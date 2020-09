Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","shortLead":"Szuga Josihide Orbán szerint a konzervatív értékek tisztelete iránt is elkötelezett.","id":"20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=836930b4-5e64-4b2f-9243-b154d3f44b9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22950535-f023-4424-a253-203c0f33649d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_orban_viktor_japan_miniszterelnok_szuga_josihide","timestamp":"2020. szeptember. 16. 11:55","title":"Orbán meghívta Magyarországra az új japán miniszterelnököt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd78c6ee-d78e-41b3-a615-455981482592","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Van erő a Series S-ben, az eddigi legkisebb Xboxban, és nem is kevés: a processzor például gyorsabb a PlayStation 5-be kerülő hardvernél.","shortLead":"Van erő a Series S-ben, az eddigi legkisebb Xboxban, és nem is kevés: a processzor például gyorsabb a PlayStation 5-be...","id":"20200915_xbox_series_s_processzor_playstation_5_ps5","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dd78c6ee-d78e-41b3-a615-455981482592&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"951434ee-eaa3-4151-83c8-41a3f8b61635","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_xbox_series_s_processzor_playstation_5_ps5","timestamp":"2020. szeptember. 15. 10:03","title":"Egyvalamiben gyorsabb lesz a PS5-nél a Microsoft új, 113 ezer forintos konzolja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","shortLead":"Az elnök korábban már az alkotmánybíróságon is megtámadta a jogszabályt.","id":"20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=391b680d-fefa-4c41-b8f7-be9cf2fff8c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f6f39e2-9f4e-47e0-b0a0-a0216ce70dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_trianon_torveny_klaus_iohannis_roman_elnok_parlament","timestamp":"2020. szeptember. 15. 17:25","title":"Visszaküldte a Trianon-törvényt Iohannis a parlamentnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sophie Zhang, a Facebook korábbi adattudósa egy belső felhasználásra szánt levélben írt kollégáinak arról, hogyan járatják le az ellenzéket a különböző országok kormányai kamu információkkal a közösségi oldalon keresztül. ","shortLead":"Sophie Zhang, a Facebook korábbi adattudósa egy belső felhasználásra szánt levélben írt kollégáinak arról, hogyan...","id":"20200915_alinformacio_kormany_facebook_manipulacio_felretajekoztatas_sophie_zhang","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0551a25-62df-4ed9-86e5-c601521258c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f2fd4c0-4bfc-443e-a6c7-930a1a3d0556","keywords":null,"link":"/tudomany/20200915_alinformacio_kormany_facebook_manipulacio_felretajekoztatas_sophie_zhang","timestamp":"2020. szeptember. 15. 09:33","title":"Kiszivárgott egy belső levél a Facebooktól arról, hogyan manipulálják a kormányok az embereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","shortLead":"A miniszterelnök Facebookon jelezte, tájékoztatni fog.","id":"20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4fe1307-12a7-42cf-88d8-31bd02b97ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"071d7d64-ef30-41a6-b60e-bdae1f3f2124","keywords":null,"link":"/itthon/20200916_Orban_Viktor_kormanydontesek_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 16. 16:10","title":"Orbán Viktor hamarosan bejelenti a kormánydöntéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318","c_author":"Serdült Viktória","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12 hónap feladatait tudta felsorolni. A koronavírus-járvány árnyékában nemcsak az egészségügy és a gazdaság helyreállítására jutott idő, az Európa Bizottság elnöke azt is bejelentette, hogy 40 százalékról 55 százalékra módosítják a 2030-ra kitűzött szén-dioxid-kibocsátáscsökkentési célt. A komoly kritikákból jutott Oroszországnak és a jogállamiságot megsértő tagállamoknak is. ","shortLead":"Az Európai Unió valaha volt leghosszabb évértékelőjét mondta el Ursula von der Leyen, de még így is csak a következő 12...","id":"20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e0a88e2a-d3cb-454a-8b5b-34023172d318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c96a26a-a520-448e-9cb5-6f3d98acb685","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200916_von_der_leyen_evertekelo_brusszel_europai_bizottsag","timestamp":"2020. szeptember. 16. 14:15","title":"Magyarországot nem említette, de Orbánnak is üzent Ursula von der Leyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pedig állítólag külföldön kapták el a koronavírust. Kínában hivatalosan minden friss fertőzés külföldi eredetű. ","shortLead":"Pedig állítólag külföldön kapták el a koronavírust. Kínában hivatalosan minden friss fertőzés külföldi eredetű. ","id":"20200915_kina_lezart_varos_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4dfe7f0b-7bff-4f54-b1e4-fa85455be684&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11c8c1c4-6299-494c-ac31-3dc308b02243","keywords":null,"link":"/vilag/20200915_kina_lezart_varos_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 15. 12:30","title":"Két fertőzött miatt zártak le egy 140 ezres kínai várost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4","c_author":"Tamás Gáspár Miklós","category":"360","description":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","shortLead":"Van-e még könnyünk a Klubrádióért is sírni? Vagy a boomerek így jártak? Vélemény. ","id":"20200915_TGM_A_kudarc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=052b2c6c-6427-49ad-8515-e3e1109e6ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c16cfe3-545e-4c7d-9132-16423e56fe1b","keywords":null,"link":"/360/20200915_TGM_A_kudarc","timestamp":"2020. szeptember. 15. 15:00","title":"TGM: A kudarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]