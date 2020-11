Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyikük még a csaló cég számlájáról is sikkaszott.","shortLead":"Az egyikük még a csaló cég számlájáról is sikkaszott.","id":"20201125_A_bankot_es_a_vevoket_es_meg_egymast_is_atverte_egy_autokereskedo_paros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e1aedeb5-79fc-41b5-b5c6-f1dba74a3dbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44a7545a-6fc3-4905-9c1f-f41d79b40b18","keywords":null,"link":"/cegauto/20201125_A_bankot_es_a_vevoket_es_meg_egymast_is_atverte_egy_autokereskedo_paros","timestamp":"2020. november. 26. 11:38","title":"Bankot, vevőket és még egymást is átverte egy autókereskedő páros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","shortLead":"A válságstáb egyelőre nem vezeti be a kijárási tilalmat az országban.","id":"20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcc2664f-5832-49e1-abab-03b6dabb21c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0abb23dd-4797-4734-9cf9-33f0562120a9","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_December_elejere_javulhat_a_jarvanyhelyzet_Szerbiaban","timestamp":"2020. november. 27. 08:05","title":"December elejére javulhat a járványhelyzet Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik a tömegközlekedés sem.","shortLead":"Korlátozó intézkedések sorát vezetik be Horvátországban. A szomszédos Szlovéniában már egy hónapja nem működik...","id":"20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=88e9725a-ccf7-4ce4-a68e-2eaf12c2d17f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab42e64f-4286-4ffc-9983-572daccd877c","keywords":null,"link":"/vilag/20201127_horvatorszag_szlovenia_koronavirus_rekord","timestamp":"2020. november. 27. 15:05","title":"Újabb rekordot döntött a koronavírus-fertőzöttek száma Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év legsúlyosabb válságával néznek szembe.","shortLead":"Nem jönne jól egy megállapodás nélküli kilépés, pláne, hogy a járvány miatt a britek így is az elmúlt 300 év...","id":"20201127_Barnier_Londonban_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57c98795-78dc-47db-8f7c-de7cfaa56d70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"664011d5-2eb2-4a76-ab55-0d601358544d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201127_Barnier_Londonban_brexit","timestamp":"2020. november. 27. 12:30","title":"Barnier Londonban: Továbbra is fennállnak a jelentős nézetkülönbségek a Brexit ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","shortLead":"Minnesotában készült egy videó a vállalhatatlan állapotáról.","id":"20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ee76e109-1e59-4ec6-984d-817aa576a775&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfbb84ff-95ce-4a36-9b8c-5ad85a1086d2","keywords":null,"link":"/elet/20201127_Ez_a_mokus_csunyan_berugott","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Ez a mókus csúnyán berúgott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","shortLead":"A nyilvános búcsúztatáson tízezrek vettek részt, a ceremónia már szűk körben zajlott.","id":"20201127_diego_maradona_temetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=96a8f6bd-1f46-4813-a5b4-07a2e1d2b35c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0054f3e-a1f4-49db-a618-09dd856dc4cf","keywords":null,"link":"/sport/20201127_diego_maradona_temetes","timestamp":"2020. november. 27. 09:26","title":"Eltemették Diego Maradonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az idősotthonok munkatársait szintén ilyen összeggel segítik Karácsonyék. A szociális intézmények meleg ételt is kapnak.","shortLead":"Az idősotthonok munkatársait szintén ilyen összeggel segítik Karácsonyék. A szociális intézmények meleg ételt is kapnak.","id":"20201126_fovaros_budapest_hajlektalanszallo_jutalom_idosotthonok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=47f09515-e623-4d03-b9da-e834bed8335a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e0c0dc9-869f-4d58-96ea-96e7edcfead5","keywords":null,"link":"/itthon/20201126_fovaros_budapest_hajlektalanszallo_jutalom_idosotthonok","timestamp":"2020. november. 26. 15:49","title":"100 ezer forintos jutalmat kapnak a fővárosi hajléktalanszállók dolgozói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz törvényhozás egy olyan új javaslattal foglalkozik, amely komolyan szankcionálná az országban elérhető közösségi oldalakat. A művelet hátterében az orosz vezetés személyes bosszúja sejlik fel.","shortLead":"Az orosz törvényhozás egy olyan új javaslattal foglalkozik, amely komolyan szankcionálná az országban elérhető...","id":"20201127_vlagyimir_putyin_oroszorszag_kozossegi_oldalak_kozossegi_media_facebook_twitter_tiltasa_cenzura_kormanymedia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=49dab755-562e-42ae-944f-929be28d4f49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a5becd6-ac41-4cbf-aa74-883b163344d4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201127_vlagyimir_putyin_oroszorszag_kozossegi_oldalak_kozossegi_media_facebook_twitter_tiltasa_cenzura_kormanymedia","timestamp":"2020. november. 27. 15:03","title":"Revansra készülhetnek Putyinék, kitilthatják a Facebookot, a Twittert és a YouTube-ot is Oroszországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]