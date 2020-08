Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","shortLead":"A munkatársak mellett a gyerekek is karanténba kerültek.","id":"20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1db072a6-585a-4f3b-8e36-de2e7dd16401&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f5925a-6921-441d-8c59-18e2e3252d93","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_fertozes_torokbalint_ovoda","timestamp":"2020. augusztus. 27. 14:01","title":"Koronavírusos az egyik dolgozó a törökbálinti Walla óvodában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444","c_author":"Nagy Iván László","category":"sport","description":"Szinte napra pontosan négy évvel azután, hogy az NFL-irányító Colin Kaepernick nem állt fel a himnuszhoz, az amerikai sportvilág együttes erővel küzd a rasszizmus ellen. A Black Lives Matter mozgalmat újra feltüzelte a Jacob Blake-et ért rendőri túlkapás, ami most könnyen a fő bajnokságok végéhez vezető bojkottot indíthat el.","shortLead":"Szinte napra pontosan négy évvel azután, hogy az NFL-irányító Colin Kaepernick nem állt fel a himnuszhoz, az amerikai...","id":"20200827_usa_black_lives_matter_bojkott_nba_nfl_mls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dac56111-d32a-4959-aabc-77a2016af444&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f53b32-999f-420c-835f-79f6fa9e12a8","keywords":null,"link":"/sport/20200827_usa_black_lives_matter_bojkott_nba_nfl_mls","timestamp":"2020. augusztus. 27. 20:00","title":"Hét lövés, amely megbénította az amerikai sportéletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén a minisztériumban dolgozó partnere egy törökországi úton fertőződött meg július elején, azonban ezt a tárca nem hozta nyilvánosságra. Az ITM-et kerestük az ügyben, de egyelőre nem reagáltak. ","shortLead":"Az Átlátszó több forrásból úgy értesült, az ITM helyettes államtitkára, Solymár Károly Balázs és szintén...","id":"20200827_koronavirus_itm_solymar","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a1d7aef-574a-4648-8beb-9d3d3e6a173e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b6f173e-66c4-40ab-b469-3da43b4709a4","keywords":null,"link":"/itthon/20200827_koronavirus_itm_solymar","timestamp":"2020. augusztus. 27. 16:51","title":"Átlátszó: Eltitkolta az ITM, hogy koronavírusos lett az egyik helyettes államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","shortLead":"A Nemzeti Sportközpontok tagadta, hogy a lezuhant betondarab miatt kezdték volna átnézni a stadion homlokzatát.","id":"20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=55ae41a4-b9fb-45f3-bbef-af29a32b5bb8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c24e2398-5ce9-4ea4-be7f-98fefc18dde7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200828_kotomb_puskas_arena_homlokzat_stadion","timestamp":"2020. augusztus. 28. 12:07","title":"Leszakadt egy embernagyságú kőtömb a nemrég átadott Puskás Arénáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi az idő.","shortLead":"Még csak a böngészőt sem kell megnyitni a Windows-t futtató gépeken ahhoz, hogy kiderüljön, a világ másik felén mennyi...","id":"20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c48ff41-79fc-4a33-a061-a7121dd0f00a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3653b729-4029-4bff-89e5-7f3274f7d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_idozona_kiszamitasa_idoeltolodas_vilagora_windows","timestamp":"2020. augusztus. 28. 19:03","title":"Nehezen megy az időzóna-számítás? Ezzel a Windows-trükkel pofonegyszerű lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a2b8a2-2619-46a2-afcd-18570f0937ab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A közösségi oldal által közzétett adatok alapján egy márciusi hétvégén maradtak otthon a legtöbben, akkor 45-55 százalék nem tett meg 600 méternél többet egy nap alatt.","shortLead":"A közösségi oldal által közzétett adatok alapján egy márciusi hétvégén maradtak otthon a legtöbben, akkor 45-55...","id":"20200828_koronavirus_facebook_otthonmaradas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a2b8a2-2619-46a2-afcd-18570f0937ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f6cb91-2d7a-4159-83bb-9cd1fcfff19d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_koronavirus_facebook_otthonmaradas","timestamp":"2020. augusztus. 28. 15:30","title":"Nem sok magyart tart otthon a járványveszély a Facebook szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcfcd94f-6069-428a-8d68-a771b2d703ee","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta a közpénzt az általa kiválasztott egyházaknak. Jutott az állami milliárdokból újabb templomfelújításokra és a lelkészek jövedelemkiegészítésére, valamint számos ingatlan tulajdonjogát is megkaphatták a járvány alatti törvénykezésnek köszönhetően. \r

","shortLead":"Miközben a veszélyhelyzet miatt a templomok is bezártak, az Orbán-kormány a szokásosnál is lelkesebben szórta...","id":"202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcfcd94f-6069-428a-8d68-a771b2d703ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58327a5b-c85a-4732-91c0-dcee50a546e3","keywords":null,"link":"/360/202035__jarvanypenz_egyhazaknak__beteges_megoldas__kiszolgaltatva__kezratetel","timestamp":"2020. augusztus. 28. 06:30","title":"Leleményes jogcímeken dőlt a pénz az egyházakhoz a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre csak növekszik az a felhasznált energiamennyiség, ami globálisan szükséges a bitcoin előállításához. A legfrissebb becslés szerint csak az idei évben 63,32 terrawattórát fogyaszthatunk el emiatt.","shortLead":"Egyre csak növekszik az a felhasznált energiamennyiség, ami globálisan szükséges a bitcoin előállításához...","id":"20200828_bitcoin_banyaszat_kriptopenz_energia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e69c4a7d-dfee-4159-af9d-c7c0ed822a56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0f88fb8-92c5-4e2f-b869-87ad34f881be","keywords":null,"link":"/tudomany/20200828_bitcoin_banyaszat_kriptopenz_energia","timestamp":"2020. augusztus. 28. 17:03","title":"Hét atomerőműnyi energia kell ahhoz, hogy bitcoint bányásszunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]