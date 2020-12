Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98","c_author":"Dobos Emese","category":"360","description":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve indított kezdeményezés, a Vuuv Works. A koronavírus-járvány alatt még inkább divatba jött a koncepciója. ","shortLead":"Márka és egyben közösség a fenntarthatóság jegyében lakberendezési tárgyakat és öltözékkiegészítőket készítő, hét éve...","id":"202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82634228-a674-4615-b40e-0ab52a5e8f98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43f39918-bf26-46c0-85ef-326a05d3d554","keywords":null,"link":"/360/202049__magyar_dizajn__kezmuves_divathullam__karbonlabnyom__vissza_az_alapokhoz","timestamp":"2020. december. 08. 15:00","title":"Ennek a hazai kézművescsapatnak a fenntarthatóság nem üres frázis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz könnyű.","shortLead":"A szokásosnál több esélyünk van kijutni a rendhagyó módon télen rendezett világversenyre, de a csoportunk így sem lesz...","id":"20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e59e69d6-96ff-4d26-b9ce-d879380a7199&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8222b9e-7fdf-41e4-bf47-27d22cc4a6a4","keywords":null,"link":"/sport/20201207_vilagbajnoki_selejtezo_magyar_valogatott_katar","timestamp":"2020. december. 07. 18:23","title":"Angliával és Lengyelországgal játszik világbajnoki selejtezőt a magyar válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83. helyre.","shortLead":"Magyar szereplővel nem találkozhatunk a 100-as listán, Zuzana Caputova szlovák köztársasági elnök viszont odafért a 83...","id":"20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5529a01d-21f0-46f3-b8dd-4001165ff784&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"766c67bc-d399-4416-b6ea-0505c7a6df6c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_Angela_Merkel_legbefolyasosabb_Forbes","timestamp":"2020. december. 08. 18:51","title":"Angela Merkel a világ legbefolyásosabb nője a Forbes szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","shortLead":"A baleset a szobi vonalon történt.\r

","id":"20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69eed666-66ad-4ec0-80d0-66005f7850c5","keywords":null,"link":"/itthon/20201208_Halalra_gazolt_a_vonat_egy_embert_Kaposztasmegyernel","timestamp":"2020. december. 08. 20:46","title":"Halálra gázolt a vonat egy embert Káposztásmegyernél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","shortLead":"A MOK oldalán vezetett lista alapján 27-re nőtt a Covid–19 egészségügyi áldozatainak száma Magyarországon.","id":"20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff86b383-a979-405c-b4fd-bc8dc2290c0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946ec57d-4620-401d-ba8b-e2fb50de95fe","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_koronavirus_egeszsegugyi_dolgozo_aldozat","timestamp":"2020. december. 07. 12:14","title":"Koronavírus: már 27 egészségügyi dolgozó halt meg a kamara szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","shortLead":"A 74 éves szakorvos több tízezer forintot kért pácienseitől az egyébként a tb által finanszírozott beavatkozásokért.","id":"20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc54bd8b-b5e7-41ac-83dd-1eea20a18068&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2892aa5-9624-41f8-91d6-d939b7f34104","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Ugyeszseg_korrupt_nogyogyasz","timestamp":"2020. december. 07. 09:57","title":"Börtönbe küldené és eltiltaná a foglalkozásától a korrupt nőgyógyászt az ügyészség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","shortLead":"A vásárlást tervezők is a korábbi éveknél kevesebbet szánnak ajándékra. ","id":"20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d69ca0c2-bfc9-45bf-aa61-ebcf453e0606&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c854b27-589f-47ef-a75d-d84a84933ae6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201208_jarvany_koronavirus_magyarok_vasarlas_karacsony","timestamp":"2020. december. 08. 14:14","title":"A magyarok harmada nem vesz semmit karácsonyra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz a briteknek is engedményeket kell tenniük.","shortLead":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz...","id":"20201207_brexit_megallapodas_barnier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436930e8-7392-4a11-b0e7-58c764174640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_barnier","timestamp":"2020. december. 07. 15:42","title":"Újra nekifutottak a Brexit-megállapodásnak, de nem látszik az alku vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]