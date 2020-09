Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került, szeptember 15-től újabb két cég, a Samsung, valamint a szintén dél-koreai SK Hynix is megvonja a kínai vállalattól az alkatrészeit. ","shortLead":"Miközben a Huawei mobilokat gyártó részlege a processzorok megvonása miatt már így is nehéz helyzetbe került...","id":"20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1037381c-d01e-4303-9f48-3a7eea1db72a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_huawei_szankciok_samsung_sk_hynix","timestamp":"2020. szeptember. 09. 10:33","title":"Újabb pofon a Huaweinek, elveszik tőlük a memóriachipeket is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk jeleit. ","shortLead":"Az akciót szervező csoport szerint a kar vezetése küldette le az egyetemi gondnokot, hogy távolítsa el szolidaritásuk...","id":"20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24d43223-d74d-4aca-95b7-39e818eeeaaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea9ee377-14b0-4b27-a065-c0538ef64599","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_Egy_oran_belul_leszedettek_az_ELTE_AJK_epuleterol_a_Szinmuveszetit_tamogato_szalagokat","timestamp":"2020. szeptember. 08. 12:55","title":"Egy órán belül leszedették az ELTE ÁJK épületéről a színművészetiseket támogató szalagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is vízhiánnyal küzdenek. A környezetre is gondoló vállalatok ezért új gyártási megoldásokban gondolkoznak.","shortLead":"Rengeteg vizet használnak fel akárcsak egyetlen farmernadrág előállításához, ráadásul olyan területeken, ahol amúgy is...","id":"20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7094e084-c670-429b-b0bf-f7e0aabf5777&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3968d729-263c-4ff7-834e-3f69addb4e4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200909_guess_vizsgalat_farmergyartas_okologiai_labnyoma","timestamp":"2020. szeptember. 09. 13:03","title":"Több mint 3700 liter víz: ennyit használnak egyetlen farmernadrág előállításához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni véli, hogy magas szintű orosz vezetők irányították azt.","shortLead":"Egy hete Donald Trump még arról beszélt, hogy nem látott bizonyítékot a mérgezésre, most a külügyminisztere már tudni...","id":"20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f55d3722-59cd-4d51-ba1f-b0740100570e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d92f45-5c3e-4af3-a573-8df825f3d3bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200910_navalnij_pompeo_mergezes_usa_orosz","timestamp":"2020. szeptember. 10. 05:36","title":"Az amerikai külügyminiszter szerint magas szinten döntöttek Navalnij megmérgezéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borsodi László a bíróságon adott villáminterjút. Közölte: korpa közé keveredett.","shortLead":"Borsodi László a bíróságon adott villáminterjút. Közölte: korpa közé keveredett.","id":"20200908_borsodi_laszlo_levelek_zaklatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d1873ec1-3daf-4457-87e5-ae9962f9064a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044b5aa2-606b-4302-b6e0-cff7b5d08209","keywords":null,"link":"/itthon/20200908_borsodi_laszlo_levelek_zaklatas","timestamp":"2020. szeptember. 08. 17:15","title":"\"Sok pénzébe került ez valakinek\", mondta a zaklatással vádolt, majd lemondott fideszes polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cce77c2-8559-4a16-80e6-da75c3e0671b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Bangladesi atomenergetikai mérnököket fognak Magyarországon képezni, és magyar cégeknek keresnek piacra lépési lehetőséget az ázsiai országban – jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter.","shortLead":"Bangladesi atomenergetikai mérnököket fognak Magyarországon képezni, és magyar cégeknek keresnek piacra lépési...","id":"20200910_szijjarto_peter_uj_vilaggazdasagi_rend_banglades_nuklearis_energia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1cce77c2-8559-4a16-80e6-da75c3e0671b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee4271d-ef3b-48c9-a95d-4a3d77c98301","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200910_szijjarto_peter_uj_vilaggazdasagi_rend_banglades_nuklearis_energia","timestamp":"2020. szeptember. 10. 10:04","title":"Szijjártó: Új világgazdasági rend jön létre, magyar-bangladesi együttműködés kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","shortLead":"A gyerekeket beengedték az iskolába, de tanítás nem volt.","id":"20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ae60a4a-5366-479f-a4b4-b658c141c81e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e2904a9-2318-4471-8d51-7dcceb9c9443","keywords":null,"link":"/itthon/20200909_koronavirusos_tanar_nagyrecse","timestamp":"2020. szeptember. 09. 17:37","title":"Egy koronavírusos tanár miatt szünetel a tanítás a nagyrécsei iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","shortLead":"A színésznő úgy véli, a demokrácia és diktatúra fogalmaival a mai fiataloknak sem ártana tisztában lennie.","id":"20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f34cbf49-3010-4fcc-a0b7-229d7de99639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4ae412d-cc72-4f5b-8500-8cb6b6245828","keywords":null,"link":"/elet/20200908_Esztergalyos_Cecilia_Trill_Zsolt","timestamp":"2020. szeptember. 08. 15:46","title":"Esztergályos Cecília az SZFE-ügyről: Hála istennek, demokrácia van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]