Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","shortLead":"Az egyik fiatal érintkezett az osztálytársaival is, de jelenleg otthon van.","id":"20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6f04baf-01b1-460d-b2a5-d26656fed46a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b37d3377-5f32-4d6a-9562-53d63f156fab","keywords":null,"link":"/itthon/20200907_Ket_diak_es_egy_tanar_kapta_el_a_koronavirust_az_Ujbudai_Jozsef_Attila_Gimnaziumban","timestamp":"2020. szeptember. 07. 17:01","title":"Két diák és egy tanár kapta el a koronavírust az Újbudai József Attila Gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és Vidnyánszky a diákság számára illegitim, így nem ülnek le velük tárgyalni.","shortLead":"Az egyetem Vas utcai épülete előtt tartottak sajtótájékoztatót. A színművészeti hallgatói szerint a kuratórium és...","id":"20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e083d49b-9adf-443c-9d5a-d9c0aed8b5f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd924563-bfd7-4143-9264-6b5f862b2c5e","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_szinmuveszeti_szfe_hok_kuratorium","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:11","title":"A Színművészeti hallgatói nem tárgyalnak Vidnyászkyékkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő, hogy a valóságban is megnézzék, hogyan repül a szerkezet.","shortLead":"A holland mérnökök évek óta dolgoznak a Flying-V névre keresztelt repülőgép tervein, most pedig eljött az idő...","id":"20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e91706a-50d8-44ae-83b5-7ff332d71b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"658e29ac-b669-4602-959a-3b355ac7e2d5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_flying_v_repulogep_prototipus_tesztrepules","timestamp":"2020. szeptember. 08. 10:33","title":"Videó: Kipróbálták az új V-alakú repülőgép prototípusát, és nagyon jól megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az önkormányzat a Lajta-Hanság Zrt. kérelme nyomán módosította a rendezési tervet, hogy megépülhessen az ingatlan.","shortLead":"Az önkormányzat a Lajta-Hanság Zrt. kérelme nyomán módosította a rendezési tervet, hogy megépülhessen az ingatlan.","id":"20200908_meszaros_lorinc_hansag_vadaszhaz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7f0878e-be82-49c1-ad96-128cfd6eeaa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cee5f5e8-d8e5-4008-a264-10c30e8a9b1f","keywords":null,"link":"/kkv/20200908_meszaros_lorinc_hansag_vadaszhaz","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:58","title":"Luxusvadászházat épít Mészáros cége a Hanságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0b056e5-8179-40d2-8a90-4f12aa8dbb2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Szépen nő a csomagolásmentes boltok forgalma Európában.","shortLead":"Szépen nő a csomagolásmentes boltok forgalma Európában.","id":"20200908_Hamarosan_milliard_euros_biznisz_lehet_a_csomagolasmentesseg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0b056e5-8179-40d2-8a90-4f12aa8dbb2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"18a7223b-bf12-4bdf-a0f2-b0411be8c105","keywords":null,"link":"/zhvg/20200908_Hamarosan_milliard_euros_biznisz_lehet_a_csomagolasmentesseg","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:52","title":"Hamarosan milliárd eurós biznisz lehet a csomagolásmentesség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","shortLead":"Emelkedik az átlagkereset, amihez a képviselői alapbért kötötték. ","id":"20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39e04c23-30ea-47d8-bde2-afbf96bdd572&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93d20584-3ea2-4403-9111-41b1127760ad","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_kepviseloi_beremelkedes_alapber_atlagber_orszaggyulesi_kepviselok","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:47","title":"Jövőre százezrekkel többet vihetnek haza a képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a24e27e7-9d2f-412a-af58-aafebb5319c9","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hárman rosszul lettek, amikor maszkos támadók sárga, büdös folyadékkal teli üveget dobtak az orosz ellenzéki politikus helyi szövetségeseinek irodájába kedden. A helyiséget ki kellett üríteni, a rosszul lett aktivistákat kórházba vitték.","shortLead":"Hárman rosszul lettek, amikor maszkos támadók sárga, büdös folyadékkal teli üveget dobtak az orosz ellenzéki politikus...","id":"20200909_alekszej_navalnij_tamadas_ismeretlen_folyadek_novoszibirszk_orosz_ellenzek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a24e27e7-9d2f-412a-af58-aafebb5319c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61c038db-a8cf-403e-8456-d9877bb5d1ba","keywords":null,"link":"/vilag/20200909_alekszej_navalnij_tamadas_ismeretlen_folyadek_novoszibirszk_orosz_ellenzek","timestamp":"2020. szeptember. 09. 05:34","title":"Ismeretlen folyadékkal támadták meg Alekszej Navalnij novoszibirszki szövetségeseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek történetében, a visszaesés mértékét ugyanakkor eltérően mérték. Egy biztos: még mindig a Samsung harapja ki a legnagyobb szeletet a piaci tortából.","shortLead":"A piacelemző cégek abban egyetértenek, hogy 2020 második negyedéve nem a legjobb volt az okostelefonokat gyártó cégek...","id":"20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=359c6cbe-bc97-43f4-8cda-2c551360fd45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dc774e9-d2d5-41ca-a791-2f45d12405a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_okostelefonok_piaca_2020_q2_eladasok_piaci_reszesedes_samsung_apple_huawei_xiaomi","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:03","title":"Bezuhant az okostelefonok piaca, a Samsung és az Apple tartja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]