[{"available":true,"c_guid":"5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma. A vírus 188 országban van jelen.","shortLead":"Egy nap alatt csaknem 600 ezer új fertőzött lett, és bő ötezerrel nőtt az új vírus okozta betegségben elhunytak száma...","id":"20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5b3f3424-7c0b-41a7-9d4f-0547c6d1bbb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4072d6dc-2c0c-405a-a0a1-16bba83f8f38","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_koronavirus_adatok_vilagszerte_fertozottek_elhunyta_gyogyultak","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:18","title":"Közeledik az egymillióhoz a koronavírusban elhunytak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai evolúciós megközelítésben vizsgálják a kutyafajták viselkedését, azt kutatják, hogy mely fajták játékosabbak és ennek milyen evolúciós okai lehetnek. Legújabb eredményeikről a Royal Society Biology Letters című szakfolyóiratban jelent meg beszámoló.","shortLead":"Az Ökológiai Kutatóközpont, a Stockholm Egyetem és az ELTE Etológia Tanszék munkatársai evolúciós megközelítésben...","id":"20200919_kutyafajtak_viselkedese_jatekossaga_elte","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5680477e-178d-4785-b0c0-8995b22fab72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35891474-e641-4f0b-82f5-a6de6bfed6bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200919_kutyafajtak_viselkedese_jatekossaga_elte","timestamp":"2020. szeptember. 19. 12:03","title":"138 kutyafajta játékosságát vizsgálják, hogy elcsípjék, hogyan zajlik fajon belül az evolúció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte a Médiahatóság. A Klubrádiónak más a véleménye.","shortLead":"Többször is jogszabályt sértett a rádió, ezért nem kaphatja meg pályázat nélkül a most lejáró frekvenciáját - közölte...","id":"20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=012dc095-4368-4341-ba4f-78dca377f2de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"717e06fa-656c-442f-b53e-b652c936fc9d","keywords":null,"link":"/kkv/20200920_klubradio_frekvenciapalyazat_mediahatosag_mediatanacs_nmhh","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:07","title":"A Médiahatóság szerint nem mérlegelhettek a Klubrádió ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20f9b399-7fb8-46c7-b83a-7e2988295385","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Magyarország az amerikai jelöltet, Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja az OECD főtitkári pozíciójáért zajló versenyben - közölte vasárnap Szijjártó Péter.","shortLead":"Magyarország az amerikai jelöltet, Donald Trump elnök kabinetfőnök-helyettesét, Chris Liddellt támogatja az OECD...","id":"20200920_Tovabb_kedveskedik_Trumpnak_Szijjarto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=20f9b399-7fb8-46c7-b83a-7e2988295385&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49167db4-094f-480c-ad3f-e86fa4618d04","keywords":null,"link":"/vilag/20200920_Tovabb_kedveskedik_Trumpnak_Szijjarto","timestamp":"2020. szeptember. 20. 11:48","title":"Tovább kedveskedik Trumpnak Szijjártó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Space Hero címmel indítana valóságshow-t egy londoni produkciós iroda, amelynek nyertese valódi álomutazáson vehetne részt.","shortLead":"Space Hero címmel indítana valóságshow-t egy londoni produkciós iroda, amelynek nyertese valódi álomutazáson vehetne...","id":"20200918_space_hero_reality_valosagshow_nemzetkozi_urallomas_iss_axiom_space","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ce0cf35-060b-441b-a78d-7f58e9a78f3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a8c02d8-bd43-4ddd-ab44-c8aacf138df4","keywords":null,"link":"/tudomany/20200918_space_hero_reality_valosagshow_nemzetkozi_urallomas_iss_axiom_space","timestamp":"2020. szeptember. 18. 13:03","title":"A Nemzetközi Űrállomásra vinné a győztest egy készülő valóságshow","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e1b2a88-e975-47de-9a41-a38a1c486d7c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy autósmoziban tartott lakossági fórumot a demokrata jelölt.","shortLead":"Egy autósmoziban tartott lakossági fórumot a demokrata jelölt.","id":"20200918_Biden_nem_hisz_Trump_vedooltasaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e1b2a88-e975-47de-9a41-a38a1c486d7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b894ce6-3736-400d-8952-68e4251c01d2","keywords":null,"link":"/vilag/20200918_Biden_nem_hisz_Trump_vedooltasaban","timestamp":"2020. szeptember. 18. 14:35","title":"Biden nem hisz Trump védőoltásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","shortLead":"Nem járt külföldön, betartotta a szabályokat, de csak elkapta a vírust. Légzési nehézségek is gyötörték.","id":"20200919_kiraly_linda_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0150192a-4627-4994-aa8d-10880acd9870&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fdc80ee-e2a7-4525-a9cb-9cd124345b24","keywords":null,"link":"/elet/20200919_kiraly_linda_koronavirus","timestamp":"2020. szeptember. 19. 14:36","title":"Király Linda koronavírusos volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31bf4b3c-0b34-4713-85a5-4f13984279aa","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jövő héten tartja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülését és publikálja a szeptemberi Inflációs jelentést is.","shortLead":"A jövő héten tartja a Magyar Nemzeti Bank (MNB) keddi kamat-meghatározó ülését és publikálja a szeptemberi Inflációs...","id":"20200920_A_jovo_het_egyik_nagy_kerdese_hogy_Matolcsyek_lepneke_a_forint_erdekeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31bf4b3c-0b34-4713-85a5-4f13984279aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3afb26-0b0a-4462-9407-3711ad44aed8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200920_A_jovo_het_egyik_nagy_kerdese_hogy_Matolcsyek_lepneke_a_forint_erdekeben","timestamp":"2020. szeptember. 20. 08:53","title":"Matolcsyék a jövő héten eldöntik, hogy mi lesz a forint sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]