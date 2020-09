Elkészültek és be is mutatkoztak az Asus új, 2020-as laptopjai, melyek közt olyan modellek is akadnak, melyekben már az Intel Tiger Lake nevű lapkája szolgáltatja a gyors működéshez szükséges erőt. A többes szám pedig nem elírás, ahogy ugyanis korábban, úgy most is egy garmadányi készülékkel rukkolt elő a tajvani vállalat.

A széria abszolút csúcseszköze a ZenBook S. A 13,9”-es, 3300x2200 pixeles felbontással és 500 nites képernyővel rendelkező notebook a könnyebbik fajtából való, ugyanis 1,35 kg tömegű, a gépház pedig 15,7 mm vastag. Üzemideje 12 óra az Asus ígéretei szerint, a négycellás és 67Wh-os töltővel pedig

49 perc alatt pumpálható 60 százalékos töltöttségre.

Új ExpertBook is érkezett, szintén a Tiger Lake lapkával és a gyorsabb Xe grafikával. A magnéziumházban tanyázó eszköz kimondottan strapabíró gépnek ígérkezik, a belsejében akár 32 GB RAM-mal és Core i7-1165G7-es rendszerchippel. Az ExpertBook B9 esetében egy mozgásérzékelővel felszerelt HD webkamera is jár, amely az eszközön lévő adatokat is jobban védi: ha érzékeli, hogy a felhasználó eljött a masinától, az automatikusan zárolja magát. A notebook egyébként mindössze 0,88 kg-os, a csomagolása pedig laptopállványként is hasznosítható.

Érdemes szót ejteni a Flip S-ről is, mely alapértelmezetten stylus-kompatibilis, és 4K-s megjelenítővel érkezik, széles billentyűzettel, és persze ugyanúgy Core i7-1165G7 processzorral. A termék 13,9 mm vékony lett, a súlya pedig 1,2 kg.

A profi felhasználóknak szánt sorozat legújabb darabja a ZenBook Pro 15. Ezt nem Tiger Lake lapkával, hanem a tizedik generációs Core i7 H processzorral szerelték fel, és egy GTX 1650 Ti grafikus vezérlőnek is jutott benne hely. A kijelző OLED típusú, ráadásul 4K-s, portokból pedig USB 3.2, illetve Thunderbolt 3 került bele.

Az Asus egyelőre egyik modell árát sem közölte.

