Magyar kutatók: Megvan, miért lehet ennyire fertőző a koronavírus

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a koronavírus igen veszélyes az emberre, ám egy friss hazai kutatás során az is kiderült, a korábban gondoltnál sokkal rugalmasabb és ellenállóbb lehet a vírus. Mindez közrejátszhat szokatlanul nagy fertőzőképességében is.

Lekapcsolta a Facebook a legnagyobb magyar járványtagadó oldalakat

Új helyeken lesznek kénytelenek megbeszélni a vírustagadók, hogy „a koronavírus nem létezik, és egyébként is Bill Gates terjeszti az 5G-vel, maszkot pedig nem kell hordani, mert mindenki megfullad alatta a szén-dioxidtól”.

Rájöttek a tudósok, honnan származhat az arany, amit a világűrben találni

A tudósok eddigi feltételezése szerint az arany a neutroncsillagok ütközése során képződik. A kutatók még 2017-ben figyeltek meg egy ilyen eseményt, amely során a vasnál nehezebb anyagok – többek között arany – keletkezett. Egy friss tanulmány szerint azonban más lehet a magyarázat.

Egy kislány jelzett, hogy valami gond van, 11 alkalmazást azonnal törölni kell a telefonokról

Sokszor olyan alkalmazások kerülnek fel az appboltokba, melyek célja, hogy bevételt termeljenek készítőjüknek. Ezt azonban nem mindig tisztességes módon teszik, a terjesztésük pedig kimondottan aggályos is lehet. Kiberszakértők most rá is bukkantak néhány ilyen szoftverre – egy gyermek segítségével.

Mi ez a zöld pötty az iPhone kijelzőjén? Valaki leskelődik?

Sok újdonság került az Apple új mobil operációs rendszerébe, az iOS 14-be. Az egyik például értesítést küld, ha valami aggasztó történik a háttérben.

