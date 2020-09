Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9371e9c2-f86a-43df-a4e3-ea559b6c06b6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont ő is csak úgy mehet fel bérelt autóval, ha mellette van az oktató. ","shortLead":"Viszont ő is csak úgy mehet fel bérelt autóval, ha mellette van az oktató. ","id":"20200923_Robert_Kubica_besetalt_egy_autokolcsonzobe_majd_ment_egy_nem_hetkoznapit_a_Nurburgringen__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9371e9c2-f86a-43df-a4e3-ea559b6c06b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31910540-0a6b-4e41-9697-05481764daf0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200923_Robert_Kubica_besetalt_egy_autokolcsonzobe_majd_ment_egy_nem_hetkoznapit_a_Nurburgringen__video","timestamp":"2020. szeptember. 23. 14:10","title":"Robert Kubica besétált egy autókölcsönzőbe, majd kihajtott a Nürburgringre - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést írt ki.","shortLead":"Tavaly már csak egy évre hosszabbított szerződést a BKK a közbringarendszer eddigi működtetőjével, így új közbeszerzést...","id":"20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=99605782-0014-4f1b-aafc-25d402287fa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4091874b-704f-4962-8d5a-2f84fb05ae6d","keywords":null,"link":"/360/20200923_bkk_bubi_kozbeszerzes_uzemeltetes","timestamp":"2020. szeptember. 23. 15:10","title":"Harmadával több bringát kell villantania a Bubi következő üzemeltetőjének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","shortLead":"Két év próbára bocsátották a gondatlan íjászt, aki túl messziről lőtt a céltáblára. A végzés jogerős.","id":"20200922_lovasijasz_itelet_probaido","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0eb3f5af-acda-4e05-b267-99a1efdb4475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49866f69-c5d4-4650-9020-78c8ce818df5","keywords":null,"link":"/itthon/20200922_lovasijasz_itelet_probaido","timestamp":"2020. szeptember. 22. 12:53","title":"Elítélték a lovasíjászt, aki hasba lőtt egy nézőt egy bemutatón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5add1a93-cb4a-4809-8176-c8aacc9e202e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2022-re eltüntetnék az összes nem szilárd burkolatú utat.

Egy évvel elhalasztották Spielberg West Side Storyjának bemutatóját is. 