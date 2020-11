Döntött az EU: rá kell majd írni az elektronikai eszközökre, mekkora a várható élettartamuk

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi környezetvédők szerint a halak károsíthatják a környezetet.","shortLead":"Egy különös baleset eredményeként 50 ezer, korábban fogságban tartott lazac került ki az ausztrál vizekbe. Helyi...","id":"20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0ffcf04-7add-4a8e-bd51-fa2fac9849b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c4fd79c-f5b4-47b5-ad89-bd83562cb93f","keywords":null,"link":"/tudomany/20201125_lazac_halgazdasag_tazmania_ausztralia_kornyezetvedok","timestamp":"2020. november. 25. 18:10","title":"Megszökött 50 ezer lazac egy ausztrál halgazdaságból, a környezetvédők aggódnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot az idős családtagokkal. A Telenor friss kutatása szerint ez az idei karácsonyra is rányomhatja a bélyegét, így még nagyobb igény mutatkozhat a kifejezetten az idősek számára kitalált új szolgáltatásokra.","shortLead":"A járványhelyzetben a fokozott védelem miatt sok családban ritkábban, vagy csak online módon tartják a kapcsolatot...","id":"20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fe76ee69-96ca-4d1b-9a70-ef652829c4f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e207e9c-6c56-4a28-9833-0429accd1279","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_telenor_sos_kozpont_myki_spot_nyomkoveto_idoseknek_senior_tarifa","timestamp":"2020. november. 24. 15:35","title":"SOS Központ szolgáltatást indított a Telenor, az idősebb családtagoknak jöhet jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","shortLead":"Cristiano Ronaldo, Lionel Messi és Magic Johnson is megemlékezett a legendás támadóról.","id":"20201126_Ferenc_papa_Maradona","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=51540047-09c5-4029-a5da-99230f3629bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982d1e97-c4fc-473d-820c-eb563ff079c0","keywords":null,"link":"/elet/20201126_Ferenc_papa_Maradona","timestamp":"2020. november. 26. 09:09","title":"Ferenc pápa imába foglalta Maradona nevét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 20 elektori szavazattal rendelkező állam kormányzója aláírta a választási eredményt hitelesítő dokumentumot.","shortLead":"A 20 elektori szavazattal rendelkező állam kormányzója aláírta a választási eredményt hitelesítő dokumentumot.","id":"20201124_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_pennsylvania","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ed758996-e489-44b5-93b4-1dec70997de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a92bedf-0a66-418b-980d-f3a45bb2e04d","keywords":null,"link":"/vilag/20201124_joe_biden_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas_pennsylvania","timestamp":"2020. november. 24. 18:57","title":"Hivatalos: Joe Biden nyert Pennsylvaniában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot az alkalmazásba.","shortLead":"Spotlight néven mutatta be a legújabb funkcióját a Snapchat, ami olyan, mintha beépítették volna a TikTokot...","id":"20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=417eaec3-d9dd-4af7-aecf-b0f779c338df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8fd6e5f-88c3-413b-9287-6d6ef73e6413","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_snapchat_spotlight_tiktok_rovid_video","timestamp":"2020. november. 24. 17:03","title":"Lemásolta a TikTokot a Snapchat, és akár pénzt is kereshetünk vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e","c_author":"Bihari Ádám, Joó Hajnalka","category":"360","description":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják, amit a járvány gyors terjedésével kapcsolatban a végeken e napokban átélnek.","shortLead":"Most ért el a vírus vidékre – mondja egy nyugat-magyarországi kisváros háziorvosa. Az országos adatok is igazolják...","id":"20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f93227b7-d6da-4aa1-81ed-50c52bf6595e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54837f8-7a27-4c6a-bf10-e6cb35d19c66","keywords":null,"link":"/360/20201125_Magyar_taj_magyar_esettel","timestamp":"2020. november. 25. 11:00","title":"A járványról információt nem kapnak, a propagandának nem hisznek, a kórházaktól félnek a vidékiek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet a Kahoot, ha az jól teljesít a következő két évben.","shortLead":"Sőt, a Drops nyelvtanulási platformot fejlesztő cégért a 30 millió dolláros vételáron túl további 19 milliót is kifizet...","id":"20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96827114-c1ed-4753-b34a-e6547de1d305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fb72381-519c-41d3-90c0-e1a98d7d8c6b","keywords":null,"link":"/kkv/20201124_drops_magyar_startup_10_milliard_forint_kahoot","timestamp":"2020. november. 24. 14:58","title":"Közel 10 milliárd forintért kelt el egy magyar startup","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Vagy a leggyakoribb. A lényeg, hogy sehol ne használjunk ilyeket, mert semmit nem védenek.","shortLead":"Vagy a leggyakoribb. A lényeg, hogy sehol ne használjunk ilyeket, mert semmit nem védenek.","id":"20201124_legrosszabb_jelszo_gyenge_jelszavak_2020","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dbdb2c7b-5f77-42f5-8244-8bc8877abb2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2225171b-1292-4607-8f24-ff3895bb825e","keywords":null,"link":"/tudomany/20201124_legrosszabb_jelszo_gyenge_jelszavak_2020","timestamp":"2020. november. 24. 09:33","title":"Itt az új lista: ezek 2020 legrosszabb jelszavai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]