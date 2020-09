Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs itt semmi látnivaló. ","shortLead":"Magyarország külügyminisztere az állami közbeszerzések egyik legnagyobb nyertesének jachtján nyaralt, de továbbra sincs...","id":"20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=98aa9af4-ce10-4c35-970c-dd7b5f1cc5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08544bd4-cd92-4cfd-b67d-a3623767339a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200914_Szijjarto_ismet_elmagyarazta_miert_nem_korrupcio_hogy_Szijj_Laszlo_jachtnal_nyaralt","timestamp":"2020. szeptember. 14. 16:19","title":"Szijjártót a jachtozásról kérdezték, azt felelte, hogy \"soha nem engedtem magam köré korrupt szándékokat\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc9b3f5d-74e7-44d2-9e11-f19a1cd98ace","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök szerint „majd hűvösebb lesz”.","shortLead":"Az amerikai elnök szerint „majd hűvösebb lesz”.","id":"20200915_donald_trump_kalifornia_tuz_klimavaltozas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dc9b3f5d-74e7-44d2-9e11-f19a1cd98ace&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da1895e-05b5-4f8c-9058-9322cb146c6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_donald_trump_kalifornia_tuz_klimavaltozas","timestamp":"2020. szeptember. 15. 18:22","title":"Trump: Nem hiszem, hogy a tudomány ismeri a globális felmelegedést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","shortLead":"Egy közel ötméteres medence simán elfér rajta.","id":"20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=27717d1d-e01f-495f-8d3d-cd9eed256645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf0ffe7e-b955-4543-97d1-045b3377037f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200911_Akar_uszni_is_lehet_a_vilag_leghosszabb_pickupjanak_platojan","timestamp":"2020. szeptember. 15. 04:48","title":"Akár úszni is lehet a világ leghosszabb pickupjának platóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","shortLead":"Öt településen tartottak időközi önkormányzati választást vasárnap.","id":"20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=32276ac5-f23a-4d88-a6b3-01e5b42f3452&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c2a6d7a-255a-46d3-a36e-e5a983f03878","keywords":null,"link":"/itthon/20200914_Fidesz_Hajduszoboszlo_idokozi_valasztas","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:11","title":"Nagy különbséggel győzték le a Fidesz jelöltjét Hajdúszoboszlón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Ez nem kereszténység\", hanem \"pogányság és mohó önzés\" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán Viktor gyermekeit is megkeresztelő lelkész. Nem tudja még, miként tömik be a pénzügyi űrt, amelyet az okoz, hogy a kormány elvett 95 millió forintot egyháza, az Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség rászoruló fiatalokat befogadó iskoláitól. Iványi azt mondja, a szegényeket semmiképp sem hagyják magukra, s továbbra is vallja: \"ha van módod megszólalni, csak az igazat mondhatod\".","shortLead":"\"Ez nem kereszténység\", hanem \"pogányság és mohó önzés\" – foglalja össze a jelenlegi hatalom karakterét az egykor Orbán...","id":"20200914_Ivanyi_Gabor_a_HVG_Teraszon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f010d683-72f2-47d6-bb65-f9e0a5537808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106ca4c-3c2e-4c9e-9e1b-5df02d415881","keywords":null,"link":"/360/20200914_Ivanyi_Gabor_a_HVG_Teraszon","timestamp":"2020. szeptember. 14. 06:30","title":"\"Bárcsak mindenki egy napig ellenállna a hatalomnak\" – Iványi Gábor a HVG Teraszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri hulladékból készítene értékes termékeket.","shortLead":"Partra vetett hínár, algák, tengeri biohulladék és kagylóhéj: tudósok egy csoportja egy újfajta módszerrel tengeri...","id":"20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=44bf8f58-6ddc-46d0-90b7-b27c360a30ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0de83e72-6164-4939-814f-1cc8b0ae38d0","keywords":null,"link":"/zhvg/20200914_Tengeri_hulladekbol_csinalnanak_penzt_a_tudosok","timestamp":"2020. szeptember. 14. 12:51","title":"Tengeri hulladékból csinálnának fehérjeforrást a tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem a pozitív példák között említik a magyar kormányfőt. ","shortLead":"A rendkívüli idők jellempróbát jelentenek az egyes országok vezetői számára. A legnagyobb német napilapnál ismét nem...","id":"20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c8b3eb1d-fd29-47a2-9b1f-60ffc7b49e07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a267b0fd-569d-49f0-a466-5d3340bdeddc","keywords":null,"link":"/360/20200914_Suddeutsche_Zeitung_Merkel_nem_egy_Orban_de_meg_csak_nem_is_Kurz","timestamp":"2020. szeptember. 14. 08:15","title":"Süddeutsche Zeitung: Merkel nem egy Orbán, de még csak nem is Kurz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","shortLead":"Ránk engedik a vírust fék nélkül. Ez nem a svéd modell: arra mi alkalmatlanok vagyunk. Vélemény. ","id":"20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef441e93-02df-40a6-bb23-61401e99a57c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7174ba4-b1b7-4c5a-ad68-04ff0c6995d2","keywords":null,"link":"/360/20200915_Allig_fegyverben_tatott_szajjal","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:15","title":"Tóta W.: Állig fegyverben, tátott szájjal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]