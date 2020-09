Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","shortLead":"A felcsúti milliárdosnak az ellenzékivé lett józsefvárosi önkormányzat mondott fel.","id":"20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ad66fa7-dd32-443c-9917-3af9c3c64f00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e7314dd-f24c-4851-bb86-a4a8b79da71f","keywords":null,"link":"/kkv/20200831_jozsefvaros_piko_andras_ellenzek_meszaros_lorinc_alkusz","timestamp":"2020. augusztus. 31. 16:53","title":"Mészáros érdekeltségébe tartozó cég bukott üzletet a VIII. kerületben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f27dc40-434a-4b6b-a654-fab1eee6057e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy koronavírusos beteg meghalt, 60-an meggyógyultak, eközben 118 embert diagnosztizáltak a fertőzéssel.","shortLead":"Egy koronavírusos beteg meghalt, 60-an meggyógyultak, eközben 118 embert diagnosztizáltak a fertőzéssel.","id":"20200901_fertozottek_koronavirus_jarvany_covid","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f27dc40-434a-4b6b-a654-fab1eee6057e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a78d9b8a-160d-4986-bcb5-1406ed52c5cc","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_fertozottek_koronavirus_jarvany_covid","timestamp":"2020. szeptember. 01. 08:47","title":"118 új fertőzöttet találtak, 57-tel nőtt az aktív esetszám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok bemutatóján tűnhet fel az a termék is, amelyet AirTagnek nevezhet a vállalat. A kulcstartóhoz hasonló eszköz az elvesztett holmik gyors megtalálásában segít.","shortLead":"Nem csak meglévő modelljei frissítésével rukkolhat elő heteken belül esedékes bemutatóján az Apple. Az új iPhone-ok...","id":"20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50bf6b7e-8b1f-44b9-925a-e415b68bac86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d2776c0-773c-4eae-ae5e-90bfa4e14f6e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200901_apple_airtag_kulcstarto_elveszett_iphone","timestamp":"2020. szeptember. 01. 11:23","title":"Egy teljesen új kütyüt is bemutathat ősszel az Apple","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","shortLead":"A körzeti megbízott mentette meg az életét.","id":"20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=20aa5a7b-35a8-477c-85be-ba7efdb73549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cf77ccf-10e1-4828-8241-a3601c64d719","keywords":null,"link":"/itthon/20200902_rendor_tevel_lelegeztetes_igazoltats","timestamp":"2020. szeptember. 02. 10:17","title":"Rendőri igazoltatás közben állt le a légzése egy férfinak Tevelen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c28de587-a10d-41a3-8f66-a0394606dd7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fortnite fejlesztői korábban is azt tervezték, hogy egy Fekete Párduc-szobrot helyeznek el a játékban, Boseman halála miatt azonban előrébb hozták az avatást.","shortLead":"A Fortnite fejlesztői korábban is azt tervezték, hogy egy Fekete Párduc-szobrot helyeznek el a játékban, Boseman halála...","id":"20200902_fortnite_fekete_parduc_chadwick_boseman_szobor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c28de587-a10d-41a3-8f66-a0394606dd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f616332-a47d-42ec-918b-0948d4054da9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200902_fortnite_fekete_parduc_chadwick_boseman_szobor","timestamp":"2020. szeptember. 02. 09:33","title":"Hatalmas Fekete Párduc-szobor jelent meg a Fortnite-ban, özönlenek hozzá a játékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közzétették, mi mindent támogattak a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből.","shortLead":"Közzétették, mi mindent támogattak a Nemzeti Kulturális Alap miniszteri keretéből.","id":"20200901_Ismeros_Arcok_klip_Kasler_Miklos_mise","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d1e15e9d-9165-476f-bd8c-b17215ae4214&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5f3a63d-a07c-4838-a597-40e5152e868d","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_Ismeros_Arcok_klip_Kasler_Miklos_mise","timestamp":"2020. szeptember. 01. 13:35","title":"Misére 40 millió, az Ismerős Arcok klipjére 20 millió forintot adott Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","shortLead":"Munk Veronika szerint lesz másik lapjuk, de az előfizetéses alapokon működik majd.","id":"20200901_index_munk_veronika_hiroldal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=520b8bee-b9c8-4e11-a499-ab9f00838148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce7f3b8-dea1-46a8-bd64-f1acb84630e3","keywords":null,"link":"/itthon/20200901_index_munk_veronika_hiroldal","timestamp":"2020. szeptember. 01. 09:27","title":"Várhatóan fizetős lesz a távozó indexesek híroldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","shortLead":"Mintha bolygókat látna az ember, olyan hatása van Kiss Krisztina képeinek. Ezek azonban buborékok.","id":"20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=48a9f82a-02d7-47d5-b6bd-cb4a27db23fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e987b4f-8552-441b-bc42-03bd05ab9df7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200831_buborek_kepek_kiss_krisztina_bolygok","timestamp":"2020. augusztus. 31. 20:15","title":"Buborékokról készít elképesztő képeket egy magyar fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]