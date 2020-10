Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","shortLead":"Radikális csoportok balhéztak a legtöbb városban, füstbombákat és petárdákat is használtak. Egy rendőr megsérült.","id":"20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ca7b7415-6c41-4c27-bf66-42858df796cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b8409-1c2d-41ad-acd9-7f00fb976c73","keywords":null,"link":"/vilag/20201027_Jobb_jarvanyban_meghalni_mint_ehen_halni__tuntetesek_tortek_ki_Olaszorszagban_a_szigoritasok_miatt","timestamp":"2020. október. 27. 05:44","title":"\"Jobb járványban meghalni, mint éhen halni\" - tüntetések törtek ki Olaszországban a szigorítások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"349b0cc3-a02f-43ac-afe4-82ee00334222","c_author":"HVG","category":"360","description":"Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat fogyaszt – figyelmeztetnek amerikai kutatók. ","shortLead":"Nemcsak magának, de babájának is sokat árthat az az anyuka, aki a terhességet követő hónapokban cukros italokat...","id":"202043_cukormentes_szoptatas_magukba_szivjak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=349b0cc3-a02f-43ac-afe4-82ee00334222&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bae0d419-0cbd-432e-b6e0-5733590ec3c2","keywords":null,"link":"/360/202043_cukormentes_szoptatas_magukba_szivjak","timestamp":"2020. október. 27. 12:00","title":"Évekkel később is rosszul jár a gyerek, ha az anya szoptatáskor cukros üdítőket iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét a Föld kerül keringő űrszemét eltakarításában.","shortLead":"Üzleti érdek, de akár a puszta segíteni akarás is vezérelheti a SpaceX-et, hogy az űripari vállalat is kivegye a részét...","id":"20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9fb230d7-2422-4ab0-8c43-df46bf27b85d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bb2f742-7d7b-42d9-9526-27bca4a0e4f3","keywords":null,"link":"/tudomany/20201028_spacex_urszemet_starship_csillaghajo","timestamp":"2020. október. 28. 13:03","title":"A SpaceX-nek van egy ötlete, hogyan takarítsák el a rengeteg űrszemetet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk, akkor az nettó vagy bruttó összeg? Különösen érdekes a kérdés a lakásáfa-változás miatt, hogy a bruttó vagy a nettó érték alapján kell megfizetni az illetéket.","shortLead":"Nem mindig egyértelmű, hogy egy ár tartalmazza-e az áfát vagy sem. Ha egy szerződésbe csak 10 ezer forintot írunk...","id":"20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d74a6a70-1661-425b-a9fa-fd067b411fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8581c945-1284-487f-a5a8-f08830f085fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201028_Mikor_kell_az_afat_hozzaadni_az_arhoz","timestamp":"2020. október. 28. 13:16","title":"Mikor kell az áfát hozzáadni az árhoz?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4","c_author":"Szabó Márta","category":"360","description":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció élén vezeti az országot, és küzd a koronavírus-járvány második hullámával.","shortLead":"Politikusdinasztiából származik Aldexander De Croo belga kormányfő, aki csaknem két év után összeállt többségi koalíció...","id":"202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5426b678-c143-4da0-addf-da5bb375aca4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269a94e5-3579-4e96-869f-ae5225842255","keywords":null,"link":"/360/202043_alexander_de_croo_urlovas_abelga_kormanyrudnal","timestamp":"2020. október. 27. 17:00","title":"Belgiumnak 650 nap után ismét van kormánya, úrlovas miniszterelnök vezeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás, Ez a hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kövér László éktelen haragra gerjedt, cenzúragyanús eset a Corvinuson, kisebb vagyonba kerülhet a karanténelhagyás,...","id":"20201027_Radar360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebc3ce35-5f3e-4aac-bd3b-5f7453267c25","keywords":null,"link":"/360/20201027_Radar360","timestamp":"2020. október. 27. 08:00","title":"Radar360: A rekordbüntetések és Winkler Róbert felmondásának napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","shortLead":"A kormány úgy akar megszüntetni egy alkotmányos mulasztást, hogy az Alkotmánybíróság véleményével szembe megy.","id":"20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f704281f-7579-4aa9-a5c0-b38cd401b357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1ff293d-9519-4291-bdcb-b796461dd230","keywords":null,"link":"/itthon/20201027_Kormany_kontra_Alkotmanybirosag_csak_az_lesz_meltatlan_a_polgarmestersegre_akit_megbizatasi_ideje_alatt_itelnek_el","timestamp":"2020. október. 27. 19:53","title":"Kormány kontra Alkotmánybíróság: csak az lesz méltatlan a polgármesterségre, akit megbízatási ideje alatt ítélnek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós Dalfesztivált, amelyet a koronavírus-járvány miatt fújtak le idén.



","shortLead":"A 2020-ra meghirdetett Open Up (Nyílj meg!) szlogent megtartva rendezik meg jövő májusban Rotterdamban az Eurovíziós...","id":"20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0870772-bc36-4134-a693-133f0ec5bb3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d43361a5-f02d-40c4-ba58-187c2d8fef16","keywords":null,"link":"/kultura/20201028_Jovore_nyilhatnak_meg_az_Eurovizios_Dalfesztival_resztvevoi","timestamp":"2020. október. 28. 09:10","title":"Jövőre „nyílhatnak meg” az Eurovíziós Dalfesztivál résztvevői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]