[{"available":true,"c_guid":"f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több száz gépre írt ki beszerzést. ","shortLead":"Bár már tele vagyunk (legalábbis a raktárak) drágán vett lélegeztetőgéppel, a BM alá tartozó Katasztrófavédelem több...","id":"20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f39e2316-0fe6-4c69-adfd-ce7f0823b8d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"313f51c4-1dfa-4540-9c40-f4ea89338baa","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Tele_vagyunk_raktarban_allo_lelegeztetogeppel_de_megint_veszunk","timestamp":"2020. október. 03. 21:32","title":"Tele vagyunk raktárban álló lélegeztetőgéppel, de megint veszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom brutálisan lépett fel, rengeteg embert őrizetbe vettek.\r

\r

","shortLead":"Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök lemondását, új, tiszta választások kiírását követelték a tüntetők. A hatalom...","id":"20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b22ec8ac-32e4-4cf3-8781-6dbf21da0e59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97a97aeb-5568-4cb2-b128-f0eca90b15f6","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Ismet_tizezrek_tuntettek_Minszkben_vizagyuval_oszlattak","timestamp":"2020. október. 04. 17:10","title":"Ismét tízezrek tüntettek Minszkben, vízágyúval oszlattak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus tendenciáit vette górcső alá.","shortLead":"A német alapítvány több európai ország mellett a magyar belpolitikát is elemezte - többek közt a hazai nacionalizmus...","id":"20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b5d0e4d-872f-4bf7-9d89-dddf65389666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22de91af-35a7-418a-91b9-0aa4a25aa977","keywords":null,"link":"/360/20201004_Konrad_Adenauer_Alapitvany","timestamp":"2020. október. 04. 09:00","title":"Konrad Adenauer Alapítvány: a nemzeti-konzervativizmus erősödik, a szélsőjobb gyengül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel kórházba szállították - mondta Donald Trump kabinetfőnöke.","shortLead":"Az orvosokat is komolyan aggasztotta Donald Trump amerikai elnök egészségi állapota, miután koronavírus-fertőzéssel...","id":"20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d800cd0-0bae-42ec-9fbc-e7fb69bc4f8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"825b7ab2-ad4f-41b5-b288-14413b5de150","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Kabinetfonoke_is_elismerte_aggaszto_volt_Trump_egeszsegi_allapota","timestamp":"2020. október. 04. 11:55","title":"Kabinetfőnöke is elismerte, aggasztó volt Trump egészségi állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","shortLead":"Halálra gázolt a HÉV egy 35 éves nőt Óbudán szombat este - közölte a rendőrség.","id":"20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a151ae2-c721-48cb-aeb5-55d38850a12b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ae486e3-e8db-4270-9e95-8735b4abdc1b","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Halalra_gazolt_egy_not_a_HEV_Obudan","timestamp":"2020. október. 03. 21:27","title":"Halálra gázolt egy nőt a HÉV Óbudán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta Závecz Tibor.","shortLead":"Nagy kérdés, mi lesz a gazdasággal, ha a nehézségek elérik a választókat, az csökkenti a kormánypárt pozícióit - mondta...","id":"20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a3071973-9d3a-4b4a-8689-9269ca11748e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07dec9f1-215d-4620-83c6-6836eec3aa85","keywords":null,"link":"/itthon/20201003_Az_egeszsegugyi_dontesek_novelhetik_a_Fidesz_tamogatottsagat","timestamp":"2020. október. 03. 10:27","title":"Závecz: Az egészségügyi döntések miatt nőhetett a Fidesz népszerűsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orbán Viktor a közrádióban osztotta meg gondolatait a járványról, az orvosok béremeléséről, az unióból érkezett kritikákról, a politikusi szakma színvonaláról és a homoszexualitásról.","shortLead":"Orbán Viktor a közrádióban osztotta meg gondolatait a járványról, az orvosok béremeléséről, az unióból érkezett...","id":"20201004_Orban_Viktor_beszelt_a_homoszexualitashoz_valo_viszonyarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5474ee2-c2df-4343-9d33-c70ef0975c9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9719197e-f23a-4d13-94b9-f65cdb897e9a","keywords":null,"link":"/elet/20201004_Orban_Viktor_beszelt_a_homoszexualitashoz_valo_viszonyarol","timestamp":"2020. október. 04. 09:37","title":"Orbán Viktor beszélt a homoszexualitáshoz való viszonyáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké pedig 24 168 711 a baltimore-i Johns Hopkins Egyetem közép-európai idő szerint vasárnap reggeli adatai szerint.","shortLead":"A világon 34 797 492 ember fertőződött meg a koronavírus-járványban, a halálos áldozatok száma 1 031 576, a gyógyultaké...","id":"20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48a057d4-596c-40f4-8a64-84cfd8cca7c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b5a73d1-bdda-4e36-a965-4fc39ecb8716","keywords":null,"link":"/vilag/20201004_Nem_lassul_a_koronavirus_terjedese_a_vilagban","timestamp":"2020. október. 04. 09:10","title":"Nem lassul a koronavírus terjedése a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]