[{"available":true,"c_guid":"0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","shortLead":"A Black Lives Matter mozgalomra fehéreknek szóló üzenettel reagált volna valaki, de előkerül egy horogkereszt is.","id":"20201110_abony_falfirka_blm","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0da13c14-36fc-4744-b84a-64bfa92cf532&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"978f0c01-57f8-440d-96c7-b4c2929349bd","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_abony_falfirka_blm","timestamp":"2020. november. 10. 16:05","title":"Rasszista üzenetet akartak felfújni egy abonyi falra, de az angol nyelv belezavart a tervbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Kásler Miklós levélben tudatta a középiskolákkal, hogy a rendelet visszavonásáig nem rendezhetnek szalagavatókat. A levélből nem, de a minisztérium tájékoztatásából kiderült: a most kezdődő őszi szóbeli érettségiket viszont megtartják.\r

","shortLead":"Kásler Miklós levélben tudatta a középiskolákkal, hogy a rendelet visszavonásáig nem rendezhetnek szalagavatókat...","id":"20201110_Az_oszi_erettsegiket_megtartjak_a_szalagavatokat_lefujtak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d683cd5d-8061-429e-99ed-4c0d4fa15021&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bc4ac62-74f3-432c-82a0-df8de7b17701","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Az_oszi_erettsegiket_megtartjak_a_szalagavatokat_lefujtak","timestamp":"2020. november. 10. 15:26","title":"Az őszi érettségiket megtartják, a szalagavatókat lefújták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abb25827-2f45-42f9-a856-24ea84f92d7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök bejelentése szembe ment a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalásával. ","shortLead":"A miniszterelnök bejelentése szembe ment a Nemzeti Népegészségügyi Központ állásfoglalásával. ","id":"20201109_Karacsony_Gergely_kormanymedia_Orban_Viktor_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb25827-2f45-42f9-a856-24ea84f92d7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdbd8e5c-8337-4854-9660-3cdb385061fc","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_Karacsony_Gergely_kormanymedia_Orban_Viktor_teszt","timestamp":"2020. november. 09. 15:56","title":"Csak egy napig tudta ekézni Karácsonyt a kormánymédia, aztán jött Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","shortLead":"A kollégiumok bezárásáról szóló döntés után kalapáccsal is verték a kollégium falait.","id":"20201110_schonherz_kollegium_bezaras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd67e0f-b5a0-42a2-8c65-7fca03d1888e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784a251e-3277-4207-a23f-5e4485e8d58a","keywords":null,"link":"/itthon/20201110_schonherz_kollegium_bezaras","timestamp":"2020. november. 10. 17:41","title":"Több szobát is szétvertek a kollégisták a Schönherzben Orbán bejelentése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","shortLead":"A villámrajtjairól híressé vált japán sportkocsi nem bírta, hogy álló helyzetben sokáig nyaggatják. ","id":"20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d634f6d1-6fc7-40ce-952f-03912cc0b0ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ebe1e4-bd1b-48d9-bbe2-ae0628ff82d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20201109_Addig_turaztattak_az_utcan_a_Nissan_Godzillajat_hogy_kigyulladt__video","timestamp":"2020. november. 10. 07:15","title":"Addig túráztatták az utcán a Nissan 600 lóerős Godzilláját, hogy kigyulladt – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Elnapolták Galambos Lajos büntetőperének hétfői tárgyalását. Hiányzott volna a bíró is, és az elsőrendű vádlott is.\r

","id":"20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b27203e-ee66-4c38-9e9d-02733cd19106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3a60c68-8ce3-4e8c-ac74-ca9e174498b9","keywords":null,"link":"/elet/20201110_Galambos_Lajos_napok_ota_korhazban_van_a_targyalasara_sem_tudott_volna_elmenni","timestamp":"2020. november. 10. 10:07","title":"Galambos Lajos napok óta kórházban van, a tárgyalására sem tudott volna elmenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","shortLead":"A népjóléti bizottság most sem tudta meghallgatni az operatív törzs képviselőit.","id":"20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12edf7b9-5d26-443a-8d97-40ee865e1455&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0f948f1-412b-436b-9b37-98db280d9e2b","keywords":null,"link":"/itthon/20201109_nepjoleti_bizottsag_ellenzek_fidesz_kdnp_bojkott_meghallgatas_koronavirus","timestamp":"2020. november. 09. 16:56","title":"Kisebb purparlé után berekesztették a népjóléti bizottság ülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f90135-ccae-4598-8593-ad13125bf402","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Este hétig nyitva maradnak az IKEA-üzletek, de az éttermeket bezárják. Az online rendelésben lehetnek fennakadások a nagy forgalom miatt.","shortLead":"Este hétig nyitva maradnak az IKEA-üzletek, de az éttermeket bezárják. Az online rendelésben lehetnek fennakadások...","id":"20201111_IKEA_uj_jarvanyugyi_szabalyok_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=40f90135-ccae-4598-8593-ad13125bf402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8736912f-dca7-4a9e-8be9-0c389a0e7e5a","keywords":null,"link":"/kkv/20201111_IKEA_uj_jarvanyugyi_szabalyok_vasarlas","timestamp":"2020. november. 11. 10:35","title":"Reagált az IKEA az új járványügyi szabályokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]