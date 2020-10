Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének visszavágóján – a múlt heti idegenbeli 3-3-at követően – gól nélküli döntetlent játszott a norvég Moldéval.","shortLead":"Bejutott a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörébe a Ferencváros: a magyar bajnok a selejtező utolsó körének...","id":"20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=04ca561f-5fc5-48f0-b2a6-d017dd2a5dc6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f149e608-386a-4875-9863-7309986b03b3","keywords":null,"link":"/sport/20200929_ferencvaros_molde_bajnokok_ligaja_fotabla","timestamp":"2020. szeptember. 29. 22:59","title":"Negyed évszázad után újra BL-főtáblán a Ferencváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2729e2d4-bb48-4bab-ad4f-dfcad2abc78b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Keresik az elkövetőket.","shortLead":"Keresik az elkövetőket.","id":"20200930_Maszkos_nyaklancletepok_probalkoztak_a_Victor_Hugo_utcaban__foto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2729e2d4-bb48-4bab-ad4f-dfcad2abc78b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d97732-0db0-4afe-8f50-f0a2674fd27a","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Maszkos_nyaklancletepok_probalkoztak_a_Victor_Hugo_utcaban__foto","timestamp":"2020. szeptember. 30. 10:26","title":"Maszkos nyakláncletépők próbálkoztak a Victor Hugo utcában – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca775c1c-af38-4300-bcc2-ec6c3e4894a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07b642f9-8906-4a90-80a1-dc4ba4b00994","keywords":null,"link":"/itthon/20200930_Marabu_Feknyuz_A_tiszta_magyar_keresztenydemokracia","timestamp":"2020. szeptember. 30. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: A tiszta magyar kereszténydemokrácia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig szinte akadály nélkül jut el a Földre. Ez a BOSS-EUVLG1.","shortLead":"A Tejútrendszernél harmincszor kisebb, alig van benne csillagközi por, kvazárokhoz hasonlatos ultraibolya fénye pedig...","id":"20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f68d5e2e-7c07-4c7b-9b1c-a6a626c4acd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af0094c6-462a-46f4-ae51-cc75d89dbed3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200930_boss_euvlg1_galaxis_voroseltolodas_kvazarok","timestamp":"2020. szeptember. 30. 11:03","title":"Különleges galaxisra bukkantak, 2000 millió éves állapotában figyelték meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49","c_author":"Fekő Ádám","category":"elet","description":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két hullám alatt? Szakemberekkel beszélgettünk.","shortLead":"Nemcsak a kormány kezeli máshogy a koronavírus második hullámát, hanem mi magunk is. Mi változott meg bennünk a két...","id":"20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=83a0d73a-7d71-4abb-871b-af01730cfd49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5299987-d401-42c8-9832-ba2d65387d11","keywords":null,"link":"/elet/20200929_koronavirus_csepeli_gyorgy_kasza_zsuzsanna_masodik_hullam","timestamp":"2020. szeptember. 29. 12:01","title":"Tavasszal elemi ijedség fogott el mindenkit, mostanra megjelent a ráció – így változtunk meg a járvány alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee","c_author":"Arató László","category":"gazdasag","description":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé is lőhetett a testület alelnöke elleni kirohanással.","shortLead":"Szerdán teszi közzé az Európai Bizottság a jogállamiság tagállami helyzetéről szóló első jelentését, a kormány ez elé...","id":"20200929_orban_jourova_jogallamisag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2b6256f2-9a2f-47e7-aef5-8b1910e762ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3a24039-9f9c-4465-999a-78dd83b04427","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200929_orban_jourova_jogallamisag","timestamp":"2020. szeptember. 29. 15:25","title":"Hiába Orbán kirohanása, Von der Leyen megbízik a kormány által bírált EU-biztosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","shortLead":"A 10 százalékos leépítéssel 2022-re évi 2-2,5 milliárd dollárt szeretnének megspórolni.","id":"20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=30cdd65e-8220-4602-8bf2-c1407828908b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d31c4baf-1a81-4796-91e3-f328368981b9","keywords":null,"link":"/kkv/20200930_shell_hatalmas_leepites_klimabaratabb_mukodes_sporolas","timestamp":"2020. szeptember. 30. 08:34","title":"Egy kisvárosnyi embert küld el a Shell, miközben klímabarátabb működésre áll át","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","shortLead":"Ő volt az első ausztrál, aki Grammy-díjat nyert.","id":"20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e8cb1f58-4e33-4d78-a8d9-124d2733a8c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2e6235-1bc0-42d7-835b-d6a0508d5bd8","keywords":null,"link":"/elet/20200930_Meghalt_Helen_Reddy_az_I_Am_Woman_feminista_pophimnusz_szerzoje","timestamp":"2020. szeptember. 30. 09:58","title":"Meghalt Helen Reddy, az \"I Am Woman\" feminista pophimnusz szerzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]