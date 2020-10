Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica erdeiben, ezúttal azonban még az is megadatott, hogy éppen forgott a kamera.","shortLead":"Még megfigyelni is ritkán van lehetőségük a tudósoknak olyan jelenetet, ami 2019 nyarán játszódott le Costa Rica...","id":"20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4dec99f3-027c-42df-9ef0-9904a162f9dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a85c697-1099-4ec0-9232-c6e8d69cf007","keywords":null,"link":"/tudomany/20201013_csuklyasmajom_antropologia_boa_kigyo_tamadas_video","timestamp":"2020. október. 13. 11:03","title":"Kétméteres kígyó kapott el egy majmot, a társai rögtön ráugrottak – a tudósok pedig éppen videóztak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","shortLead":"Egy 15 éve kötött adásvételi szerződés miatt tíznaponta 3 millió forinttal nő a kötbér összege.","id":"20201013_bkv_kotber_remiz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08dc7419-3158-48d3-879a-ca4a086d26df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7dc4bfb-d110-4f51-83b6-261cccb9f54c","keywords":null,"link":"/kkv/20201013_bkv_kotber_remiz","timestamp":"2020. október. 13. 07:47","title":"1,2 milliárd forint kötbért követelnek a BKV-tól egy eladott remíz után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32 társát bűnszervezetben, különösen nagy értékre elkövetett költségvetési csalással és más bűncselekményekkel vádolják. ","shortLead":"Megkezdődött a Fővárosi Törvényszéken az a büntetőper, amelyben Simonka György fideszes országgyűlési képviselőt és 32...","id":"20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2cef23de-19e8-4c90-b5d2-25fa388078e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aef867a-c107-4a92-b7d9-4fd9c1b8d1dd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201013_Mindent_tagadott_a_birosagon_Simonka_Gyorgy","timestamp":"2020. október. 13. 14:03","title":"Mindent tagadott a bíróságon Simonka György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","shortLead":"A 60 éves férfi vélhetően levágta magáról a nyomkövető eszközt.","id":"20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=46feccc3-c563-4013-92b3-0e3f8f861cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0ebdd42-6c7d-4382-86c9-be3b3aa42bac","keywords":null,"link":"/itthon/20201014_Megszokott_bunugyi_felugyelet_gyeremekpornografia_Szentendre","timestamp":"2020. október. 14. 15:14","title":"Megszökött egy gyermekpornográfiával és zaklatással gyanúsított férfi Szentendrén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","shortLead":"Jókor volt jó helyen, és most is ott lesz a belügyminiszter köréből indult exrendőr-vállalkozó.","id":"202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71e8f01d-3e5a-42a9-97c9-fbdf5c2818f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227e8957-098e-4276-ac1e-6dcf49bd0318","keywords":null,"link":"/360/202041_orszagos_birtokrendezo_jol_idozitett_avolt_rendorfonok","timestamp":"2020. október. 13. 12:00","title":"A volt rendőrfőnök szimata azt súgja, hogy most lesz jó üzlet a birtokrendezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Arra egyelőre nem válaszoltak, terveznek-e válaszlépést.","shortLead":"Arra egyelőre nem válaszoltak, terveznek-e válaszlépést.","id":"20201013_oroszorszag_kibertamadas_norvegia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ec388bb-834f-4874-a0d7-8eaa6fa08d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cbfc960-13f9-4fbd-914a-7e7da6cd605d","keywords":null,"link":"/vilag/20201013_oroszorszag_kibertamadas_norvegia","timestamp":"2020. október. 13. 18:38","title":"A norvégok szerint Oroszország állt a parlamentjük elleni kibertámadás mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","shortLead":"Ilyen az, amikor a praktikum és a sportosság kéz a kézben együtt jár. ","id":"20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1a45a55-a2a9-427f-97bc-bd324718663c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4d1cce6-9ecc-4e17-a246-e906aa2fb6bd","keywords":null,"link":"/cegauto/20201013_elado_egy_szuperritka_26_eves_bmw_m5_kombi","timestamp":"2020. október. 13. 06:41","title":"Eladó egy szuperritka 26 éves BMW M5 kombi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3","c_author":"Bank360.hu","category":"gazdasag","description":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami e-bicikli program EU-s pénzből, addig is mutatjuk, hogy lehet a legjobb feltételekkel több százezres vagy milliós biciklit venni.","shortLead":"A járvány miatt világszerte tömegek pattantak bringára, nem kivétel ez alól Magyarország sem. Hamarosan jön az állami...","id":"20201014_ekerekpar_hitel_bank360","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b9b677e3-ae1a-4811-b4a0-79924455d8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e69c25c5-999b-4768-9288-61d14e26c6e3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201014_ekerekpar_hitel_bank360","timestamp":"2020. október. 14. 07:15","title":"Biciklit hitelből? Mutatjuk a lehetőségeket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]