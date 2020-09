Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","shortLead":"Nem lehet rossz most római diáknak lenni. ","id":"20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd366b11-d1fc-4189-93c3-51ea19c89e2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e7c1ae8-be83-4cbe-9179-e6e0ce5d697d","keywords":null,"link":"/elet/20200915_Okori_romok_kozott_tartjak_meg_a_tanorakat_Romaban","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:40","title":"Ókori romok között tarthatják meg a tanórákat Rómában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az Európai Stabilitási Kezdeményezést vezető agytröszt igazgatója, Gerald Knaus elleni sorosozásról számol be a Süddeutsche Zeitung.","shortLead":"Az Európai Stabilitási Kezdeményezést vezető agytröszt igazgatója, Gerald Knaus elleni sorosozásról számol be...","id":"20200915_Gerald_Knaus_Suddeutsche_Zeitung_magyarorszag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ad920d-dd90-48a0-89e0-c42e916d9f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0690e427-48ed-4f37-972d-48e234971d4e","keywords":null,"link":"/360/20200915_Gerald_Knaus_Suddeutsche_Zeitung_magyarorszag","timestamp":"2020. szeptember. 15. 07:30","title":"Az ügyem \"fantasztikus esettanulmány\", mondja a magyar kormány új célpontja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás a diszpécser kollégájával együtt kitüntetést kapott.","shortLead":"Az amerikai Pinal megye egyik rendőrét még februárban késelte meg egy bűnöző, akit le akart tartóztatni. Az egyenruhás...","id":"20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7286c378-2839-440f-98ee-c785931b16fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95c7a74e-b394-47e0-a7f5-26faaf42aac1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_apple_watch_rendor_igazoltatas_keseles","timestamp":"2020. szeptember. 15. 11:33","title":"Lábon szúrták a rendőrt, az Apple Watch-on keresztül kapott segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el a többségüket.","shortLead":"Az Egységes Oroszország párt magasan nyerte a régiós választásokat, csak két város önkormányzatában vesztették el...","id":"20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f1e83b5-c0d7-4bc7-a9fc-3d89f6c6ef45","keywords":null,"link":"/vilag/20200914_Az_osszes_kormanyzovalasztast_megnyerte_az_orosz_kormanypart_a_regionalis_valasztasokon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 14:11","title":"Csak ott nem lett meg Putyinék többsége, ahol Navalnij korrupciós ügyeket hozott nyilvánosságra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","shortLead":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","id":"20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f39e2-9f4e-47e0-b0a0-a0216ce70dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:25","title":"Visszaküldte a Trianon-törvényt Iohannis a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon. Csakhogy valódi OnePlus fülesekről volt szó.","shortLead":"Nagy fogásnak érezték az amerikai vámosok azt a kétezer „hamis” AirPods fülhallgatót, amit lefoglaltak a határon...","id":"20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3bcf772c-d379-48e0-b4f2-f9f4b646e71c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d37ef5cc-a964-46ed-ac35-ef71ad5b2d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_amerikai_vamosok_oneplus_buds_hamisitott_airpods","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:03","title":"2000 hamis AirPodsra csaptak le az amerikai vámosok, de nagyon benézték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0d9014-fd67-40ae-988c-8d10bbc8ede3","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Az iskolai bántalmazásról készített színházi nevelési előadást a Láthatáron Csoport. A Pitbull Kamilla Gimnázium című darabot a színészek középiskolásoknak adták elő, akik nemcsak nézői, hanem aktív résztvevői is voltak a bántalmazás háttérét feltáró és a lehetséges kiutakra rámutató produkciónak. Az idegenként egy összeszokott osztályközösségbe csöppenő Cserepes Flóra történetén keresztül az alkotók igyekeznek egyértelművé tenni, miért életbevágóan fontos, hogy se a felnőttek, se a gyerekek ne nézzenek félre, ha bullyinggal találkoznak. Mert nincs olyan, hogy az nem az ő ügyük.","shortLead":"Az iskolai bántalmazásról készített színházi nevelési előadást a Láthatáron Csoport. A Pitbull Kamilla Gimnázium című...","id":"20200914_Lathataron_Csoport_Pitbull_Kamilla_Gimnazium_eloadas_foglalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c0d9014-fd67-40ae-988c-8d10bbc8ede3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc48268a-6214-4461-91ed-0077f06412b8","keywords":null,"link":"/elet/20200914_Lathataron_Csoport_Pitbull_Kamilla_Gimnazium_eloadas_foglalkozas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 20:00","title":"Az iskolai zaklatás nem csupán a zaklató és az áldozat között történik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","shortLead":"Rádióteleszkópok segítségével sikerült kimutatniuk a tudósoknak, hogy a Vénusz légkörében foszfin található.","id":"20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b674716a-ea81-4e53-941f-cdde7951f2f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e866a2e-a623-4d41-91ae-f919ee308b04","keywords":null,"link":"/tudomany/20200914_venusz_foszfin_molekula_venusz_legkore","timestamp":"2020. szeptember. 14. 17:31","title":"Foszfint találtak a Vénusz légkörében, ez az élet jelenlétére is utalhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]