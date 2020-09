Sokáig nem volt biztos, mennyire lehet tartani az őszi menetrendet, több elemző is úgy vélte, a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt késve érkeznek majd az idei iPhone-ok. Az Apple most szeptember 15-ére, magyar idő szerint 19 órára hirdetett meg egy sajtóeseményt, melyen egyelőre nem tudni, milyen készülékeket fognak leleplezni.

Az elmúlt években szokásos menetrend szerint az következne, hogy szeptember 15-én új iPhone-ok is a porondra kerülnek, még azon a héten pénteken, szeptember 18-án indul az előrendelés, egy hétre rá, szeptember 25-én pedig már boltokba is kerülnek a telefonok. Ez utóbbi dátum csúszhat most októberre, július végén maga az Apple is pár hét késést valószínűsített. És az is lehet, hogy jövő kedden még nem is lesz szó az új iPhone-okról.

Az eddig kiszivárgott információk alapján úgy tűnik, idén ősszel az Apple négy új iPhone-t mutat majd be (melyek valószínűsített specifikációiról itt olvashat), valamint két új Apple Watch órát és két iPad táblagépet. Iparági források beszélnek egy új kütyüről, az AirTagről is. Valamint arról is, hogy a cupertinói cég visszahozza a 12 colos MacBookot, amelyben már a saját gyártású processzor dolgozik majd.

[Frissítés: Cikkünk első verziójában azt állítottuk, hogy az Apple az új iPhone-okat is biztosan bemutatja jövő kedden, miközben ez egyelőre nem biztos, csak annyi, hogy sajtóeseményt hirdettek akkorra.]

Ha máskor is tudni szeretne hasonló dolgokról, lájkolja a HVG Tech rovatának Facebook-oldalát.