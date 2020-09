Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára csapott le.","shortLead":"Az egyébként sivatagi régiókban jellemző jelenség most a norfolki Walcott nedves és szeles tengerparti városkájára...","id":"20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=626a4889-cc1c-4ccb-8f5d-647c8e1dbbe0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84632e2c-1cc9-4862-b8fa-54ad3cc71418","keywords":null,"link":"/cegauto/20200929_Akkora_homokvihar_volt_Norfolkban_hogy_betemette_egy_faluban_az_autokat_utakat","timestamp":"2020. szeptember. 29. 09:43","title":"Akkora homokvihar volt Norfolkban, hogy betemette az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91fccc8b-74d5-4836-83b7-cdde6688f084","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ki vétkes, ki vétkesebb, és melyik vétkes ítélkezhet a többi vétkesről? – az 1950-es évek elfojtott kérdésére keresi a válaszokat A köpönyegforgató című minisorozat.","shortLead":"Ki vétkes, ki vétkesebb, és melyik vétkes ítélkezhet a többi vétkesről? – az 1950-es évek elfojtott kérdésére keresi...","id":"202039_tevefilm__katonadolgok_a_koponyegforgato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=91fccc8b-74d5-4836-83b7-cdde6688f084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0917950-5f8e-4d95-b378-36b7f8f98d6f","keywords":null,"link":"/360/202039_tevefilm__katonadolgok_a_koponyegforgato","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:00","title":"Háború hősök nélkül - Német minisorozat egy \"titkos regényből\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","shortLead":"A fellebbviteli főügyészség hosszabb börtönbüntetésért és a vádlott közügyektől való eltiltásáért fellebbezett. ","id":"20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecf93275-0b16-48e8-bb4f-5090c5b33113&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8eb0f34a-3d4f-4c2c-89e2-273b282b7f22","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_Vizoviczki_sulyosabb_borton_fellebviteli_fougyeszseg","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:53","title":"Súlyosabb büntetést kért a főügyészség Vizoviczkire","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Legalább 11 civil is életét vesztette az összecsapásokban.","shortLead":"Legalább 11 civil is életét vesztette az összecsapásokban.","id":"20200929_harcok_hegyikarabah","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ddc3711-28ca-4ce3-bcdf-b38fd740b143&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b35a260-0a7d-48ad-a171-8f7614d43d94","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_harcok_hegyikarabah","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:46","title":"Harcok Hegyi-Karabahban: már több mint 90 halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga Josihide egyszerű sorból kapaszkodott fel a csúcsra, és munkamániája még az erről ismert Japánban is kivételesnek számít.","shortLead":"A stabilitást választotta a japán kormánypárt, amikor az eddigi kabinetfőnökből csinált miniszterelnököt. Szuga...","id":"202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e49fb599-66e0-4623-8b4f-033f3206fa49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77cb234a-5807-40e3-aea4-5d180457bbb2","keywords":null,"link":"/360/202039_szuga_josihide_hatteremberbol_japan_kormanyfo","timestamp":"2020. szeptember. 28. 15:30","title":"Angolul tanult volna, de miniszterelnök lett a japán kabinetfőnökből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Csak Kijevben 22 és fél ezer beteget tartanak nyilván. Romániában 44-en haltak meg egy nap alatt. ","shortLead":"Csak Kijevben 22 és fél ezer beteget tartanak nyilván. Romániában 44-en haltak meg egy nap alatt. ","id":"20200929_Tovabbra_is_gyorsan_terjed_a_fertozes_Romaniaban_es_Ukrajnaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50f994be-ed70-4619-a417-2ac2557ded4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e55a424c-54f6-4690-96cf-5ca432d7334d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Tovabbra_is_gyorsan_terjed_a_fertozes_Romaniaban_es_Ukrajnaban","timestamp":"2020. szeptember. 29. 14:56","title":"Továbbra is gyorsan terjed a fertőzés Romániában és Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az esőnek és a hidegnek van egy értékelhető hatása.","shortLead":"Az esőnek és a hidegnek van egy értékelhető hatása.","id":"20200929_parlagfu_allergia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4fe970b3-c2c8-4a67-8da2-b9f5f2fd9442&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93628991-7f3b-436f-b875-bbfee2112948","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_parlagfu_allergia","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:50","title":"Legalább emiatt fellélegezhetünk: véget ér a parlagfűszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d667d396-8cbf-4697-add8-0de2d5bef367","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Daróczi Csillát korábban egy kamudoktori miatt küldték el a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központtól.","shortLead":"Daróczi Csillát korábban egy kamudoktori miatt küldték el a XXII. kerületi Család- és Gyermekjóléti Központtól.","id":"20200929_budafok_teteny_csaladsegito_vezeto_adomanyok_onkormanyzat_jelentes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d667d396-8cbf-4697-add8-0de2d5bef367&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff38c02-3e9d-48cd-9b39-62c00fd2a4e6","keywords":null,"link":"/itthon/20200929_budafok_teteny_csaladsegito_vezeto_adomanyok_onkormanyzat_jelentes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:39","title":"Az önkormányzat jelentése szerint a budafok-tétényi családsegítő vezetője magának válogatott az adományokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]