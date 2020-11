Egy lassított felvételeiről ismert youtuber is szemléltette, miért akkora gond, ha vírusos időszakban szabad utat hagyva tüsszentünk vagy köhögünk.

Fél évvel a koronavírus-világjárvány tavaszi kitörése után megérkezett a pandémia második hulláma. A fertőzöttek számának radikális emelkedése egyre több országot kényszerít ismét korlátozások bevezetésére annak ellenére, hogy a világgazdaság még magához sem tért a tavaszi járványkitörés hatásaitól. A jelek szerint a második hullám Magyarországot is elérte. Kövesse híreinket!

A koronavírus-járvány miatt szakértők mindenféle platformon figyelmeztetik a lakosságot az arcmaszk viselésének fontosságára. Ugyanakkor, mint szinte bármilyen téma esetében, itt is akadnak kétkedők, akik szerint egy puha textil képtelen hatékony védelmet nyújtani, így felesleges hordani azt. Erre cáfol most rá a The Slow Mo Guys nevű YouTube-csatorna és videósa, Gav.

Tudni kell, hogy ezek a felvételek több mint profi körülmények közt készülnek, rendkívüli drága berendezések segítségével. A végeredmény szempontjából viszont különösen fontos ez, mert a legtöbb lassított felvétellel szemben itt jól megfigyelhetők az apró részletek – így például a szájból köhögéskor vagy tüsszentéskor távozó, az emberi szem számára láthatatlan mikrocseppek is.

Gav és társai ez utóbbiakat kívánják közelről megmutatni, pontosabban: azt szemléltetni, mégis mekkora mennyiségről beszélünk. A felvétel innen nézve kissé gusztustalan is, de ettől most igyekezzünk eltekinteni, és koncentráljunk inkább a mondandóra: arcmaszk nélkül tüsszenteni (legalábbis nagyobb társaságban és zárt térben) egyáltalán nem helyeslendő tevékenység.

Érdekesség, hogy Gav a sima beszéd közben távozó nyálcseppeket is megmutatja a 4K-s videóban. Akinek bírja a gépe, okvetlenül állítsa át erre, így ugyanis még jobban megfigyelhetők az apró köpetek. A videós később az orrot és a szájat elfedve, arcmaszkban is bemutatja ezt. A végeredmény borítékolható, de ha nem hiszi, nézze meg maga. Ez utóbbi 2 perc 44 másodperctől látható:

A videóban Anthony Fauci, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó amerikai intézet igazgatója, a járványra vonatkozó kormányzati intézkedéseket irányító munkacsoport tagja is feltűnik. Gav ugyanis megmutatta neki a kísérletet, amit a szakember grafikailag erőteljes, de csodálatos szemléltetőeszköznek nevezett. Majd újból elmondta, amit már nagyon sokan:

ahol csak lehet, viseljünk arcmaszkot.

