[{"available":true,"c_guid":"eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz a briteknek is engedményeket kell tenniük.","shortLead":"Lehet megoldás az egyik legvitatottabb pontban – közölte Franciaország európai ügyekkel foglalkozó minisztere, de ahhoz...","id":"20201207_brexit_megallapodas_barnier","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eebefc38-80de-4b51-8593-104369967f61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"436930e8-7392-4a11-b0e7-58c764174640","keywords":null,"link":"/gazdasag/20201207_brexit_megallapodas_barnier","timestamp":"2020. december. 07. 15:42","title":"Újra nekifutottak a Brexit-megállapodásnak, de nem látszik az alku vége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar Fejlődésért Alapítványtól. A dokumentumok alapján pénzmozgás nem volt, az igazgatóságba pedig Starcz Ákoson és Ziegler Gáboron kívül bekerült az Indamedia Sales Kft. ügyvezetője, Abonyi Bernadett is.

","shortLead":"Beadták a cégbíróságra azokat a közgyűlési határozatokat, amelyek alapján az Indamediához került át az Index a Magyar...","id":"20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5269619-1afc-41e4-9cfd-75696f013389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f15d2e3d-ca9e-4321-bfea-d28134aee093","keywords":null,"link":"/kkv/20201207_Itt_vannak_a_dokumentumok_az_Index_megszerzeserol","timestamp":"2020. december. 07. 13:55","title":"Itt vannak a dokumentumok az Index megszerzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","shortLead":"A brazil elnök szerint nem lesz hiány vakcinából.","id":"20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2488ba3e-ac7a-4ace-a0f4-460801a7f7e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f887186-00d4-44cc-8961-75ea805b5fe3","keywords":null,"link":"/vilag/20201208_bolsonaro_koronavirus_oltas_brazilia","timestamp":"2020. december. 08. 06:24","title":"Bolsonaro: Ingyen megkaphatja mindenki a koronavírus elleni oltást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","shortLead":"Az EU szabályainak kijátszása miatt előkelő helyre került a magyar miniszterelnök a legbefolyásosabbak listáján.","id":"20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afb9f064-76e7-442a-94d2-ef7fd9d99799&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55fc0e3f-e1ff-427f-a1fa-9ae8881c963e","keywords":null,"link":"/itthon/20201207_Politico_Orban_Viktor_befolyas","timestamp":"2020. december. 07. 08:45","title":"Politico: Orbán Viktor a negyedik legbefolyásosabb európai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó kapszula a Földre.","shortLead":"\"Tökéletes állapotban\" érkezett meg a japán Hajabusza-2 űrszonda által gyűjtött aszteroida-kőzetmintákat tartalmazó...","id":"20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5ea30a85-8170-4367-bc4f-734b1781f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dddc99e9-ddf3-45a1-8e77-2e1ba124b859","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_ryugu_aszteroida_hajabusza_2_urszonda","timestamp":"2020. december. 07. 16:03","title":"4,6 milliárd éves mintákkal tért vissza a Földre a japán űrkapszula","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek kialakulását – jelentette ki a Nemzeti Népegészségügyi Központ virológusa az M1 hétfő esti műsorában.","shortLead":"A koronavírus elleni vakcina nem jelent majd teljes védettséget, de megfertőződés esetén is meggátolja a súlyos tünetek...","id":"20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5088041b-dff7-4369-9ee2-e833919c7ef5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee986c63-c423-40b0-9fbd-fe11c4f2260a","keywords":null,"link":"/tudomany/20201208_virologus_vakcina_koronavirus_sulyos_tunetek","timestamp":"2020. december. 08. 07:15","title":"Virológus: A vakcina meggátolja a súlyos tünetek kialakulását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","shortLead":"Négy csoportban értek véget a küzdelmek a Bajnokok Ligájában kedd este.","id":"20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8e7e5d8-df76-417d-9151-3e7afe7e9125&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b20c6ece-395f-432a-b636-eac2ae160d28","keywords":null,"link":"/sport/20201208_bajnokok_ligaja_bl_foci","timestamp":"2020. december. 08. 23:08","title":"A Juventus nagyon megverte a Barcelonát, a Manchester United is kiesett a BL-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1adfa54-6d95-4de7-96f7-66b585aabc31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni – derül ki egy most felfedezett szabadalmi tervből.","shortLead":"Az Oppo egy moduláris, azaz kivehető hátlapi kamerarendszeren dolgozik, amit szelfikameraként is lehetne használni –...","id":"20201207_oppo_kameramodul_szelfikamera","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1adfa54-6d95-4de7-96f7-66b585aabc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1008257c-a156-48c7-a3c5-ce47375f38cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20201207_oppo_kameramodul_szelfikamera","timestamp":"2020. december. 07. 19:03","title":"Extrém megoldást talált ki az Oppo, hogy elrejtse a szelfikamerát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]