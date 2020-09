Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket intézni ,és a jelzáloghitelekhez szükséges dokumentumokat is tudják fogadni személyes találkozás nélkül.","shortLead":"A bankoknak fel kell készülniük arra, hogy ha úgy alakul, akkor ne személyesen, hanem írásban tudják a panaszos ügyeket...","id":"20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e73693f0-c078-4147-9232-630896ce82ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"232a9c3a-250c-47c5-85fb-7e931590d01d","keywords":null,"link":"/kkv/20200910_mnb_bankok_masodik_hullam_jarvany","timestamp":"2020. szeptember. 10. 11:42","title":"Arra készíti fel az MNB a bankokat, mi lenne, ha a kormány újabb nyitvatartási korlátozást vezetne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a14508-910d-4f36-a954-d4e4f0cc7158","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200911_Marabu_Feknyuz_Tuntizo_kis_libernyakok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96a14508-910d-4f36-a954-d4e4f0cc7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be98824e-7a0d-40d7-83f9-4a0e90dfd9e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200911_Marabu_Feknyuz_Tuntizo_kis_libernyakok","timestamp":"2020. szeptember. 11. 05:01","title":"Marabu Féknyúz: Tüntiző kis libernyákok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újabb eszközöket próbálnak bevetni a koronavírus terjedése ellen.","shortLead":"Újabb eszközöket próbálnak bevetni a koronavírus terjedése ellen.","id":"20200909_NagyBritannia_mar_ott_tart_hogy_hat_embernel_tobben_nem_csoportosulhatnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fa9d0a7-07bc-4663-8450-fed8399df3b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5045bcf8-87ff-4726-9bf8-26a8324fe515","keywords":null,"link":"/elet/20200909_NagyBritannia_mar_ott_tart_hogy_hat_embernel_tobben_nem_csoportosulhatnak","timestamp":"2020. szeptember. 09. 11:45","title":"Nagy-Britannia már ott tart, hogy hat embernél többen nem csoportosulhatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált összeomlása óta gondnokság alatt van. A Britney Spears életét alapjaiban meghatározó jogi megállapodás körül olyan sok a titkolózás, hogy a rajongói és néhány jogvédő szerint az énekesnő valójában visszaélés áldozata.","shortLead":"Dollármilliókat keres, de nem rendelkezik a pénze felett, ugyanis 12 éve, a bulvársajtó által alaposan dokumentált...","id":"20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53c92191-9866-4c0d-8d9b-4c4955b2e4cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dffa36d-72e1-4976-bfbb-110d59f53693","keywords":null,"link":"/elet/20200909_Valaki_szabaditsa_ki_Britney_Spearst_De_miert","timestamp":"2020. szeptember. 09. 20:00","title":"Valaki szabadítsa ki Britney Spearst! De miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Elkészült a júliusi közmunka-jelentés.","shortLead":"Elkészült a júliusi közmunka-jelentés.","id":"20200910_Mar_juliusban_elfogyott_a_kozmunka_eves_kerete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e45688-fb01-4f93-852e-0d9676424c2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc092e7-85ea-4bef-b8b0-226ccb740f38","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_Mar_juliusban_elfogyott_a_kozmunka_eves_kerete","timestamp":"2020. szeptember. 10. 14:55","title":"Már júliusban elfogyott a közmunka éves kerete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fővárosi Szent János Kórház és a Semmelweis Egyetem is több fertőzött dolgozóról számolt be.","shortLead":"A fővárosi Szent János Kórház és a Semmelweis Egyetem is több fertőzött dolgozóról számolt be.","id":"20200909_koronavirus_janos_korhaz_semmelweis_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1808fae8-9058-4d96-b6ed-9659cf2384ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f76aa4f8-bbd3-4c17-a632-1cf9c287b28a","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirus_janos_korhaz_semmelweis_egyetem","timestamp":"2020. szeptember. 09. 14:11","title":"Három dolgozó koronavírusos a János-kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami a mágnese mező legapróbb változását is képes detektálni.","shortLead":"Egy nemzetközi kutatócsapatnak sikerült a valaha volt legkisebb méretűre összezsugorítania azt a szerkezetet, ami...","id":"20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd7958ed-7c4a-483b-a0ae-4a07805ae866&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f23105aa-ab8f-4227-be94-dc27402f94e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20200910_szupravezetes_squid_magneses_mezo_merese","timestamp":"2020. szeptember. 10. 20:03","title":"Magyar kutató segített megépíteni a miniatűr eszközt, ami a szív és az agy vizsgálatánál segíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Személyesen, maszk nélkül beszélik meg, hogy nincs is járványveszély.","shortLead":"Személyesen, maszk nélkül beszélik meg, hogy nincs is járványveszély.","id":"20200910_maszk_tuntetes_koronavirus_godeny_gyorgy_virustagadok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c49a99-05e3-4f64-93ed-60700428e80d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86bc1f8c-d9b8-422c-8bc2-9077a268b8ae","keywords":null,"link":"/itthon/20200910_maszk_tuntetes_koronavirus_godeny_gyorgy_virustagadok","timestamp":"2020. szeptember. 10. 12:28","title":"Holnap maszkellenes tüntetés lesz, élén a kamupártos patikussal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]