Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt az apró állatból. ","shortLead":"A kutatók attól tartottak, hogy az erszényespelék nem élték túl az ausztráliai bozóttüzeket. Most találtak egy példányt...","id":"20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c9d86cde-1829-48dc-be67-be94a84ac1bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02934564-7ea8-479d-8bb1-46867e45e614","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Egy_apro_erszenyes_tulelot_talaltak_a_felperzselt_Kenguruszigeten","timestamp":"2020. december. 08. 11:23","title":"Egy apró erszényes túlélőt találtak a felperzselt Kenguru-szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","shortLead":"A vádlottak a 2018-as országgyűlési választáson segítették törvénytelenül egy parlamenten kívüli párt jelöltjét.","id":"20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52afeb76-3de8-4170-80e3-c8489954aaf5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_elhunyt_ajanloiv_partok","timestamp":"2020. december. 08. 12:45","title":"Elhunytak adataival és hamis aláírásokkal nyújtott be ajánlóíveket két idős nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","shortLead":"Októberben a vendégéjszakák majdnem kilenctizedét a belföldi turizmus tette ki a KSH adatai alapján.","id":"20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50f92f8e-bc79-4727-9732-8d3ae1e7e511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a215f98e-2bf6-4c2a-8bb5-fc3edad2ac4b","keywords":null,"link":"/kkv/20201208_Tovabbra_is_csak_a_belfoldi_turistakban_remenykedhetnek_a_kereskedelmi_szallashelyek","timestamp":"2020. december. 08. 11:35","title":"A korlátozások miatt a tavaszi mélypont közelébe esett vissza a hazai turizmus ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz könnyű.","shortLead":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz...","id":"20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8222b9e-7fdf-41e4-bf47-27d22cc4a6a4","keywords":null,"link":"/sport/20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","timestamp":"2020. december. 07. 18:23","title":"Angliával és Lengyelországgal játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816","c_author":"","category":"elet","description":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","shortLead":"Sokan keresnek a népszerű videómegosztón fogyási tippeket, „akár egészségteleneket is”.","id":"20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4134ace-bbdd-4c12-a3b5-46b19b2c6816&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d05ed0d-187c-466c-ba0b-57139499aa2a","keywords":null,"link":"/elet/20201208_Mar_nem_olyan_konnyu_az_anorexiat_nepszerusiteni_a_TikTokon","timestamp":"2020. december. 08. 11:44","title":"Már nem olyan könnyű az anorexiát népszerűsíteni a TikTokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","shortLead":"Változik a divat, a járvány alatt műfenyő helyett igazi fát keresnek többen Ausztráliában.","id":"20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bededcf-a2e4-4227-b4de-fb5e4a04b4f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d8eeca3-13ae-4464-98e1-1112f6fa5895","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ausztralia_karacsonyfa_karacsony","timestamp":"2020. december. 07. 11:31","title":"Ausztrália máris kifogyott a karácsonyfákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","shortLead":"A színésznőt Máriabesnyőn helyezik végső nyugalomra.","id":"20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa7c6ead-18c8-4995-b088-3d1648c962f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afce7dd6-ff4b-4874-bc04-762ed3e24489","keywords":null,"link":"/kultura/20201207_December_19en_temetik_Pecsi_Ildikot","timestamp":"2020. december. 07. 15:59","title":"December 19-én, szűk családi körben temetik Pécsi Ildikót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje kapta meg az elismerést vasárnap, a Massachusetts állambeli Cambridge-ben lévő otthonában és a következő napokban a többi díjazott is átveheti oklevelét, valamint aranyérmét saját otthonában, svéd diplomáciai kirendeltségeken vagy kutatóintézetekben megrendezett kisebb ceremóniák keretében.","shortLead":"Megkezdődött az idei Nobel-díjak átadása: elsőként Louise Glück amerikai költő, az irodalmi Nobel-díj kitüntetettje...","id":"20201208_Nobeldijak_home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3761ddd7-a837-44da-a2da-77106604f2fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c42d12d-36a7-4a80-95f1-61dde791107e","keywords":null,"link":"/kultura/20201208_Nobeldijak_home_officeban","timestamp":"2020. december. 08. 09:38","title":"Nobel-díjak home office-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]