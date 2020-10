Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","shortLead":"Egy különleges zenekartól tulajdonképpen nem is meglepő, hogy különleges, tematikus koncertet ad.","id":"202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37adc0b5-d202-4e93-8674-5227cfb10db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29ac651e-686b-4cea-99bf-50ad4903c87f","keywords":null,"link":"/360/202043_koncert__lelekjelenlet_fran_palermo_halloween_special_quartet","timestamp":"2020. október. 26. 14:30","title":"A halottak napját idézi meg a Trafóban a Fran Palermo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","shortLead":"Újra kell szervezniük a teljes doktori képzést.","id":"20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=09067227-2a53-44bb-a2c7-282c90699cb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27b54c4-3140-4094-bb2a-b70b4fe770f4","keywords":null,"link":"/elet/20201026_Annyi_volt_a_plagium_a_bukaresti_rendorakademian_hogy_visszavontak_az_intezmeny_akkreditaciojat","timestamp":"2020. október. 26. 11:33","title":"Annyi volt a plágium a bukaresti rendőrakadémián, hogy visszavonták az intézmény akkreditációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft tovább nehezíti azon felhasználói dolgát, akik még mindig a régi böngészővel, az Internet Explorerrel mennek fel a netre.","shortLead":"A Microsoft tovább nehezíti azon felhasználói dolgát, akik még mindig a régi böngészővel, az Internet Explorerrel...","id":"20201028_internet_explorer_bongeszes_bongeszo_microsoft_edge_weboldalak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15698d51-5d8c-4e74-8ad9-eb0444899527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14db2ad9-e635-4ef8-913b-b5387f121c4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_internet_explorer_bongeszes_bongeszo_microsoft_edge_weboldalak","timestamp":"2020. október. 28. 10:04","title":"Novembertől több weboldalt is nehezebben lehet majd megnyitni az Explorerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd keresni. De jön három másik mobil is.","shortLead":"Európa hat országában kezdi el árulni a Vivo az X50 Pro készüléküket, amit a kontinensünkön X51 G néven kell majd...","id":"20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fa08f12-dfba-49f7-b863-9b9abd68bb48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afd91a11-0dfc-4ea3-9920-b383aaaf8271","keywords":null,"link":"/tudomany/20201026_kinai_mobilgyarto_vivo_europa_mobilpiac_x51_5g","timestamp":"2020. október. 26. 11:03","title":"Új mobilgyártó tör be Európába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","shortLead":"Kétharmadára csökkent a Norton Consulting profitja, de így is százmilliós lett az osztalék.","id":"20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d85a2edb-a9d9-41a9-ba26-fa351a18cc1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04735a78-908d-4f56-87bc-f4da077bab5d","keywords":null,"link":"/kkv/20201027_Rakay_Philip_tanacsado_ceg_osztalek","timestamp":"2020. október. 27. 13:15","title":"Százmilliós osztalékot fizetett Rákay Philip tanácsadó cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b","c_author":"Telekom","category":"brandchannel","description":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő mesterséges intelligenciát alkalmazó házi készülékek leginkább a kényelmet szolgálják, az üzleti szereplők számára hatékonyabb munkafolyamatokat biztosítanak a felhőn keresztül igénybe vehető asszisztensek. Az ügyfélszolgálat mellett adminisztratív feladatokat is rájuk lehet bízni, és az információszerzésben is segítik a dolgozókat.","shortLead":"A virtuális asszisztensek az otthonok után szépen lassan a munkahelyekre is megérkeznek. Míg a beszédfelismerő...","id":"magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3301b78c-42b8-4ff1-808e-c8424b08624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9b3c6d9-2c67-463a-8c2b-60ff5828897f","keywords":null,"link":"/brandchannel/magyartelekom_20200917_Meddig_fejlodhetnek_meg_a_digitalis_uzleti_asszisztensek","timestamp":"2020. október. 27. 12:30","title":"Meddig fejlődhetnek még a digitális üzleti asszisztensek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Magyar Telekom Nyrt.","c_partnerlogo":"d9e78c48-b511-48f9-9860-c14879dee238","c_partnertag":"magyartelekom"},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","shortLead":"Hamarosan indul a felújítás utolsó nagyobb etapja, érdemes átböngészni, hogy zajlik majd a metrópótlás. ","id":"20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44639e86-5507-488c-9fc7-bfd6804f07a6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20201026_3as_metro_felujitas_kozlekedes","timestamp":"2020. október. 26. 19:47","title":"Jövő héten indul a 3-as metró középső szakaszának felújítása, így közlekedhet a lezárás idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80","c_author":"Muck Tibor","category":"360","description":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még nagyobbak lettek, bár a legnagyobb ugrások mögött néha meglepő okok állnak.","shortLead":"Vihar előtti konjunktúra volt tavaly a magyar gazdaságban. A HVG toplistáin szereplő nagyvállalatok többnyire még...","id":"20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fdd81cb-4d3b-4d06-9e72-1ef4c0656b80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e45430a4-cd89-47cb-8420-476f729bcdd6","keywords":null,"link":"/360/20201026_HVGrangsor_a_legnagyobb_magyar_vallalatokrol_Az_utolso_bekeev","timestamp":"2020. október. 26. 15:00","title":"HVG-rangsor a legnagyobb magyar vállalatokról: A járvány előtti utolsó békeév","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]