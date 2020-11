Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről a parlamentben. A fordulatról a térség jobbikos képviselője a közösségi oldalon jelentett.","shortLead":"Levette napirendről a békési Weinckheim-kastély ügyét a gazdasági bizottság, így egyelőre nem lesz szavazás sem erről...","id":"20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f710a9ea-462a-4efe-a87b-ac7b1855ead4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee7560b4-7c50-4e57-b53f-ceac7e0702a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201124_Egyelore_megsem_felugyelheti_Lazar_Janos_a_szabadkigyosi_kastelyt","timestamp":"2020. november. 24. 13:33","title":"Egyelőre mégsem felügyelheti Lázár János a szabadkígyósi kastélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","shortLead":"2,8 százalékkal szerzett több szavazatot Trumpnál.","id":"20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33deb146-49b3-4540-8886-c1cf4bf88702&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55564d96-3904-4761-9d28-489bd89506dd","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_hivatalosan_is_nyert_michiganben","timestamp":"2020. november. 24. 05:42","title":"Biden hivatalosan is megnyerte az elnökválasztást Michiganben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","shortLead":"A bíróság azt kéri az Alkotmánybíróságtól, hogy vizsgálják felül a májusban elfogadott törvényt. ","id":"20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aa0ec5be-ef1d-4a0b-bb43-6c0886500c58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6faba576-8f1a-47b8-90b5-6881e1a49f7c","keywords":null,"link":"/itthon/20201124_Alaptorvenyellenes_nemvaltoztatas_Miskolci_Torvenyszek","timestamp":"2020. november. 24. 16:53","title":"Alaptörvény-ellenes a nemváltoztatás ellehetetlenítése a Miskolci Törvényszék szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"HVG","category":"360","description":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében van a legtöbb művi terhességmegszakítás.","shortLead":"A folyamat 1990 óta az egész országban töretlen, de nem mindenütt ugyanakkora mértékű. Népességarányosan most...","id":"202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6524b9a4-a464-4886-bf44-8a811fa5c7a0","keywords":null,"link":"/360/202047_abortuszok_amargon_a_legfiatalabb_megyeben_szabolcsban_a_legtobb","timestamp":"2020. november. 24. 13:00","title":"Az ország leggazdagabb térségeiben csökken leginkább az abortuszok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt. A csődbe ment japán gyártó helyett ráadásul az amerikai cég fizetheti a légzsákcseréket.","shortLead":"A General Motorsnak 6,9 millió autót kell szervizbe hívnia a japán Takata cég veszélyes légzsákpatronjai miatt...","id":"20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5be1d872-0a4a-45d2-a459-8df59dbc6f5e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f78645a-a8a8-42dc-bdd3-fca4f88da0d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201124_12_milliard_dollarjaba_kerul_az_ujabb_legzsakok_miatti_visszahivas_a_General_Motorsnak","timestamp":"2020. november. 24. 09:20","title":"Közel 7 millió autót érintő visszahívást rendel el a General Motors","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad","c_author":"Csizmadia Ervin","category":"360","description":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem szabadságot hoz, hanem ugyanolyan sok megoldatlanságot, mint az a kor, amelyet állítólag lezárt. Vélemény. \r

","shortLead":"A liberális demokrácia nem tart igényt arra, hogy egyetemes újkereszténységként létezzen. Ha nem így tesz, nem...","id":"20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b90841ba-a994-4c5d-82f1-f2a7e5d882ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb27a8ee-9726-4dae-b441-435271dfa3fd","keywords":null,"link":"/360/20201123_Csizmadia_Ervin_Milyen_ertelemben_erhetne_veget_a_tortenelem","timestamp":"2020. november. 23. 15:30","title":"Csizmadia Ervin: Milyen értelemben érhetne véget a történelem?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A színész hazug orbáni propagandagépezetről írt közleményében. ","shortLead":"A színész hazug orbáni propagandagépezetről írt közleményében. ","id":"20201123_george_clooney_soros_gyorgy_orban_viktor_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=056b3d73-5dc4-458d-98c5-90cb9a79f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9537af32-6c6c-476e-aec7-54ca2c60b565","keywords":null,"link":"/itthon/20201123_george_clooney_soros_gyorgy_orban_viktor_kormanyzati_tajekoztatasi_kozpont","timestamp":"2020. november. 23. 22:40","title":"Válaszolt a kormánynak George Clooney: Várom a napot, amikor Magyarország újra rátalál arra, ami egykor volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre fel is hívja a felhasználók figyelmét.","shortLead":"A TikTok mostantól egy algoritmussal detektálja azokat a tartalmakat, amelyekben felvillanó fényeket látni, majd ezekre...","id":"20201125_tiktok_epilepszia_szuro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a19a6de-5e97-4c16-bb9c-02885ef94d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3f540c-6364-4af2-9ac9-3faff89ecfbf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_tiktok_epilepszia_szuro","timestamp":"2020. november. 25. 13:03","title":"Új funkciót kapott a TikTok, megvédheti a felhasználót az epilepsziás rohamoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]