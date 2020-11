Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82","c_author":"Hont András","category":"360","description":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","shortLead":"Két különböző érdek létezik, két egymással nem feltétlenül összeegyeztethető cél. Vélemény.","id":"20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=73089d7d-b091-499f-aab4-dc7596b1cd82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28b57558-a1dd-43c8-a65f-4aa6e1efc6d8","keywords":null,"link":"/360/20201109_Hont_Ujabb_szigoritasok_ezt_most_be_kell_vallalni","timestamp":"2020. november. 09. 15:20","title":"Hont: Újabb szigorítások, ezt most be kell vállalni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"454bdd67-ef91-4b3e-aece-7face5c8e0c1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először tesztelték a hyperloop futurisztikus közlekedési rendszert a nevadai sivatagban. Az utasok szerint sima menet volt.","shortLead":"Először tesztelték a hyperloop futurisztikus közlekedési rendszert a nevadai sivatagban. Az utasok szerint sima menet...","id":"20201109_virgin_hyperloop_teszt_nevada","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=454bdd67-ef91-4b3e-aece-7face5c8e0c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fb0d4f6-dca4-4467-96ef-4950ea12f228","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_virgin_hyperloop_teszt_nevada","timestamp":"2020. november. 09. 12:33","title":"Történelmi utazás: először szállított utasokat a Hyperloop – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore Edgar McCarrick volt washingtoni bíborost érintő egyházi dosszié, melyet a Vatikán kedd délután hoz nyilvánosságra.","shortLead":"Több mint hatvan évet ölel át a sorozatos szexuális visszaélések miatt a papi szolgálatból 2019-ben távozott Theodore...","id":"20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2811bd2-ab2d-48f7-9ee2-e73875d299bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16d84dc7-c779-4451-8f35-68c5b288688f","keywords":null,"link":"/elet/20201110_A_Vatikan_kitalal_a_szexualis_visszaelesekkel_vadolt_volt_bibrosrol","timestamp":"2020. november. 10. 10:18","title":"A Vatikán kitálal a szexuális visszaélésekkel vádolt volt bíborosról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","shortLead":"Mark Esper korábban azt mondta, nem vetné be a hadsereget a George Floyd halála után kirobbant tüntetéseken.","id":"20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c328911b-2705-437d-aac9-09ea48a897e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"337b4d5d-b8a6-41b3-8c33-4378571f259f","keywords":null,"link":"/vilag/20201109_Trump_kirugta_a_vedelmi_miniszteret","timestamp":"2020. november. 09. 19:36","title":"Trump kirúgta a védelmi miniszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is a kormány maffiaszerű működése, korrupciós botrányai és oligarchái ellen tiltakozva, illetve Bojko Boriszov miniszterelnök lemondását követelve. A fővárosban egyre erősebben érezhető a dzsentrifikáció gazdasági és társadalmi hatása, s miközben kihasználatlan épületek omladoznak üresen, tilos a házfoglalás. Boriszov nem hajlandó lemondani, a tüntetők pár hete már az éjszakát is az utcán töltik. A pandémia okozta globális és helyi válságok nyomán megváltozott a légkör, megváltoztak a reakciók is.","shortLead":"Bulgáriában több mint egy hónapja zajlanak tüntetések. Szófia utcáin tízezrek gyűltek és gyűlnek össze azóta is...","id":"20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c992ddea-340e-438a-a023-5fc9d1d3161d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92c3ef2c-11ad-4ad9-8271-bdfbaa9464e5","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20201110_Beszelgetes_Voin_de_Voin_bolgar_kepzomuvesszel_az_ther_Sofia_alapitojaval","timestamp":"2020. november. 10. 09:55","title":"Kapocs a személyes és a politikai között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti, amikor 2021. január 20-án megtörténik a 2020-as amerikai elnökválasztás győztesének elnöki beiktatása. A kiváltságok közé tartozik az a fajta \"különleges bánásmód\" is, ami az államfőknek és vezető politikusoknak jár a Twitteren.","shortLead":"Az Egyesült Államok regnáló elnöke nemcsak az elnöki széket, hanem az azzal együtt járó kiváltságokat is elveszíti...","id":"20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d6c727-99fe-4a50-a18e-6987421796c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04d5b38b-c78f-48c0-9f54-ed287262bd2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201109_donald_trump_twitter_felhasznaloi_feltetelek","timestamp":"2020. november. 09. 14:03","title":"Januárban elveszi Donald Trump különleges \"mentelmi jogát\" a Twitter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","shortLead":"Demeczky Nóra és Déri Enikő az elmúlt években három kontinensen vett részt izgalmas projektekben.","id":"202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=470f413d-9018-4b0a-a275-9f2f6a38275c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a1e58e6-dfe7-40c7-a222-8ac69d53446f","keywords":null,"link":"/360/202045_de_form_design_globalizalodnak_amagyar_grafikusok","timestamp":"2020. november. 09. 14:00","title":"Pannonhalmától Hongkongig dolgozik a magyar grafikuspáros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6","c_author":"Dzindzisz Sztefan - Fekő Ádám","category":"kkv","description":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége, amely persze azért még látni szeretné a részletes szabályozást, illetve további kedvezményekért is harcolna. A kocsmák viszont nem optimisták, szerintük nulla bevétel mellett semmit sem ér a vendéglátósoknak adott az állami támogatás.\r

","shortLead":"Felemásra sikerült a kormány szálloda- és vendéglátóiparra bejelentett első mentőcsomagja – véli Magyar Szállodák és...","id":"20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=58c993e0-0a8c-4e33-8bd4-86cfd46ae4e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f38ff4-5e99-4143-b422-a95810cb31f4","keywords":null,"link":"/kkv/20201109_Az_ettermeket_megmentheti_de_a_szallodakat_nem_a_kormany_uj_intezkedescsomagja","timestamp":"2020. november. 09. 15:13","title":"A szállodákon és kocsmákon aligha segít a kormány mentőöve, az éttermeken talán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]