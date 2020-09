Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","shortLead":"Raman Haloucsenka csütörtökön kapta meg az új koronavírus ellen rohamtempóban kifejlesztett védőoltást.\r

","id":"20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2199b95-35d9-4d24-a6e7-a45979369578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0758480b-2174-4459-9570-f00c181412b6","keywords":null,"link":"/vilag/20200907_belarusz_miniszterelnok_orosz_vakcina_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 07. 22:08","title":"A belarusz kormányfőnek beadták az orosz vakcinát, „kiválóan” érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nyár elején meghirdetett pályázati összeget nagyon hamar túljegyezték, most a kormányzat további forrást biztosított erre a célra. ","shortLead":"A nyár elején meghirdetett pályázati összeget nagyon hamar túljegyezték, most a kormányzat további forrást biztosított...","id":"20200907_Kaptak_meg_882_millio_forint_tamogatas_az_elektromos_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"931f86b9-9fa7-42b8-b14b-99d930d175dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200907_Kaptak_meg_882_millio_forint_tamogatas_az_elektromos_autok","timestamp":"2020. szeptember. 07. 13:58","title":"Adott még 882 millió forint támogatást elektromos autók vásárlásához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A lakosság viszonylag sok eurót vett, mikor 345 forinton volt az árfolyam, és sok pénz került a bankszámlákra.","shortLead":"A lakosság viszonylag sok eurót vett, mikor 345 forinton volt az árfolyam, és sok pénz került a bankszámlákra.","id":"20200908_Kevesbe_penzeli_a_lakossag_az_allamot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a91a4b8-a4c5-4bcc-b7bb-6b10fcc1124f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf072cb4-3079-4b61-955c-66d0235ad2ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200908_Kevesbe_penzeli_a_lakossag_az_allamot","timestamp":"2020. szeptember. 08. 11:16","title":"Kevésbé pénzeli a lakosság az államot, pedig nagy szükség lenne rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","shortLead":"A sportkocsi új tuningváltozatának nyomatéka jelentősen meghaladja az 1000 Nm-t. ","id":"20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a53c75a5-c97a-4200-9590-a119c7e8cc49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5aedfc04-4f60-4d7a-99e1-d4f22003ea48","keywords":null,"link":"/cegauto/20200908_850_loero_talan_mar_eleg_lesz_a_porsche_911_turbo_sben_manhart_tr_850","timestamp":"2020. szeptember. 08. 06:41","title":"850 lóerő talán már elég lesz a Porsche 911 Turbo S-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy magyar szakértő szerint újra nőhet a kibertámadások száma, mivel a járványveszély miatt egyre többen váltanak az otthoni munkavégzésre. ","shortLead":"Egy magyar szakértő szerint újra nőhet a kibertámadások száma, mivel a járványveszély miatt egyre többen váltanak...","id":"20200907_hackertamadas_hacker_masodik_hullam_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a38ff376-8b32-4493-a21f-4ba9c3f7196f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537745a3-7e5f-4242-a441-377a0ffbf50e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_hackertamadas_hacker_masodik_hullam_koronavirus_jarvany_otthoni_munkavegzes_home_office","timestamp":"2020. szeptember. 07. 11:08","title":"Legyen óvatos: a második hullámban a hackerek is nagyobb fokozatba kapcsolnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem nyitotta fel őket.","shortLead":"Egy 11 méter mély aknában több koporsót is találtak a régészek Egyiptomban. A szarkofágok 2500 évesek, még senki nem...","id":"20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6479236a-5743-4619-a693-6f36622c7258&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"756c2743-a3bd-41a1-b8a2-11daf92ed060","keywords":null,"link":"/tudomany/20200907_szarkofag_koporso_egyiptom","timestamp":"2020. szeptember. 07. 14:03","title":"2500 éves, még érintetlen szarkofágokat ástak ki Egyiptomban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy rövid időszakban magasabb termelést produkáltak a magyar naperőművek, mint a paksi atomerőmű.","shortLead":"Egy rövid időszakban magasabb termelést produkáltak a magyar naperőművek, mint a paksi atomerőmű.","id":"20200907_naperomu_paksi_atomeromu","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56ca141-a8c9-4610-ace4-066ae8f72769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"092acb16-db50-48b1-a771-46a5f053dd63","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200907_naperomu_paksi_atomeromu","timestamp":"2020. szeptember. 07. 10:58","title":"A magyarországi naperőművek rövid időre megelőzték Paksot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség ugyanakkor továbbra sem nevezhető gyakorinak.","shortLead":"Néhány eset alapján nem zárható ki teljesen, hogy valaki kétszer is átessen a koronavírus-fertőzésen. A jelenség...","id":"20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32205aea-fe8a-493e-8528-42d4ae5f61c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbe81ab-9070-427a-9c73-a8f2f6db93f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20200908_koronavirus_jarvany_covid_19_ujrafertozodes","timestamp":"2020. szeptember. 08. 08:03","title":"Megfertőzhet kétszer a koronavírus?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]