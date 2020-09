Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","shortLead":"A DK elnöke azt állítja, elindítják a folyamatot, a Fidesz szerint a baloldalra nem lehet számítani.","id":"20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=53b410f3-ad38-47d6-8378-e484430eb66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e4c468-bcc8-4439-870c-54674e2804ac","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Gyurcsany_Ferenc_nepszavazas_covid_teszt","timestamp":"2020. szeptember. 21. 16:37","title":"Gyurcsány Ferenc népszavazásig vinné az ingyenes koronavírusteszt kérdését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég, amennyit Magyarországon tesztelnek.","shortLead":"Az államtitkár szerint a WHO ajánlásait érdemes követni a koronavírus-tesztelésnél, ez alapján viszont nem elég...","id":"20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=006a6b61-17b4-4cf8-a148-2ecac5678cc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c42dca2-5588-4fde-a093-b7458d99356b","keywords":null,"link":"/itthon/20200921_Retvari_koronavirus_teszt_valasz","timestamp":"2020. szeptember. 21. 20:39","title":"Túl kevés koronavírustesztet végeznek - ismerte el véletlenül Rétvári Bence","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e301544c-6715-4176-a005-ea3159282549","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az végül nem derült ki, hogy működött-e a lámpa. ","shortLead":"Az végül nem derült ki, hogy működött-e a lámpa. ","id":"20200921_Benzinkutnak_hajtott_egy_no_miutan_ki_akartak_probalni_a_megjavitott_feklampat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e301544c-6715-4176-a005-ea3159282549&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e59b875-498a-466f-b522-0646879b2846","keywords":null,"link":"/cegauto/20200921_Benzinkutnak_hajtott_egy_no_miutan_ki_akartak_probalni_a_megjavitott_feklampat","timestamp":"2020. szeptember. 21. 08:45","title":"Benzinkútnak hajtott egy nő, miután ki akarták próbálni a megjavított féklámpát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","shortLead":"A Sangay tűzhányó tavaly májusban volt utoljára aktív.","id":"20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4df5f14c-53a3-4821-b7ec-4ad167cbb811&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1187295-78bd-4362-b0ce-acc48ac13860","keywords":null,"link":"/vilag/20200921_robbanas_hamueso_vulkani_hamu_vulkan_ecuador_sangay_tuzhanyo","timestamp":"2020. szeptember. 21. 05:28","title":"Robbanások, hamueső – felébredt egy ecuadori vulkán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d","c_author":"Demény Péter","category":"360","description":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár a koronavírus-járvány miatt volt olyan rendezvény, ami ezúttal csak önmaga árnyéka lehetett. A közönség viszont mindenhol fegyelmezetten betartotta a járványügyi előírásokat.","shortLead":"Idén is megtartották a hagyományos kulturális fesztiválokat Kolozsváron, Nagyszebenben, Nagybányán és Brassóban is, bár...","id":"20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=adc77911-246e-4a39-902f-9fa42166243d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c74a956e-895e-46fe-aca1-133b0591f63b","keywords":null,"link":"/360/20200922_Szeretettel_Erdelybol_Jarvanyfesztival","timestamp":"2020. szeptember. 22. 11:00","title":"Szeretettel Erdélyből: \"Járványfesztiválok\" a kultúrára éhezőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","shortLead":"Ha nem lépnek, naponta 49 ezer új eset is lehet egy kormányzati modellszámítás szerint.","id":"20200921_koronavirus_nagy_britannia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9290b690-a67e-493c-a8b2-e27077a056e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"587ccae1-79a7-499d-98f7-cbe0c3c78a05","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200921_koronavirus_nagy_britannia","timestamp":"2020. szeptember. 21. 15:23","title":"Elszabadulhat a járvány a briteknél, kemény fellépésre készül a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem kísérletezgetésre használják majd az űrhajósok.","shortLead":"A csernobili sugárzást túlélt gombák után pár üveg kozmetikumot is felküldenek az ISS-re. Ezt viszont nem...","id":"20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=871fa661-1350-4132-adc4-0c80c8e07bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6f1dc5-70e6-4847-beef-487ae743ea84","keywords":null,"link":"/tudomany/20200921_nemzetkozi_urallomas_iss_reklamfilm_borapolo_krem_estee_lauder","timestamp":"2020. szeptember. 21. 09:03","title":"A Nemzetközi Űrállomáson készítenek reklámfilmet egy bőrápolónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A regnáló elnök szerint a demokrata jelölt elárulta az amerikaiakat. Ohióban, illetve Wisconsinban tartottak kampányrendezvényt az elnökaspiránsok.","shortLead":"A regnáló elnök szerint a demokrata jelölt elárulta az amerikaiakat. Ohióban, illetve Wisconsinban tartottak...","id":"20200922_Biden_Trump_eleteket_menthetett_volna_meg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c22d1ca9-0095-4e35-b852-96dab52f9f44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7258599a-0b41-40f4-9659-e1b17f260046","keywords":null,"link":"/vilag/20200922_Biden_Trump_eleteket_menthetett_volna_meg","timestamp":"2020. szeptember. 22. 05:55","title":"Biden: Trump életeket menthetett volna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]