[{"available":true,"c_guid":"dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában, Budapesten vesznek búcsút.","shortLead":"A Kossuth- és József Attila-díjas írótól, költőtől, a nemzet művészétől a Fiumei úti Nemzeti Sírkert ravatalozójában...","id":"20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dad35ec1-b4d8-42be-b11d-3783513389c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52d29211-0db0-4659-b31c-803e65275912","keywords":null,"link":"/kultura/20190227_tandori_dezso_temetes_bucsuztatas_fiumei_uti_sirkert","timestamp":"2019. február. 27. 14:38","title":"Március 5-én temetik Tandori Dezsőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MNB is kénytelen belátni, hiába a kiemelkedő családtámogatási rendszer, nincs elég gyerek Magyarországon. A jegybank 330 pontos Versenyképességi programja ennek megfelelően két marokkal öntené a pénzt a társadalomba, hogy még jobbak legyenek a feltételek: indulótőke-program hazatelepülőknek, negatív adó, iskolai ügyeletek meghosszabbítása a munkaidő végéig, nagycsaládos anyák teljes adómentessége és még rengeteg más – a javaslatok kenterbe verik Orbán családvédelmi pontjait.



","shortLead":"Az MNB is kénytelen belátni, hiába a kiemelkedő családtámogatási rendszer, nincs elég gyerek Magyarországon. A jegybank...","id":"20190227_Helikopterrol_szorna_a_penzt_az_MNB_hogy_megtolja_a_nepszaporulatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f2d2fc6-31c4-487a-bf10-e8723b7fbdee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b584572f-3c75-41b0-ac09-db605aeda968","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Helikopterrol_szorna_a_penzt_az_MNB_hogy_megtolja_a_nepszaporulatot","timestamp":"2019. február. 27. 17:21","title":"Helikopterről szórná a pénzt az MNB, hogy megtolja a népszaporulatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190227_Orbannal_kellett_kijarni_a_21_milliardos_festmeny_megvetelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59d67cdb-3cc8-4c3f-9197-a26db282f351&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34a4359b-68c1-4130-8634-2d0dea0755ff","keywords":null,"link":"/itthon/20190227_Orbannal_kellett_kijarni_a_21_milliardos_festmeny_megvetelet","timestamp":"2019. február. 27. 14:31","title":"Orbánnál kellett kijárni a 2,1 milliárdos festmény megvételét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":" ","shortLead":" ","id":"20190226_Igy_cigizik_hajnalban_a_vonat_mellett_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d0daa9f6-63c8-4e4d-8d81-dd553689ea9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f4d9549-f45b-47f7-a14b-82cbb49264a3","keywords":null,"link":"/vilag/20190226_Igy_cigizik_hajnalban_a_vonat_mellett_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. február. 26. 18:05","title":"Így cigizik hajnalban a vonat mellett Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"526f569b-dd0b-4976-b10e-13afb04493f3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lehet, hogy egyesek már találkoztak ezzel a jelzéssel, de valószínűleg így sincsenek tisztában a pontos jelentésével.","shortLead":"Lehet, hogy egyesek már találkoztak ezzel a jelzéssel, de valószínűleg így sincsenek tisztában a pontos jelentésével.","id":"20190228_mutatunk_egy_tablat_aminek_a_jelenteset_szinte_senki_sem_ismeri","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=526f569b-dd0b-4976-b10e-13afb04493f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4200bdcd-d272-440c-b23a-a7060f221013","keywords":null,"link":"/cegauto/20190228_mutatunk_egy_tablat_aminek_a_jelenteset_szinte_senki_sem_ismeri","timestamp":"2019. február. 28. 06:41","title":"Mutatunk egy táblát, aminek a jelentését szinte senki sem ismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Két mozdonyvezető verekedni kezdett, egyikük a vita hevében a vonatot kiengedett fékkel otthagyta. Az elszabadult vonat nagy sebességgel nekirohant az ütközőbaknak, majd hogy felrobbant az üzemanyagtartálya, ez eddig 25 ember halálát okozta.","shortLead":"Két mozdonyvezető verekedni kezdett, egyikük a vita hevében a vonatot kiengedett fékkel otthagyta. Az elszabadult vonat...","id":"20190227_Tuz_van_a_kairoi_fopalyaudvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a0a2d404-952a-4872-a1c2-9ca430684685&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da9f0829-f280-449d-af8e-436e12fbf18e","keywords":null,"link":"/vilag/20190227_Tuz_van_a_kairoi_fopalyaudvaron","timestamp":"2019. február. 27. 22:03","title":"Két mozdonyvezető verekedése okozta a halálos kairói vonatkatasztrófát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

\r

","shortLead":"A Haladásnak a bajnokságban sem megy, és most a kupában is kikaptak egy, az utolsó percben lőtt góllal.\r

\r

","id":"20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5253d356-d52d-4115-9927-d090b9cfeaab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e336c1-e66f-4d20-bfa9-52dfa2771d8d","keywords":null,"link":"/sport/20190226_Drama_Szombathelyen_az_utolso_utani_percben_lott_gollal_nyert_a_Mezokovesd","timestamp":"2019. február. 26. 20:16","title":"Dráma Szombathelyen: az utolsó utáni percben lőtt góllal nyert a Mezőkövesd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók. A Lenovo másképp képzeli ezt el, de az újdonsága más, mint egy klasszikus phablet.","shortLead":"Az összehajtható telefonok egyik fő funkciója, hogy bár telefonokról van szó, széthajtva tabletként is használhatók...","id":"20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0a178ec-5c2a-4b4d-814f-4ef77f1eeed2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9fbd590-d2f0-47a0-8fef-614349e69bdd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190226_lenovo_tabv7_androidos_tablet_telefon","timestamp":"2019. február. 26. 10:33","title":"A Samsung és a Huawei ellen: összehajtható telefon helyett tablet-telefont készített a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]