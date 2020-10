Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","shortLead":"Zárt kapuk mögött tartották Mogyoródon a túraautó-világkupa (WTCR) magyarországi fordulójának vasárnapi második futamát.","id":"20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c834c84-b461-4e73-b08f-3c1d9a61be66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7277df4-9fd8-436d-9c63-87b9661dc2d4","keywords":null,"link":"/cegauto/20201018_Ehrlacher_nyerte_a_WTCR_masodik_futamat_a_Hungaroringen","timestamp":"2020. október. 18. 16:23","title":"Ehrlacher nyerte a túraautó-világkupa második futamát a Hungaroringen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3","c_author":"Schweitzer András","category":"360","description":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája: a Szovjetunió elveszítette a hidegháborút, így Kelet-Közép-Európában át kellett adnia a helyét a Nyugatnak. A történet hazai alakítói ugyanakkor nem úgy látták, hogy a Nyugat túlzottan igyekezett volna Magyarországot és szomszédait a keblére ölelni. Eközben Magyarországon is voltak, akik a semlegességet az atlantista opciónál vonzóbbnak tartották. Az EUrologus a bő harminc évvel ezelőtti nagyszabású társadalmi átalakulást körüljáró cikksorozatának negyedik részében a világpolitikai események kerülnek fókuszba.","shortLead":"Ami 1989-ben Magyarországgal és a régióval történt, az leírható úgy is, mint szuperhatalmak küzdelmének végórája...","id":"20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8d2da56-0a66-47d8-af3b-a78e3f08dcb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e87ee48f-363a-4640-bd85-dde7fb4063ec","keywords":null,"link":"/360/20201018_Keleti_zaszlo_nyugati_szel__Drotvago_sorozat_4_resz","timestamp":"2020. október. 18. 11:00","title":"Keleti zászló, nyugati szél – Drótvágó sorozat, 4. rész.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"A Budapest Airport iránt is érdeklődő Indotek nem akar irányító többséget szerezni a szállítmányozási vállalatban.\r

","shortLead":"A Budapest Airport iránt is érdeklődő Indotek nem akar irányító többséget szerezni a szállítmányozási vállalatban.\r

","id":"20201019_Waberersbe_Indotek_Trevelin_Holding_Zrt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff9b8b02-0641-4624-9e76-b32365ffb971&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7beb9ba8-bca4-464f-b372-4547fe66a84b","keywords":null,"link":"/kkv/20201019_Waberersbe_Indotek_Trevelin_Holding_Zrt","timestamp":"2020. október. 19. 10:28","title":"Jellinek Dániel cége bevásárolta magát a Waberer's-be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8b1059-dbce-44d9-88e0-397b883b27db","c_author":"Jászberényi Sándor","category":"360","description":"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve a közel-keleti és észak-afrikai térségben is érezteti az erejét – mondta a HVG-nek Szinan Ülgen török politikai elemző.","shortLead":"A Kínából visszatelepülő európai cégekért Magyarországgal is versenyez Törökország, amely az EU-val szemben, illetve...","id":"202042__szinan_ulgen_torok_politikai_elemzo__natorol_sziriarol__ankara_akarata","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c8b1059-dbce-44d9-88e0-397b883b27db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"066191b3-0ee5-4af7-bdaa-9dfa4437f71b","keywords":null,"link":"/360/202042__szinan_ulgen_torok_politikai_elemzo__natorol_sziriarol__ankara_akarata","timestamp":"2020. október. 18. 13:30","title":"Török elemző: Ankara akarata érvényesül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen tiltakoztak.","shortLead":"Zavargássá fajult a cseh hokiszurkolók vasárnapi demonstrációja, ahol a koronavírus-járvány miatti korlátozások ellen...","id":"20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6576e1b0-b341-4864-a023-c0f48fdae11d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370b6ca5-582c-4963-a7b8-bd80b5009baf","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Jegkorongszurkolok_tuntettek_Pragaban_vizagyuzas_lett_a_vege","timestamp":"2020. október. 18. 17:30","title":"Szurkolók tüntettek Prágában a meccsek betiltása ellen, vízágyúzás lett a vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","shortLead":"Akik a négykomponensű vakcinát akarták beadatni maguknak, azok pórul járnak, gyógyszertárakba sem kerül a Vaxigrip. ","id":"20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01bc2b49-a26a-46ab-9d95-38255fe13ef6","keywords":null,"link":"/itthon/20201019_gyogyszertar_influenza_oltas_Sanofi_felvasarlas","timestamp":"2020. október. 19. 15:18","title":"Felvásárolta az állam az egyik influenzaoltás teljes készletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is rendelnek el.","shortLead":"Olyan súlyos a koronavírus-járvány terjedése, hogy bezárják az oktatási intézményeket és éjszaka kijárási tilalmat is...","id":"20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2141ec2-290f-4a9f-a495-822f5afef3b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d32d391-4318-4ba1-9408-9869bd168501","keywords":null,"link":"/vilag/20201018_Hetfotol_tobb_telepules_iskolait_is_bezarjak_Montenegroban","timestamp":"2020. október. 18. 10:45","title":"Hétfőtől több település iskoláit is bezárják Montenegróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból a családnak, mint tavaly. A perspektíva riasztó: több százmillió család léte kerülhet veszélybe a szegény országokban.\r

","shortLead":"A Covid–19-válság súlyos mellékhatása: több mint 20 százalékkal kevesebb pénzt küldtek haza a fejlettebb országokból...","id":"20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=522e912f-ba09-4084-bef6-c89fccbe14b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041b49f4-2197-402d-a89e-8c78b1cb781a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201019_Dramai_mertekben_csokkentek_a_vendegmunkasok_hazautalasai","timestamp":"2020. október. 19. 15:33","title":"Drámai mértékben csökkentek a vendégmunkások hazautalásai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]