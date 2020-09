Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció a Rechtsmedizin (Igazságügyi Orvostan) című folyóiratban jelent meg. ","shortLead":"Ez már nem játék, amit az is jelez, hogy a gyerekek kezébe szánt fegyverek veszélyességéről szóló publikáció...","id":"202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=77222bc2-b5eb-4980-823f-07d3235edd7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c81372-6782-437f-9fff-46198bf6a9ae","keywords":null,"link":"/360/202037_veszelyes_jatekok_szemkilovok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 16:15","title":"Olyan veszélyes némelyik játékfegyver, hogy már-már engedély kellene hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki:","shortLead":"Ezen a héten a következő számokat húzták ki:","id":"20200912_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98a88a69-2143-4434-8ab8-9cadbb184d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6050af1-7a28-423d-9fde-89eb7b26fd7d","keywords":null,"link":"/itthon/20200912_Itt_vannak_az_otoslotto_nyeroszamai","timestamp":"2020. szeptember. 12. 20:00","title":"Itt vannak az ötöslottó nyerőszámai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Becslések szerint 100-150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé. A menetoszlopokat rengeteg rohamrendőr próbálta feltartóztatni - végül a figyelmeztető lövéseknek és hanggránátoknak meglett a hatása. Több mint 400 embert fogtak el.","shortLead":"Becslések szerint 100-150 ezer tüntető indult a fehérorosz fővárosból Lukasenka elnök egyik rezidenciája felé...","id":"20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f712981-120f-4b4c-8510-06cd5b6080ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99757896-15f8-45bd-a385-5b840e90fb68","keywords":null,"link":"/vilag/20200913_Szazezren_vonulnak_Lukasenka_rezidenciajahoz_figyelmezteto_loveseket_adtak_le_a_rendorok","timestamp":"2020. szeptember. 13. 17:17","title":"Százezren vonultak Lukasenka rezidenciájához, de a figyelmeztető lövésekből értettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","shortLead":"A hátsó ülése van is annyira kényelmes, mintha egy szivarszalonban ücsörögnénk egy nagy fotelban.","id":"20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a2d7651-4758-4c12-9bcc-80031949f9ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6701aab-e4ca-4b67-93a5-690cba2f4b46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200913_Egy_Bentley_Flying_Spur_araban_van_a_Lexus_luxus_kisbusza","timestamp":"2020. szeptember. 13. 12:11","title":"Egy Bentley Flying Spur árában van a Lexus kisbusza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df85b098-0bea-47f9-9851-dc7eb4044c62","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Közben erősödik a harc, amelynek vége a titkosszolgálati iratok nagy nyilvánossága lesz. Eljött a paradicsom című sorozatunk következő darabja.","shortLead":"Közben erősödik a harc, amelynek vége a titkosszolgálati iratok nagy nyilvánossága lesz. Eljött a paradicsom című...","id":"20200912_Stasi_ehsegsztrajk_vasarloero_1990_szeptember_12","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df85b098-0bea-47f9-9851-dc7eb4044c62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b3fa573-e151-497a-9c8b-05c5e3a86671","keywords":null,"link":"/360/20200912_Stasi_ehsegsztrajk_vasarloero_1990_szeptember_12","timestamp":"2020. szeptember. 12. 17:00","title":"Beütött a csőd, nőtt a vásárlóerő – 1990. szeptember 12.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Riba István, Pálmai Erika","category":"360","description":"Több évtizedes tudománypolitikai szokásjogot rúgott fel Palkovics László azzal, hogy politikai döntéssel avatkozott be egy tudományos pályázatba.\r

","shortLead":"Több évtizedes tudománypolitikai szokásjogot rúgott fel Palkovics László azzal, hogy politikai döntéssel avatkozott be...","id":"202037__politikai_beavatkozas__kutatasok__mta__megall_atudomany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ad393af-5af7-4753-b598-7112b467360f","keywords":null,"link":"/360/202037__politikai_beavatkozas__kutatasok__mta__megall_atudomany","timestamp":"2020. szeptember. 12. 08:15","title":"Kádár alatt sem volt olyan, amit most meg mer csinálni a kormány a tudósokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel szembeni rendőri erőszak áldozataira emlékezve. ","shortLead":"Az amerikai nyílt teniszbajnokság győztese, Oszaka Naomi hétféle fekete maszkot viselt a mérkőzései előtt, a feketékkel...","id":"20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2b3d54b-1650-4483-b640-8f112a8939b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49820137-1bec-4442-9407-d42c1afe0164","keywords":null,"link":"/elet/20200913_Kik_ezek_a_nevek_Naomi_Oszaka_fekete_maszkjain","timestamp":"2020. szeptember. 13. 21:30","title":"Kik ezek a nevek Ószaka Naomi fekete maszkjain?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek terjedni, többféle változatban.","shortLead":"Nemcsak a tesztek pontossága, hanem a gyorsasága is döntő lehet a járvány megfékezésében. A gyorstesztek most kezdenek...","id":"202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3945cc9f-9156-4f69-90d6-3affe5e4f628&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c02d5669-3050-46a6-9d41-0115b54e0709","keywords":null,"link":"/360/202037__covid19_tesztlehetosegek__antigen_antitest__kopik_fujjak__gyorsan_es_jol_es_olcson","timestamp":"2020. szeptember. 13. 08:15","title":"Milyen koronavírustesztet akar? Gyorsat? Olcsót? Pontosat?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]