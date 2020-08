Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","shortLead":"A független vizsgálat szerint a híd teherbírása megfelelő, rá lehet engedni az autósokat.","id":"20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aae925b3-908b-4128-bad6-2c0e6042f90b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2890d85-d5bd-49ea-8a07-ef3156e79f5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200829_iskolakezdes_nif_m0_as_duna_hid","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:34","title":"NIF: Iskolakezdésre újra járható lesz az M0-s hídja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","shortLead":"Ilyen meleg még nem volt ezen a nyáron, mint most vasárnap. Jegyezzük meg jól, jönnek a hűvösebb napok.","id":"20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=683f8d63-c5c6-4bc3-b825-011acfefb1a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af71a9f2-caea-4057-9134-7fc86aa63e28","keywords":null,"link":"/itthon/20200830_Rekordmeleg_volt_ma_de_aztan_tiz_fokot_zuhan_a_homerseklet","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:49","title":"Rekordmeleg volt ma, de aztán tíz fokot zuhan a hőmérséklet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"025c09cb-e6f1-4572-879d-65a1bca643bc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A színész úgy tűnik nem csak a Vasember bőrébe bújva szereti a különleges dolgokat. ","shortLead":"A színész úgy tűnik nem csak a Vasember bőrébe bújva szereti a különleges dolgokat. ","id":"20200828_Robert_Downey_Jr_1974_BMW_30_CS","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=025c09cb-e6f1-4572-879d-65a1bca643bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f0367e6-df94-4fc8-ae3d-86e83cc4e235","keywords":null,"link":"/cegauto/20200828_Robert_Downey_Jr_1974_BMW_30_CS","timestamp":"2020. augusztus. 29. 10:20","title":"Lenyűgöző Robert Downey Jr. egyedi BMW-je ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","shortLead":"Szeptember 1-jétől reggel 8 óra után is gyakrabban fognak közlekedni a BKK járatai.","id":"20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94d4cf2b-4319-455a-bfed-fb2c58800072","keywords":null,"link":"/itthon/20200829_bkk_menetrend_iskolakezdes_tomegkozlekedes","timestamp":"2020. augusztus. 29. 18:12","title":"Csúsztatott iskolakezdéshez alkalmazkodik a BKK új menetrendje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d4c837-3b9c-494b-a70c-7fe59e9612e2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Befejeződött a parlamenti választás Montenegróban, vasárnap este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek. A részvételi arány magas volt, a legfrissebb adatok szerint 19 óráig a szavazásra jogosultak 74,2 százaléka adta le voksát.","shortLead":"Befejeződött a parlamenti választás Montenegróban, vasárnap este nyolc órakor bezártak a szavazóhelyiségek...","id":"20200830_Bezartak_a_szavazohelyisegek_Montenegroban_magas_volt_a_reszvetel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88d4c837-3b9c-494b-a70c-7fe59e9612e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9976482c-e8b1-4af9-8795-c4f6b30bd4ac","keywords":null,"link":"/vilag/20200830_Bezartak_a_szavazohelyisegek_Montenegroban_magas_volt_a_reszvetel","timestamp":"2020. augusztus. 30. 21:08","title":"Bezártak a szavazóhelyiségek Montenegróban, magas volt a részvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A republikánusok és a demokraták közti politikai háború újabb csatája a levélben szavazás körül zajlik, ami miatt bizonytalanság fenyeget a novemberi elnökválasztáson.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták közti politikai háború újabb csatája a levélben szavazás körül zajlik, ami miatt...","id":"202035__levelszavazas_azusaban__politikai_csata__szabalyerdo__a_postas_csenget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=94d3efa3-ea20-4df0-b91c-150fdcade32a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2efd2c8-b8c4-4104-aeb6-a0fbbccec58f","keywords":null,"link":"/360/202035__levelszavazas_azusaban__politikai_csata__szabalyerdo__a_postas_csenget","timestamp":"2020. augusztus. 29. 12:00","title":"A posta is belekeveredett az amerikai kampányba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint ez azt jelenti, hogy megérkezett a járvány második hulláma Magyarországra. Merkely Béla abban reménykedik, ez enyhébb lesz, mint az első, mert most inkább a fiatalok kapják el a kórt, akiknek a többsége könnyebben átvészeli azt.","shortLead":"Rekordszámú, 292 új koronavírusos fertőzöttet regisztráltak az elmúlt napon. A Semmelweis Egyetem rektora szerint...","id":"20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b7365eb1-d6a5-4b54-bd71-c9a846c36e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec9ab65-dc15-4bb9-8425-3a3f160bf625","keywords":null,"link":"/tudomany/20200830_Merkely_szazezrek_kulfoldon_nyaraltak_ezert_kezdodott_hamarabb_a_masodik_hullam","timestamp":"2020. augusztus. 30. 19:39","title":"Merkely: Százezrek külföldön nyaraltak, ezért kezdődött hamarabb a második hullám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is a földi pokol, ahol a szenvedés évek óta a mindennapok része. És ebből a szenvedésből aránytalanul sok jut a legkisebbeknek. Jemen ma a világ azon országainak az egyike, ahol a legveszélyesebb gyereknek lenni. Az ő arcukon keresztül talán megérthetünk valamit abból, hogy mi történik a világnak ezen az elfeledett részén. ","shortLead":"Nincsenek nagy robbanások, nincs cunami vagy más látványos katasztrófa, de a háború és járvány sújtotta Jemen így is...","id":"20200830_Jemen_gyermeksorsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=07264777-b717-488d-a64f-0d5e1d0eb83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd83045-44d0-4b9d-bfd2-0ce486f67202","keywords":null,"link":"/elet/20200830_Jemen_gyermeksorsok","timestamp":"2020. augusztus. 30. 11:00","title":"Ezek a képek nem véletlenül fogják sokkolni: közel visznek a földi pokolhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]