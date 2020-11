Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","shortLead":"Egy üresen álló kórteremben történt az eset, ezért fekvőbeteget nem kellett kihozni.","id":"20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac26c61f-31ab-4e06-b45f-bc2c35bf1cab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306cdd06-1ab4-4717-ad03-5c53d89f09fa","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_Fustolt_a_Kutvolgyi_korhaz_ablaka_a_tuzoltok_is_kivonultak","timestamp":"2020. november. 22. 17:42","title":"Füstölt a Kútvölgyi kórház ablaka, a tűzoltók is kivonultak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság rossz hatással lehet a vérnyomásra – mutat rá egy új kutatás.","shortLead":"A koronavírus elleni védekezés egyik módja az elszigetelődés (annak, aki ezt megteheti). Az önként vállalat bezártság...","id":"20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b93584df-17f5-44a6-9820-362c3a79d690&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c045b82-9786-4664-8426-6fc875a60093","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_bezartsag_karanten_magas_vernyomas_emelkedese","timestamp":"2020. november. 22. 19:33","title":"Kutatóorvosok figyelmeztetnek: most, hogy bezárkózunk otthonra, elindul felfele a vérnyomásunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","shortLead":"Zabaron mínusz 8 Celsius-fokot is mértek.\r

","id":"20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bef7d6bb-edd3-4d93-a0fa-766059303998&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a3a21c9-244c-4584-a59f-b99f03fd40e7","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_OMSZ_leghidegebb_reggele_szombat","timestamp":"2020. november. 21. 09:58","title":"A szombati volt az idei ősz leghidegebb reggele ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","shortLead":"Közel 25 ezer új fertőzöttet regisztráltak egy nap alatt az országban.","id":"20201121_Oroszorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b44898c8-16c3-473e-a4a0-668dcf819172&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc7093fb-3bd1-4e4a-a9f5-5d4f4b7aea19","keywords":null,"link":"/vilag/20201121_Oroszorszag_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 11:38","title":"Újabb rekordot ért el a halálozások száma Oroszországban ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20201122_koronavirus_dvitamin_discovery_csatornak_videojatekozas_turbado","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=09c6bcfe-bc6b-4b56-908f-82677e7c8ef2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2e1722-917f-47e5-afb3-1ddb04902c95","keywords":null,"link":"/tudomany/20201122_koronavirus_dvitamin_discovery_csatornak_videojatekozas_turbado","timestamp":"2020. november. 22. 12:03","title":"Ez történt: kiderült, hogy mennyire fontos a D-vitamin koronavírus-járvány idején","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb7d04c6-de7a-4d40-a527-e48740bba0fc","c_author":"Ballai Vince-Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Az utcán élő embereket még nem hajtja tömegével a szállókra az éjszakai kijárási korlátozás: van, aki az erdőbe, más titkos rejtekhelyre bújik éjszaka. A koronavírus-fertőzés a többségüket úgy tűnik, elkerüli, és ugyan ahol rendszeresen tesztelnek, ott szinte minden nap van pozitív eset, ám inkább a velük foglalkozó dolgozók körében találnak több fertőzöttet. ","shortLead":"Az utcán élő embereket még nem hajtja tömegével a szállókra az éjszakai kijárási korlátozás: van, aki az erdőbe, más...","id":"20201121_koronavirus_hajlektalanok_kijarasi_korlatozas_bmszki_menhely_oltalom_utcajogasz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb7d04c6-de7a-4d40-a527-e48740bba0fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25b40c42-fdb0-468e-a4ed-1541f1fe3107","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_koronavirus_hajlektalanok_kijarasi_korlatozas_bmszki_menhely_oltalom_utcajogasz","timestamp":"2020. november. 21. 07:00","title":"Kivételes nap, ha nincs pozitív teszt a hajléktalanszállón, de jellemzően a dolgozók a fertőzöttek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861","c_author":"HVG","category":"360","description":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére. Tették ezt mind a vásárlók egészsége, mind a borkészítők márkavédelme érdekében, tekintettel arra, hogy a csalás a borokkal több milliárd dolláros probléma.","shortLead":"Megbízható, gyors és olcsó módszert fejlesztettek ki ausztrál kutatók a borok azonosítására, eredetük ellenőrzésére...","id":"202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee844f49-41a3-457b-b9cd-99fa8db4b861&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc3cc318-e71b-43ce-b85a-a12de3737d01","keywords":null,"link":"/360/202047_boreredetelemzes_igazsag_aborban","timestamp":"2020. november. 21. 08:30","title":"100%-os pontossággal azonosított borokat egy új gyorsteszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje lemondott.","shortLead":"Gazdaságpolitikai fordulatot hozhat Törökországban, hogy Tayyip Erdogan elnök kényelmetlenné vált pénzügyminiszter veje...","id":"202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73b4760b-45d9-4238-a483-a759dbd4570f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9204226-38aa-41ad-89e4-c9e2c31e6d7d","keywords":null,"link":"/360/202047__erdogan_es_aveje__gazdasag_csodkozelben__pelikan_ugyiratok__szekfoglalos","timestamp":"2020. november. 22. 13:30","title":"Történelmet írt Erdogan veje, de csak azzal, hogy az Instagramon mondott le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]