[{"available":true,"c_guid":"2e4f8093-2979-4e07-b084-1de14f6099b1","c_author":"","category":"cegauto","description":"Esténként ingyen lehet majd parkolni a parkolóházakban miután Orbán Viktor aláírta az erre vonatkozó kormányrendeletet. ","shortLead":"Esténként ingyen lehet majd parkolni a parkolóházakban miután Orbán Viktor aláírta az erre vonatkozó kormányrendeletet. ","id":"20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e4f8093-2979-4e07-b084-1de14f6099b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4dab655-be50-40f8-b440-68b1a8ce266b","keywords":null,"link":"/cegauto/20201121_Kormanyrendelet_hetfotol_ingyen_parkolhatunk_a_parkolohazakban","timestamp":"2020. november. 21. 18:49","title":"Kormányrendelet: hétfőtől ingyen parkolhatunk a parkolóházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","shortLead":"Talán kijelenthető, hogy vége van a hosszan tartó laza ősznek.","id":"20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d783b13f-8b95-4f4b-9765-a9843895fead&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da6d7e3b-bcc5-41d4-bda5-d1ceffe9147d","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_idojaras_vasarnap_hetfo","timestamp":"2020. november. 22. 16:52","title":"Ónos eső is érkezhet este Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi monarchiából álló Egyesült Arab Emírségek leggazdagabb tagjának, Abu-Dhabinak a trónörököse, az államszövetség de facto uralkodója. ","shortLead":"Az arab világ legbefolyásosabb politikusa, mégis inkább a háttérben szeret maradni Mohamed bin Zajed, a hét kicsi...","id":"202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=109dc813-ad52-4d35-a2ad-07476cae2231&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d587fe00-e0d4-490a-88e6-21541ce4c93b","keywords":null,"link":"/360/202047_mohamed_bin_zajed_akozelkelet_metternichje","timestamp":"2020. november. 22. 16:30","title":"A Közel-Kelet Metternichje, aki kézbe vette a térség sorsát: ő Abu-Dhabi trónörököse ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivételezettek lennének, az Orvosi Kamara szerint ennek népesedéspolitikai okai vannak.","shortLead":"Kivételezettek lennének, az Orvosi Kamara szerint ennek népesedéspolitikai okai vannak.","id":"20201122_orvosi_kamara_nogyogyaszok_halapenz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f433409-e882-4975-87dc-c28c39640dee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8b4be44-72fe-4be6-b7b0-22e2210294b4","keywords":null,"link":"/itthon/20201122_orvosi_kamara_nogyogyaszok_halapenz","timestamp":"2020. november. 22. 18:34","title":"A nőgyógyászokra nem vonatkozna az új egészségügyi szolgálati jogviszony","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8","c_author":"Dezső András","category":"kkv","description":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább a tesztek végzésével segít, de több magánkórházban megnőtt a műtétek iránti igény is. Ugyanakkor, mivel a magánintézményben dolgozó orvosok és szakemberek többsége az állami szférában is dolgozik, néhány magánkórházban a helyettesítésük is kihívást jelent.","shortLead":"Nemcsak az állami, de a magánegészségügyben is megnőtt a terhelés a járvány második hullámában. Utóbbi leginkább...","id":"20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f07ef91-3f3d-4675-bebc-fb77680f14a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63c22e3a-fd01-4790-820a-8e9070d3d2b2","keywords":null,"link":"/kkv/20201121_maganegeszsegugy_koronavirus","timestamp":"2020. november. 21. 14:00","title":"A koronavírus miatt egyre többen műttetik magukat magánkórházakban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag.zhvg","description":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes takarítás azonban nem ilyen. Külföldön és itthon is egyre többen döntenek úgy, hogy száműzik a bolti tisztítószereket és ők maguk keverik ki ezeket. Munkácsi Brigittával, a Levendula és ecet című könyv szerzőjével beszélgettünk. ","shortLead":"Számos termékből a fenntarthatóbb drágább és így dilemmázhatunk, hogy a Föld vagy a pénztárcánk. A vegyszermentes...","id":"20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ed8cbfba-ab89-4574-bff9-9bb57944b7b6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e35c3a3-95aa-4898-bba0-0bac07e9b402","keywords":null,"link":"/zhvg/20201122_Ecettel_es_szodabikarbonaval_mar_szinte_az_egesz_lakast_kitakarithatjuk","timestamp":"2020. november. 22. 14:00","title":"Ecettel és szódabikarbónával szinte az egész lakást kitakaríthatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af","c_author":"","category":"itthon","description":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","shortLead":"A konyhából jelentkezett Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, a miniszterelnök felesége.","id":"20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=702a8692-80a6-4419-9054-956d14fa42af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5c7699b6-ae35-42d3-af8d-2b02bd166899","keywords":null,"link":"/itthon/20201121_Levai_Aniko_sutogetett_a_ferje_kiposztolta","timestamp":"2020. november. 21. 19:21","title":"Lévai Anikó sütögetett, a férje kiposztolta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.","shortLead":"A Bors szerint gumilövedéket is belőttek a cellába.","id":"20201123_Bortonlazadas_Kozma_utca_konnygaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b72c313-0598-4c1b-af4d-9233daf8b1e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72659550-8703-4a89-b02e-c9d71a098cc9","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_Bortonlazadas_Kozma_utca_konnygaz","timestamp":"2020. november. 23. 08:46","title":"Börtönlázadás tört ki a Kozma utcában, könnygázt is bevetettek az őrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]