[{"available":true,"c_guid":"4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","shortLead":"Ők egyelőre nem kaptak mentőcsomagot, miközben a forgalmuk nagy része eltűnt.","id":"20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c1aa7f1-fa2c-44ad-80c6-296e12c46dd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6265254d-b437-44ed-b65a-cbffb9491c03","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201103_csehorszag_sorfozdek_koronavirus","timestamp":"2020. november. 03. 14:56","title":"Nagy bajban a cseh sörfőzdék, a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c66473-232c-47d1-8f87-4e2fab1657a7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Még 2015-ben került elő egy veszélyes program, ami akkor windowsos számítógépeken okozott kárt. ","c_partnerlogo":"525272ea-218e-4725-833e-f98dc1ad3378","c_partnertag":"Gránit Pólus"},{"available":true,"c_guid":"dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió forintot kell fizetni.","shortLead":"A Mercedes S-osztály, a 7-es BMW és az Audi A8 kategóriájában versenyző luxusautóért itthon minimum 33,5 millió...","id":"20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dec3f4d1-7e74-4f1d-8683-282f74bddb33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57941186-b95e-4206-bb01-efc1db19ee36","keywords":null,"link":"/cegauto/20201104_a_japan_sosztaly_magyarorszagon_a_megujult_lexus_ls","timestamp":"2020. november. 04. 07:59","title":"A japán S-osztály: Magyarországon a megújult Lexus LS","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2","c_author":"","category":"vilag","description":"Az Európia Unió eddig már 40 fehérorosz tisztviselővel szemben vezetett be korlátozásokat.","shortLead":"Az Európia Unió eddig már 40 fehérorosz tisztviselővel szemben vezetett be korlátozásokat.","id":"20201104_Lukasenkara_esa_fiara_is_szankciokat_vet_ki_az_EU","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e76c57d4-0d4b-440a-8b5a-4870b03cfef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"941757aa-598e-4f50-a1b4-e66af128074c","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Lukasenkara_esa_fiara_is_szankciokat_vet_ki_az_EU","timestamp":"2020. november. 04. 21:10","title":"Lukasenkara és a fiára is szankciókat vet ki az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","shortLead":"A republikánus elnök szerint az is gyanús, hogy valahogy mindig ezekkel van a baj.","id":"20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b49cf957-4b55-4568-a63d-f95de19a5f01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70b441a5-2afb-4b61-bc7f-0c7ed3c708f1","keywords":null,"link":"/vilag/20201104_Donald_Trump_mar_kiakadt_gyanusak_neki_a_levelszavazatok","timestamp":"2020. november. 04. 17:02","title":"Donald Trump már kiakadt: gyanúsak neki a levélszavazatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]