Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet már áldását adta arra az új koronavírus-tesztre, amely feltalálója szerint mindössze 15 percen belül eredményt ad, emellett elég olcsó is.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A terhességi tesztekhez hasonlóan működik az Abbott Laboratories BinaxNOW nevű eszköze, amely egy új vizsgálati eszköz annak kiderítésére, elkapta-e valaki a koronavírus-betegséget – írta a The Verge, amely szerint a tesztet mindössze 5 dollárért, vagyis nagyjából 1500 forintnyi összegért értékesítené a gyártója. (Az egyes országokban érvényes árazás persze majd attól is függhet, hogy a helyi vám- és adószabályok mit írnak elő. Illetve attól is, hogy az egyes kormányok a járványheyzetre tekintettel adnak-e vám- illetve adókedvezményt a tesztre.)

A termék már megkapta az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerfelügyelet (FDA) engedélyét.

A BinaxNOW használata nem igényel laboratóriumi körülményeket, és a gyártója szerint mindössze 15 percen belül jelzi, fertőzött-e az alany. A teszt maga egy kis kártyára hasonlít. A mintát az orrból kell kivenni, majd rákenni a lapkára. Ha az illető fertőzöttnek bizonyul, a teszt felső része – egy csíkban – elszíneződik. Az Abbott szerint az újfajta teszt igen pontos:

a fertőzött eseteket 97,1 százalékban képes megállapítani.

A teszt gyártója szerint a lapkák idén októbertől jelennek meg, elsőként az amerikai piacon. Az Abbott tervei szerint havonta 50 millió darabot gyárt majd belőlük. A cégnek egyébként van egy másik gyorstesztje is, az 99 százalékos pontosságú.

