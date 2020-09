Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és mindegyikhez más módon viszonyulnak a legelőn – tájékoztatott az Ökológiai Kutatóközpont.","shortLead":"A pásztorok bevonásával végzett vizsgálatból kiderült, hogy a szarvasmarhák száznál is több növényfajt ismernek fel és...","id":"20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ffd1e45a-03e6-4a14-9538-e07dcca2c806&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb844f3c-07e1-42f5-8030-76f668209e2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_szarvasmarhak_novenyfelismero_kepessege_okologiai_kutatokozpont","timestamp":"2020. szeptember. 28. 16:03","title":"33 ezerszer figyelték meg, hogy fűbe harap a marha – megfejtették az ízlését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását mielőbb újra kell egyeztetni a biztosítóval, különben előfordulhat, hogy a biztosító nem fedezi a felmerülő károkat.","shortLead":"A korábban az Airbnb keretében kiadott, ám a járványhelyzet miatt immár hónapok óta üresen álló ingatlanok biztosítását...","id":"20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=68c4aa8c-4ce1-42c9-a7b9-99f625f6c43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df9e2c98-2cb4-481b-97d0-f994b012bcb9","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_Turistak_nelkul_uj_biztositas_kellhet_a_volt_airbnbs_lakasokra","timestamp":"2020. szeptember. 29. 11:53","title":"Újabb kockázattal kell szembenézniük a volt airbnb-s lakástulajoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt biztonsági öv nélkül.","shortLead":"A legfrissebb rendőrségi videós összeállítás legérdekesebb tanulsága, hogy még mindig mennyien közlekednek becsatolt...","id":"20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4853ab4e-42b5-4644-889e-92448d1ea542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d390c4a3-7dda-46ac-8f35-69f83f6c2a21","keywords":null,"link":"/cegauto/20200928_Egymas_utan_gurultak_a_rendorok_ele_a_biztonsagi_ovet_nem_hasznalo_autosok__video","timestamp":"2020. szeptember. 28. 08:39","title":"Egymás után kapták ki a rendőrök a biztonsági övet nem használó autósokat – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67","c_author":"Serdült Viktória","category":"vilag","description":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális házaspárok közötti szexuális kapcsolatot engedélyezi – ez csak egyike a számos kérdésnek Amy Coney Barrett kinevezése körül, akit az amerikai elnök a liberális Ruth Bader Ginsburg helyére jelölt. A demokraták attól tartanak, Barrett támogatásával akár a szabad abortuszhoz való jog, vagy Barack Obama egészségügyi törvénye is veszélybe kerülhet, de a történet most sem fekete-fehér. ","shortLead":"Lehet-e az amerikai Legfelsőbb Bíróság tagja egy mélyen hívő katolikus, akinek gyülekezete csak a heteroszexuális...","id":"20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d337db3b-87d0-4acd-a722-db436f171d67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff349a1f-847c-4948-8f07-1d9675b22e0d","keywords":null,"link":"/vilag/20200929_Trump_Legfelsbb_Brsg_Amy_Coney_Barrett_kinevezes","timestamp":"2020. szeptember. 29. 06:30","title":"Veszélyezteti-e az amerikai szabadságot egy mélyen hívő, hétgyermekes anya?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel az osztrák főváros iskolásait fogják szűrni.","shortLead":"Már a második ott kifejlesztett koronavírustesztet kezdi el élesben használni Bécs városa. Az új, 30 perces módszerrel...","id":"20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a233b047-0563-4253-9ccf-689ad1616a1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74b3eaba-fbd7-4b99-ac07-1011c607b523","keywords":null,"link":"/tudomany/20200929_olcso_koronavirusteszt_becs_klinik_donaustadt_iskolak_teszteles","timestamp":"2020. szeptember. 29. 16:03","title":"Harmincperces koronavírusteszttel szűrik az iskolásokat Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának lehetőségét.","shortLead":"Kitalálta a Microsoft, hogyan bánhatna takarékosan a böngészője az erőforrásokkal: bevezeti a fülek altatásának...","id":"20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c38449-e443-4b88-bcb3-c14d6bbfd1c6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200928_microsoft_edge_bongeszo_fulek_altatasa_energiatakarekossag","timestamp":"2020. szeptember. 28. 10:03","title":"Hálás lesz érte a laptopja aksija: jönnek az alvó fülek az Edge böngészőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","shortLead":"A trónörökös Sir David Attenborough-tól kapott egy őscápafogat, amelyet azonban most Málta visszakövetelhet.","id":"20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=834c7a75-10ae-4c3f-8c35-bc236050fd10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b771dad-e862-4613-838a-cf85a77a3bde","keywords":null,"link":"/elet/20200929_Gyorgy_herceg_ajandekabol_diplomaciai_gondok_lehetnek","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:26","title":"György herceg ajándékából diplomáciai gondok lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A turizmus leállt, a hitelmoratóriumnak pedig év végén részben vége, ezért sok hitelből, befektetési célból vásárolt lakást próbálhatnak elsózni a tulajdonosaik.\r

","shortLead":"A turizmus leállt, a hitelmoratóriumnak pedig év végén részben vége, ezért sok hitelből, befektetési célból vásárolt...","id":"20200929_lakas_ingatlanpiac_eladas_ingatlan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f8ed13a-85ea-43f8-ae84-b4dd56686a6e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a40448f-0161-4ed6-a6e0-c9f46712485e","keywords":null,"link":"/ingatlan/20200929_lakas_ingatlanpiac_eladas_ingatlan","timestamp":"2020. szeptember. 29. 10:53","title":"Több ezer lakás kerülhet hamarosan eladósorba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]