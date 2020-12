Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","shortLead":"A vallás és a testiség lesz a témája a CEU Határtalan tudás című rendezvénysorozatán hétfő délután öttől.



","id":"20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5b3aa9c4-f3f5-4377-baca-02c3f0b8c052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17eb308-0af9-489d-9eef-e5957af60f6b","keywords":null,"link":"/elet/20201130_Mit_jelent_a_keresztenyseg_szamara_a_test","timestamp":"2020. november. 30. 10:28","title":"Mit jelent a kereszténység számára a test?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c489b6e-6875-41e7-a3ee-38d9a27e84cc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Kulka János édesapja, az ismert tüdőgyógyász Kulka Frigyes életét dolgozza fel egy különleges kötet, melynek címe: \"Az utolsó mondattal kezdd!\"","shortLead":"Kulka János édesapja, az ismert tüdőgyógyász Kulka Frigyes életét dolgozza fel egy különleges kötet, melynek címe: \"Az...","id":"202048_konyv__hommage_l_horvath_katalin_kulka_frigyes__egy_rendkivuli_gyogyito_emlekere","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c489b6e-6875-41e7-a3ee-38d9a27e84cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"732c159b-3594-46a5-a7bc-321842be727c","keywords":null,"link":"/360/202048_konyv__hommage_l_horvath_katalin_kulka_frigyes__egy_rendkivuli_gyogyito_emlekere","timestamp":"2020. november. 29. 11:10","title":"A Kulka név nem csak a színpadon, az orvostudományban is feledhetetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. A Haas istálló tesztpilótája ugrik be helyette.","shortLead":"Romain Grosjeannak legalább egy futamot ki kell hagynia vérfagyasztó vasárnapi balesete után. A Haas istálló...","id":"20201130_romain_grosjean_pietro_fittipaldi_haas_f1_baleset_egesi_serulesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a4c2f64-98ee-4dcc-af85-a80d5d863bea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5df147d5-42fb-4ebb-97ad-c69ff16bb985","keywords":null,"link":"/sport/20201130_romain_grosjean_pietro_fittipaldi_haas_f1_baleset_egesi_serulesek","timestamp":"2020. november. 30. 16:55","title":"Fittipaldi helyettesíti a megégett Grosjeant a következő F1-es futamon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság ellen felállítandó helyreállítási alapot, amelynek létrehozását a magyar és a lengyel kormány blokkolja.","shortLead":"A milliárdos újra elővette az örökkötvény ötletét, amelynek jogi lehetősége szerinte adott, és kiválthatná a válság...","id":"20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=45e7c0dc-d03a-402d-9dfc-d77282a6aa6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"581d1a6d-951a-4991-a946-900cd9977650","keywords":null,"link":"/360/20201201_soros_gyorgy_orokkotveny_projecz_syndicate","timestamp":"2020. december. 01. 07:30","title":"Soros György ajánl egy receptet az EU-nak Orbánék ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek a koronavírus-fertőzöttség tipikus jelei lehetnek. A brit statisztikai hivatal most mást mond.","shortLead":"A járvány kezdetén szinte mindenki arra figyelmeztetett: aki köhög, lázas, ne menjen tömegbe, mert ezek...","id":"20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=32d907f5-fa93-447b-8c98-65a307c42d03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebe7f238-e460-413a-8f1d-e036c421d44c","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_koronavirus_fertozott_tunet_szaraz_kohoges_izleles_szaglas_elvesztese","timestamp":"2020. november. 30. 08:03","title":"Nem a köhögés a koronavírus-fertőzöttség leggyakoribb tünete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"gazdasag","description":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos dollárszázmilliókat kell visszafizetnie a következő években a még épphogy hivatalban lévő amerikai elnöknek. Ráadásul a beruházásait évtizedek óta finanszírozó bank is szabadulna már tőle.","shortLead":"Az ingatlanvagyont kikezdte a koronavírus-járvány, a vagyonokat hozó valóságshow sincs már, ám így is súlyos...","id":"20201129_trump_vagyon_adossag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f2961695-4e23-4ca2-915a-e6bbd1b266d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efcf1216-2e84-4660-b74c-718c9ac80824","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201129_trump_vagyon_adossag","timestamp":"2020. november. 29. 12:00","title":"Milliárdos vagyonon ül Donald Trump, de így is rezeghet a léc alatta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes jövedelműek bevétele sem érte el azt a szintet, amit az átlagos megélhetéshez szükségesnek tartanak. A szegények száma valamelyest csökkent, de még mindig 1,7 millió magyart érintett a szegénység vagy a társadalmi kirekesztődés kockázata.","shortLead":"Havi 134 ezer forintból élt 2019-ben az átlag magyar, beleértve a gyerekeket és a nyugdíjasokat. Még a közepes...","id":"20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9887dd9-8c62-4362-a8a7-855c4f874b58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5426c92c-f584-4f3a-beeb-4e3ceb2702e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201130_jovedelem_ksh_haztartasok","timestamp":"2020. november. 30. 14:00","title":"A magyarok fele még mindig szegénynek érzi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6894f158-3278-438e-845b-e46689dc6677","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Itt az új almás mobil, ami meglepően kis méretben kínál relatíve nagy kijelzőt és felsőkategóriás felhasználói élményt. Kipróbáltuk az iPhone 12-széria legkisebb és egyben legolcsóbb modelljét.","shortLead":"Itt az új almás mobil, ami meglepően kis méretben kínál relatíve nagy kijelzőt és felsőkategóriás felhasználói élményt...","id":"20201130_iphone_12_mini_teszt_velemeny_kicsi_kompakt_telefon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6894f158-3278-438e-845b-e46689dc6677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"134c4cf7-37c6-4d48-bad2-9cff475e96c4","keywords":null,"link":"/tudomany/20201130_iphone_12_mini_teszt_velemeny_kicsi_kompakt_telefon","timestamp":"2020. november. 30. 19:33","title":"Kicsi iPhone sosem volt még ennyire jó: teszten az iPhone 12 mini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]