasoi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e44d1aa-2a82-491c-8e26-16720ee3b884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab44e9a-ed27-4cfc-a568-6a1fa8b47858","keywords":null,"link":"/itthon/20200828_Szigor_az_iskolakban_felelem_a_vakcinatol__igy_kuzdenenek_a_koronavirussal_a_hvghu_olvasoi","timestamp":"2020. augusztus. 28. 11:00","title":"Szigor az iskolákban, félelem a vakcinától – így küzdenének a koronavírussal a hvg.hu olvasói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]