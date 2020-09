Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","shortLead":"Életbe lép a hétfőn hozott budapesti rendelet, egy sor újabb közösségi helyszínen kötelező lesz maszkban lenni.","id":"20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd6fc77d-0b58-4758-a9dc-bf6c242bfe34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0677d505-5775-4f3f-972b-8cdec968feaa","keywords":null,"link":"/itthon/20200918_koronavirus_maszkviselesi_szabalyok_szigoritasa_budapest_fovaros_maszk","timestamp":"2020. szeptember. 18. 05:10","title":"Ma reggeltől 15 ezer forintja bánhatja, ha nem visel maszkot Pesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium. A találmány előnye, hogy a hagyományos koporsónál sokkal rövidebb idő alatt válik eggyé a természettel. ","shortLead":"Egy holland feltaláló készítette el az újfajta koporsót, melynek fő alkotóeleme a gombászok által jól ismert micélium...","id":"20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1d86532-f358-48df-90a1-57b530c4377d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb09642d-08cc-4065-b99f-6ffc8aa251fe","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_gomba_koporso_komposzt_holttest_temetes","timestamp":"2020. szeptember. 18. 16:03","title":"Elkészült az első gombakoporsó, komposztálódik benne a holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A bika is tiltott anyag, és olyan drogok, amelyek még nincsenek Magyarországon.","shortLead":"A bika is tiltott anyag, és olyan drogok, amelyek még nincsenek Magyarországon.","id":"20200918_Tobb_mint_200_dizajnerdrog_kerult_listara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8544aa2-bf1a-4814-9e02-0b43e1cdbb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84c2d76a-3f42-4d54-b573-a686808a587a","keywords":null,"link":"/elet/20200918_Tobb_mint_200_dizajnerdrog_kerult_listara","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:45","title":"Több mint 200 dizájnerdrog került itthon tiltólistára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor beindulása nélkül.","shortLead":"A zöld rendszámos új szabadidő-autóval a korábban ígértnél 10 kilométerrel nagyobb távolság tehető meg a benzinmotor...","id":"20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=762f5a19-d19e-40a5-8c78-7c5615f90bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8bad164-3be2-4a0f-a0ca-54689deacda9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200918_az_igertnel_messzebb_gurul_villannyal_a_plugin_hibrid_toyota_rav4","timestamp":"2020. szeptember. 18. 09:51","title":"Az ígértnél messzebb gurul villannyal a plugin hibrid Toyota RAV4","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f","c_author":"Kocsis Györgyi","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"202038_quo_vadis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f59ef7b-aa52-4af8-b705-112993216e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5e44ad7-f3cd-42d8-a9f9-e9d8bf2d3f09","keywords":null,"link":"/itthon/202038_quo_vadis","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:40","title":"Kocsis Györgyi: Quo vadis?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","shortLead":"Október közepén kezdődnek az oltások a rendelőkben.","id":"20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a0ffe2e-a7e2-4eee-b88e-984ef55dab0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_Erdeklodes_influenzaoltas_vakcina","timestamp":"2020. szeptember. 17. 07:59","title":"Nagy az érdeklődés az influenzaoltás iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyes bozóttüzek egy órán belüli észlelésére és eloltására dolgoztak ki tervet Ausztráliában, ahol 2025-re épülhet ki teljesen az egyebek között drónokra, műholdakra és mesterséges intelligenciára épülő rendszer.","shortLead":"A veszélyes bozóttüzek egy órán belüli észlelésére és eloltására dolgoztak ki tervet Ausztráliában, ahol 2025-re...","id":"20200917_fire_shield_mission_bozottuzek_megfekezese_eloltasa_egy_oran_belul_ausztralia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d3b631b-ef65-4605-8936-618ce8e60423&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"094470d3-c8c2-433c-aafd-07735dee2594","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_fire_shield_mission_bozottuzek_megfekezese_eloltasa_egy_oran_belul_ausztralia","timestamp":"2020. szeptember. 17. 10:03","title":"Kitalálták, hogyan lehet a fellobbanás után egy órán belül eloltani egy bozóttüzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült legjobb szoftvereket találhatjuk.","shortLead":"Új szolgáltatást indít a Sony PlayStation Collection Plus néven: egy olyan játékválogatást, amibe a PS4-re készült...","id":"20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=623089ca-4324-4a62-af70-43a78199f9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d5dc442-36b2-49b9-9ced-03e61bf5e6a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200917_sony_playstation_4_playstation_5_playstation_collection_plus","timestamp":"2020. szeptember. 17. 09:33","title":"Ingyen kapnak 17 kiváló játékot a PlayStation Plus előfizetői PS5-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]